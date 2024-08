Monte Tabor completa 50 anos ampliando acesso a saúde

Laura Ziller - Foto: Divulgação

Uma das instituições mais respeitadas da Bahia, fundada pelo professor e sacerdote italiano D. Luigi Maria Verzé, vem há 50 anos prestando serviços essenciais de saúde e educação para a população carente. Cuidar, educar e transformar. Esse é o tripé do Monte Tabor - Centro Ítalo-Brasileiro de Promoção Sanitária, que mantém firme a sua missão: “Ide, Ensinai e Curai”. Para trilhar o lema e promover serviços de saúde com credibilidade e qualidade, a presidente Laura Ziller fala sobre a importância desta instituição para a sociedade baiana.

Quais os serviços que a Instituição presta para a população baiana?

O Monte Tabor atua nas áreas da saúde, educação e assistência social, desenvolvendo programas que visam promover o desenvolvimento humano e social para cuidar das pessoas que mais necessitam de acesso à saúde e à educação. Em Salvador possui o LUIGI VERZÉ Ambulatório Social, poliambulatório multiespecialidades com atendimento gratuito feito por médicos e profissionais de saúde, todos eles voluntários, e o BENJAMIM – Centro Tratamento de Úlceras e Doenças Venosas.

O que é a Missão Barra?

A Missão Barra é uma missão de amor aos mais carentes e esquecidos que visa levar assistência de saúde à população dos vilarejos da região semiárida do município de Barra, a 700 km de Salvador. Há mais de 25 anos – presta atendimento e educação sanitária para esta população de crianças e adultos. A cada dois meses percorremos os vilarejos atendidos, com profissionais voluntários, médicos e equipe de enfermagem, oriundos de Salvador, providenciando também os medicamentos de uso contínuo necessários.

O Monte Tabor prestou serviços e administrou hospitais Públicos, quais?

Como Organização Social, o Monte Tabor colaborou com o Estado da Bahia e as Prefeituras de Salvador e de Barra na gestão e administração de estruturas públicas, como o Hospital Deputado Luís Magalhães, em Porto Seguro, o Hospital Regional Dantas Bião, em Alagoinhas, a Unidade de Emergência São Marcos, em Salvador e o Hospital Municipal Ana Mariani, em Barra.

O que a população pode esperar para os próximos anos em termos de melhoria de saúde?

O Monte Tabor, como Organização Social filantrópica, complementa a atuação do Setor Público em matéria de saúde e de educação, sempre visando o melhor para a população baiana. Disponibiliza os serviços atualmente prestados, atento aos avanços e novas perspectivas da saúde e da educação.

Descontentamento no CFM

A eleição dos 54 titulares e suplentes do Conselho Federal de Medicina (CFM) parece que não agradou a classe médica de uma forma geral. Depois de uma campanha em que parlamentares bolsonaristas se empenharam para emplacar candidatos no Conselho, fica evidente que a ingerência política bateu à porta de uma autarquia federal que existe para defender a ética médica e o bom conceito da medicina. A disputa teve acusações de fakenews, de disparos de mensagens fora do prazo legal, eleição de conselheiros que defendem a cloroquina, o antiaborto e por aí vai. Que retrocesso!

Emergência Sanitária

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou uma emergência sanitária internacional em resposta ao surto crescente de mpox na África. A doença, também conhecida como varíola dos macacos, está se espalhando rapidamente, com a variante clade Ib (1B) sendo a mais preocupante devido à sua alta taxa de letalidade. O Brasil figurou em segundo lugar na lista dos países com mais casos da doença zoonótica causada pelo vírus monkeypox. A quantidade de casos confirmados ao redor do mundo foi divulgada nesta semana pela OMSque analisou dados referentes a janeiro de 2022 a junho de 2024.

Agosto Branco

Agosto Branco é o mês dedicado à conscientização sobre o câncer de pulmão, um dos tipos de câncer mais letais no mundo. De acordo com o cirurgião torácico Pedro Leite, coordenador do Núcleo de Cirurgia Torácica do Instituto Brasileiro de Cirurgia Robótica (IBCR), quando a doença é detectada nos estágios iniciais, as opções de tratamento são mais eficazes. “Intervenções cirúrgicas minimamente invasivas, como a cirurgia robótica, que preserva mais tecido saudável e proporciona uma recuperação mais rápida para o paciente, quando realizadas no tempo certo, ampliam muito as chances de sucesso do tratamento” explicou o especialista.

Colesterol alto em crianças

Segundo uma revisão de estudos realizada por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em 2023, mais de um quarto (27,4%) crianças e adolescentes apresentaram níveis elevados de colesterol, conforme parâmetros estabelecidos pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). Normalmente, 70% do colesterol do corpo é produzido pelo próprio organismo e os outros 30% são obtidos a partir da alimentação, o que faz com que a alta ingestão de alimentos gordurosos elevem os níveis de colesterol além do normal. Portanto é bom ressaltar, os pais desempenham um papel crucial na hora de proporcionar uma alimentação adequada e balanceada aos filhos.