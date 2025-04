Novo dispositivo trata a enurese noturna em crianças

Urologista pediátrico, Ubirajara Barroso Jr. - Foto: Divulgação

Fazer xixi na cama pode ser algo normal quando as crianças são pequeninas, mas acima dos cinco anos pode trazer traumas psicológicos.

Pensando em solucionar este problema, que muitas vezes leva à prática do ‘bullying’, e ajudar no resgate da autoestima dos pequenos, o urologista pediátrico brasileiro Ubirajara Barroso Jr. e o americano Andrew Kirsch desenvolveram um aparelho que condiciona a criança a acordar quando a bexiga está cheia.

Segundo Barroso Jr., o Soluu™, nome do equipamento que trata a enurese noturna em crianças, é mais efetivo do que os alarmes existentes atualmente.

Crianças acima de 5 anos que ainda apresentam episódios de xixi na cama, mesmo que uma vez a cada semana, e que isso gere incômodo social, já devem ser tratadas.

“Após os 7 anos, o tratamento médico é obrigatório, pois estudos mostram que a partir dessa idade começa a haver redução da autoestima e outros problemas emocionais em associação à enurese”, explica Barroso Jr.,

O Soluu™ está em fase final de estudo randomizado na Escola Bahiana de Medicina através do uso de protótipos.

Ainda sem data prevista, o novo dispositivo para tratar o xixi na cama será submetido à avaliação da Anvisa para chegar ao mercado brasileiro.

Medicina e Espiritualidade se unem em prol da cura

O Conselho Federal de Medicina (CFM) criou a Comissão de Saúde e Espiritualidade para avaliar estudos que buscam entender como a espiritualidade podem interferir na evolução clínica positiva de pacientes e até na prevenção do adoecimento.

O médico psiquiatra, Antônio Pedreira, salienta que a temática já vem sendo estudada com muita propriedade pela ciência. Na virada deste século, a própria OMS acrescentou ao conceito de saúde, para além da presença do bem-estar biológico, psíquico e relacional, também o espiritual.

Segundo Pedreira, “a espiritualidade trata-se de um sistema de crenças, independente de religião, ou seja, embasado na fé da ajuda divina. Os bons efeitos são frequentemente sidos reconhecidos pela Psicologia Positiva acerca do restabelecimento total dos males que afetam o binômio mente e corpo.

Nova polêmica: Médicos x farmacêuticos

A Justiça Federal da 1ª Região anulou a nova resolução do Conselho Federal de Farmácia (CFF) que autorizava farmacêuticos a prescreverem medicamentos, incluindo aqueles que exigem receita médica. A decisão acata um pedido do Conselho Federal de Medicina (CFM). Uma coisa é certa: a população não pode ficar à mercê de resoluções que afetem e ponham risco à saúde pública.

Unimed na mira do MPBA

O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) está processando a Unimed Nacional por supostas práticas abusivas contra pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em especial crianças e adolescentes. A ação civil pública, acusa a operadora de saúde de cancelar contratos unilateralmente, negar terapias essenciais e interromper tratamentos médicos, inclusive desrespeitando decisões judiciais que garantiam esses direitos.

Triste engano

A primeira ultrassonografia de Kathelen Tavares, indicava que ela estava grávida de dois bebês, mas segundo afirmou a Secretaria Municipal de Saúde, do Rio de Janeiro, o exame estava errado. A gestante acreditava esperar gêmeos, mas apenas um bebê lhe foi entregue após o parto. Não houve um médico durante todo o pré-natal para fazer a confirmação que era só um bebê? Que absurdo!