Palivizumabe protege crianças contra bronquiolite aguda e pneumonia | A TARDE

Crianças com infecção respiratória grave causada pelo vírus Sincicial podem ser beneficiadas com o medicamento Palivizumabe. Até Julho, estará aberta no Martagão Gesteira a agenda da 7ª campanha do Palivizumabe. O medicamento é disponibilizado por meio do SUS, em parceria com o Governo do Estado. Para ter acesso gratuitamente à medicação, é necessário ter a solicitação do médico através de um formulário específico, junto com documentos de identificação da criança e responsável, cartão do SUS e termo de responsabilidade. A infectologista pediátrica Anne Galastri, do hospital Martagão Gesteira esclarece mais sobre o assunto.

O que é o vírus Sincicial?

O vírus Sincicial respiratório é um vírus extremamente comum, cuja transmissão se dá de modo fácil através do contato de pessoas infectadas. Habitualmente causa infecções mais graves em crianças menores de 2 anos, principalmente menores de 6 meses de idade.

Ele é a principal causa de bronquiolite aguda e pneumonia viral. Também pode acometer adultos e idosos, principalmente imunossuprimidos. O comum entre os adultos é infecção assintomática ou quadros leves de infecções respiratórias, como resfriado. A bronquiolite aguda tem diagnóstico clínico, ou seja, através da avaliação médica. Mas, para confirmar o microrganismo causador é através de testes respiratórios, semelhantes aos da Covid-19.

Como combater este vírus?

Não há tratamento para o vírus. A prevenção é feita com o Palivizumabe que é um anticorpo monoclonal. É a célula de defesa pronta para o paciente.

Como é a aplicação do Palivizumabe?

Ele deve ser aplicado entre os meses de fevereiro a junho , mensalmente aqui na Bahia. Tem indicação de uso paciente com cardiopatia congênita não corrigida e doença pulmonar crônica (como broncodisplasia) até 2 anos de idade e prematuros menores que 33 semanas até 1 ano de idade.

O Palivizumabe é uma vacina?

Não. Ele tem efeito protetor temporário quanto a casos graves, por isso não é uma vacina. Este medicamento tem eficácia comprovada de reduzir casos de bronquiolite que cursam com internações em UTI / uso de ventilação mecânica e óbito em pacientes prematuros e cardiopatas e pneumopatas.

O medicamento está disponível em quais locais, através do SUS?

Está disponível no SUS, em locais preestabelecidos para disponibilização. O hospital Martagão Gesteira está com esta medicação disponível e são necessários documentos do paciente, relatório médico e preenchimento específico pelo médico do paciente.

Pílulas



Planserv I

Pacientes do Planserv denunciaram a esta coluna falta de atendimento nas emergências dos hospitais Português, Santa Izabel e Bahia. O hospital Santa Izabel enviou nota: “esclarecemos que a Emergência clínica adulto alcançou sua capacidade máxima de atendimento, o que levou o hospital a restringir temporariamente o acesso de novos pacientes. Estamos empenhados em retomar o atendimento sem restrição o mais breve possível. Atualmente, a Emergência do Santa Izabel está prestando acolhimento normal aos pacientes pediátricos e aos adultos com quadro de extrema gravidade, problemas de ortotrauma ou de otorrinolaringologia. Nos últimos 15 dias foram realizados um quantitativo de 11.923 atendimentos a beneficiários do Planserv.

Planserv II

O Hospital da Bahia informou que não há suspensão de atendimento na emergência do hospital. Mas, diante da alta procura em função do aumento de viroses na cidade, operaram em contingência, com maior tempo de espera e priorizando os casos de maior gravidade. Já o hospital Português não se manifestou, até o momento. Descredenciamento de clínicas e hospitais, recusa em atendimentos de emergência e dificuldade para marcação de procedimentos.

Além disso, o atual sistema de biometria facial vem dificultando os atendimentos, é preciso rever a questão para que os pacientes que já são penalizados com a dor e doença, não sofram com a falta de gestão.

Nona morte por dengue

Na Bahia, a nona morte causada pela dengue foi confirmada pela Câmara Técnica da Sesab. A vítima morava em Vitória da Conquista e é o segundo óbito ocorrido no município do Sudoeste baiano neste ano.Os esforços para combater os mosquitos estão sendo realizados por todos os entes da esfera pública federal, municipal, e estadual de Saúde. Mas, sobretudo é preciso maior esforço da população com relação a prevenção como permitir que o agente comunitário adentre o domicílio, após ser criteriosamente identificado para combater diariamente possíveis focos do mosquito. Soluções simples que fazem toda a diferença.

Transplante de rim de Faustão

Nesta semana, o apresentador Faustão foi submetido a uma nova cirurgia, desta vez de transplante de rim. No ano passado, em agosto ele já havia passado por um transplante do coração. O curto intervalo do tempo entre os dois procedimentos causou alvoroço nas redes sociais. Muitos internautas passaram a se perguntar se Fausto Silva teria "furado a fila" de espera para o tratamento. Segundo informações do Ministério da Saúde, mais de 41 mil pessoas aguardam para receber um novo rim, sendo 24 mil homens e 17 mil mulheres. Mas, o médico José Medina, diretor do hospital do Rim e da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos - ABTO, afirmou que um paciente já transplantado tem prioridade para novos transplantes. Então justificável.