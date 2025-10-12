Pressão 12 por 8 passa a ser considerada pré-hipertensão

- Foto: divulgação

Uma atualização conjunta da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) e da Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH) trouxe mudanças significativas na forma de avaliar a pressão arterial. A nova diretriz, lançada durante o 80º Congresso Brasileiro de Cardiologia, realizado em setembro, estabelece que valores antes vistos como “normais limítrofes” — como 12x8 (120/80 mmHg) — passam a ser classificados como pré-hipertensão.

Na prática, isso significa que pessoas com pressão entre 12x8 e 13x9 não são consideradas hipertensas, mas já devem acender um alerta para o risco cardiovascular.

Tudo sobre De Olho na Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

| Foto: divulgação

“O objetivo dessa mudança não é aumentar o uso de medicamentos, mas chamar atenção para a necessidade de mudanças no estilo de vida”, explica o cardiologista Leandro Serafim. “Se o paciente é sedentário, precisa incluir atividade física. Se fuma, deve parar. Além disso, é fundamental evitar estresse, manter uma boa alimentação e cuidar do sono”, orienta o cardiologista.

A decisão causou polêmica nas redes sociais, com críticas de que a nova classificação poderia favorecer a indústria farmacêutica. “Não se trata de vender mais remédio. O foco é prevenção. Ao identificar precocemente quem está em risco, podemos reduzir casos de infarto, acidente vascular cerebral (AVC) e até a necessidade de hemodiálise no futuro”, explica Serafim.

Imunobiológicos combatem a psoríase

O Dia Mundial da Psoríase, celebrado em 29 de outubro, chama atenção para uma doença grave e incapacitante pelo prejuízo causado a qualidade de vida do indivíduo.

“A psoríase é uma doença inflamatória crônica da pele, de origem autoimune, que afeta cerca de 2% a 3% da população mundial. Lesões avermelhadas e descamativas na pele podem acometer diferentes partes do corpo, como couro cabeludo, cotovelos, joelhos e unhas”, afirma a dermatologista Danielle Pinto, da clínica Multiclin.

Além dos sintomas físicos, a psoríase pode ter um impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes, afetando a autoestima e a saúde mental. “Estresse, infecções, traumas na pele, uso de certos medicamentos, tabagismo e consumo de álcool são exemplos de gatilhos que podem agravar ou desencadear as crises”, reforça Pinto.

| Foto: divulgação

O tratamento da psoríase varia de acordo com a gravidade e extensão das lesões. Nos últimos anos, o avanço dos medicamentos imunobiológicos revolucionou o tratamento da doença moderada a grave, especialmente nos casos em que as terapias convencionais não oferecem resultados satisfatórios. “Esses medicamentos são administrados por via subcutânea ou intravenosa, em intervalos regulares, e apresentam alto índice de eficácia na redução das lesões, alívio dos sintomas e melhoria da qualidade de vida, porém apesar dos benefícios, os imunobiológicos não são indicados para todos os pacientes” alerta Pinto.

Eles exigem uma avaliação médica criteriosa, já que podem aumentar o risco de infecções e reativar doenças como tuberculose. Por isso, é fundamental que o tratamento seja acompanhado por um dermatologista, com exames prévios e monitoramento contínuo.

Destaques

Representação Monte Tabor

O Diretor Executivo do Monte Tabor, Dioney Mascarenhas, marcou presença na 11ª edição do Healthcare Innovation Show (HIS 2025), o principal evento de tecnologia e inovação na saúde da América Latina, realizado nos dias 1º e 2 de outubro no São Paulo Expo.Com uma trajetória que une experiência em gestão nas áreas de saúde e educação, visão estratégica sobre inovação e humanização, Dioney integrou o Comitê Estratégico do HIS, grupo responsável por contribuir com ideias e tendências para o evento.

Dia do Médico

Comemorando seus 83 anos de fundação e o Dia do Médico, a Associação Bahiana de Medicina (ABM) vai realizar na noite do dia 30, na sua sede, uma cerimônia para tecer as homenagens do mérito médico. Nessa edição do evento receberão as homenagens os doutores: Raymundo Paraná Ferreira Filho (Dedicação à População Usuária do SUS), Jedson dos Santos Nascimento (Associatividade), Dalmar Perciliano (População do Interior da Bahia), Otávio Marambaia dos Santos (Acadêmico) e Enéas Silva de Carvalho Filho (In Memoriam).

Curso relevante

O Hospital Aristides Maltez (HAM), referência em tratamento de câncer no país, vai desenvolver neste mês uma série de atividades dentro da programação do Outubro Rosa. No dia 17 acontece um curso de atualização para médicos, pessoal de enfermagem e técnicos de radiologia que trabalham com mamografia e no processo do diagnóstico do câncer de mama. “Precisamos investir em detecção precoce e tratamento ágil e de qualidade, ressalta a mastologista Ana Cláudia Imbassahy.