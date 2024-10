Procedimentos mais invasivos garantem sobrevida maior aos idosos

Cardiologista Thiers Chagas - Foto: Divulgação

Os idosos deixaram de ser a menor fatia da população brasileira em 2023 e, daqui a duas décadas, vão ser a maior delas, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É fato que esta população está cada vez mais longeva e se os problemas de saúde podem impactar mais os idosos, em contrapartida urge a necessidade de intervenções cada vez mais assertivas para que eles tenham maior sobrevida e com boa qualidade.

No último congresso europeu de cardiologia, realizado em agosto deste ano, foi apresentado o estudo SENIOR-RITA que comparou as estratégias invasivas e conservadoras em pacientes idosos com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). A ocorrência de IAM não fatal e a necessidade de revascularização foi menor no grupo de estratégia invasiva, com complicações mínimas.

Na opinião do médico Cardiologista, Thiers Chagas, esse estudo mostra que idosos podem obter o melhor tratamento possível, com segurança, mínimas complicações e mesmo não reduzindo morte traz benefícios a serem considerados significativos pela sociedade.“O estudo mostrou que idosos avançados podem ser submetidos a estratégia que for considerada a melhor pelo médico e paciente com complicações mínimas”, reforça Chagas.

Câncer intraocular raro necessita de intervenção precoce

O retinoblastoma é um tipo raro de câncer intraocular que afeta principalmente crianças com menos de cinco anos de idade. Embora seja uma doença grave, com o diagnóstico precoce as chances de cura são significativamente altas, atingindo até 95% dos casos.

“A falta de informação e o desconhecimento sobre os sinais e sintomas da doença podem atrasar o diagnóstico, reduzindo as possibilidades de tratamento eficaz. Ele é um tumor grave que acomete a retina das crianças e que só é descoberto a tempo com uma avaliação completa”, é o que afirma a oftalmologista e coordenadora de saúde do Instituto dos Cegos da Bahia - ICB, Fátima Neri.

Por isso, é fundamental fazer o 'exame do olhinho' ainda na maternidade e fazer a avaliação com oftalmologista até o sexto mês de vida para dilatar a pupila e logo após o acompanhamento desta criança, enfatiza Neri.

Para combater este problema, no último sábado (21), aconteceu um mutirão do Instituto dos Cegos da Bahia chamando atenção deste tema e outros problemas que afetam a visão.

Pílulas

Negligência médica

Um bebê foi atendido no último mutirão do Instituto dos Cegos da Bahia, realizado sábado (21), sem globo ocular (anoftalmia bilateral), aos 08 meses de idade. A mãe da paciente relatou que o médico, lotado no interior, informou que o bebê ainda iria abrir os olhinhos. Nesta idade, a criança já está de olho bem aberto, qualquer leigo sabe disto e nem precisa estudar medicina. Médicos antes de se especializarem devem aprender clínica geral. Isto é o mínimo!

Cuidado com o conto do vigário!

Conforme noticiado por diversos veículos de comunicação, um suposto aparelho de medição de glicose à laser, que promete um método menos invasivo para pessoas que precisam controlar o nível de açúcar no sangue, continua sendo anunciado na internet. Esse caso é um exemplo alarmante de como a desinformação pode ser explorada para enganar consumidores vulneráveis. Alô autoridades! Está na hora de intensificar a fiscalização e punir empresas que lucram com esse tipo de fraude.

Destaque

Certificação Clínica Florence

A Clínica Florence acaba de ser certificada pela Joint Commission International (JCI), colocando-se entre os 20 hospitais de transição de cuidados mais renomados globalmente. Considerado o mais rigoroso selo de qualidade e segurança no setor de saúde, a certificação foi conquistada sem nenhuma não conformidade a ser corrigida, um feito extraordinário no cenário internacional. A clínica é referenciada pelos altos padrões de qualidade, inovação e segurança.

HAM divulga Outubro Rosa

A campanha Outubro Rosa já movimenta o Hospital Aristides Maltez - HAM. Várias atividades serão promovidas com destaque para um curso especial voltado para técnicos em radiologia que trabalham com mamografia para detecção precoce do Câncer de Mama que acontece no dia 4 e o mutirão que será realizado no dia 5. O objetivo é despertar e orientar a população sobre a importância do combate ao câncer de mama, afirma a mastologista Ana Claudia Imbassahy.