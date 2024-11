Proibição de implantes hormonais divide opinião médica

Ginecologista Consuelo Calizzo - Foto: Divulgação

Uma resolução da Agência de Vigilância Sanitária – Anvisa, publicada no Diário Oficial do último dia 18/10, suspendeu a manipulação, comercialização, propaganda e uso de implantes hormonais manipulado. A resolução dividiu opiniões da área médica. De acordo com algumas entidades, há uma alta no atendimento de pacientes com problemas devido ao uso de implantes que misturam diversos hormônios.

A resolução visa frear os excessos cometidos por profissionais que fazem mau uso desses implantes. Em alguns casos, eles utilizam em terapias hormonais com esteroides androgênicos e anabolizantes para fins estéticos (EAA). Contudo, na opinião da ginecologista e diretora médica do Grupo Elsimar Coutinho, Consuelo Calizzo, a resolução precisa ser revista em prol da autonomia médica e do benefício que os implantes hormonais trazem a milhares de pacientes.

Ainda segundo Calizzo, “a resolução foi arbitrária porque não consultou os profissionais que trabalham há mais de 30 anos como ela. Eles têm ajudado muitas pacientes com endometriose, sangramentos, síndrome disfórica da TPM e os efeitos nocivos da menopausa”, reforça.

Pacientes mastectomizadas resgatam autoestima

Muitas vezes o tratamento mais indicado para tratar o câncer de mama é a realização da mastectomia radical, um procedimento que impacta de forma significativa no estado emocional de muitas mulheres.

Mas, pacientes que se submetem a essa cirurgia podem recorrer à dermopigmentação de aréolas, uma técnica que tem foco exclusivo em tratamentos pós-cirúrgicos, melhorando a aparência das cicatrizes com o uso de colorimetria.

“A mastectomia radical, muitas vezes, é necessária, quando a doença já está no seu grau mais avançado. O meu trabalho é o de reconstrução das aréolas, devolvendo a autoestima a pacientes oncológicos”, ressalta a dermopigmentadora e paramédica Marcela Dias.

Marcela ajuda pacientes oncológicos que são atendidas pelo SUS e realiza mutirões gratuitos para reconstrução de aréolas e sobrancelhas. O próximo mutirão será na terça-feira (29/10).

Dermopigmentadora Marcela Dias | Foto: Divulgação

Pílulas

Quantidade X Qualidade

O número de médicos aumenta, é fato! mas é preciso alocá-los em cidades menores. O binômio quantidade x qualidade tem que ser revisto. O que adianta termos esse número de médicos, que representa um recorde histórico para a Bahia, se esses profissionais chegam ao mercado sem a preparação adequada para atender aos pacientes?

Simplesmente um absurdo!

Já somam para 09, o número de pacientes que precisaram retirar o globo ocular, após a infecção bacteriana contraída em Mutirão que aconteceu em Parelhas, do Rio Grande do Norte. É simplesmente absurda essa situação! Eles foram em busca de tratamento e saíram penalizados como a perda do globo ocular. A empresa e todos os envolvidos devem responder pelo erro.

Destaque

Homenagem médica

Comemorando seus 82 anos de fundação e o dia do médico, a Associação Bahiana de Medicina (ABM) vai realizar na noite do dia 31 de outubro, na Sede Administrativa (Ondina) da entidade, uma cerimônia para tecer as homenagens do mérito médico.

Responsabilidade social

A Clínica de Olhos Senhor do Bonfim (COSB) celebra o encerramento de mais uma ação de seu projeto de responsabilidade social no Colégio Estadual Rotary, em Itapoan, com a entrega de 102 óculos de grau para estudantes matriculados na instituição.