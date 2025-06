Uso da cannabis medicinal ainda enfrenta barreiras no Brasil

- Foto: Reprodução | Agência Brasil

O uso da cannabis medicinal tem se consolidado como alternativa terapêutica eficaz, com respaldo científico e regulamentação da Anvisa. Ainda assim, enfrenta tabus e desafios no Brasil. O médico José Tadeu Tramontini, clínico de dor e acupunturista, é um dos estudiosos da área e prescreve a cannabis medicinal. Ele explica que o organismo humano possui um sistema endocanabinoide responsável por funções como apetite e estresse.

“Países como Israel já utilizam como primeira linha de tratamento para o Transtorno do Espectro Autista, por exemplo, e não como tratamento alternativo. As melhoras nos sintomas em diversas condições estão mais que comprovadas”, afirma Tramontini. Ele relata pacientes que dizem que a cannabis “salvou a vida de suas famílias”.

Estudos comprovam a eficácia do canabidiol (CBD) e do THC no controle de crises epilépticas, dores crônicas, esclerose múltipla e sintomas de câncer. No Brasil, a RDC 327/2019 permite a prescrição e venda em farmácias autorizadas, e a RDC 660/2022 facilita a importação. Porém, o cultivo ainda é proibido.

“Já existem cursos de pós-graduação em medicina canabinoide e é importante reforçar que todo o tratamento deve ser acompanhado pelo médico especialista”, conclui Tramontini.