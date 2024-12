Vacina vai combater câncer de próstata

Oncologista do HAM, João Paulo Medrado - Foto: Divulgação | Ascom HAM

No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais prevalente entre os homens. A boa notícia para os homens é que já existe uma vacina a caminho para combater a doença. O oncologista João Paulo Medrado, que trabalha no Hospital Aristides Maltez, disse que quem está à frente do projeto é o cientista Fernando Tomé Kreutz, um pesquisador brasileiro da PUC, do Rio Grande do Sul e iniciou seus estudos no Canadá desde 1996.

Ele identificou um antígeno relacionado ao câncer de próstata, o que permite desenvolver uma resposta imunológica mais eficiente contra a doença.

Medrado disse que esta etapa da pesquisa é decisiva para determinar se o medicamento pode reduzir as chances de recidiva em pacientes já tratados com a cirurgia. “Esse fármaco tem como objetivo aumentar a proteção do paciente, tentando diminuir as chances de o câncer voltar após uma cirurgia da próstata. Essa substância trabalha mobilizando o sistema imunológico da pessoa para atacar as células cancerígenas, caso o câncer volte a se manifestar”, explica o oncologista.

Se os resultados forem favoráveis, essa vacina pode ser uma inovação muito grande no tratamento do câncer de próstata, afirma o médico.