A Reforma Tributária e as Alíquotas Diferenciadas para o IVA

- Foto: © Joédson Alves | Agência Brasil

A reforma tributária no Brasil trouxe significativas mudanças que afetam diretamente diversos setores econômicos, incluindo a incidência do Imposto sobre Valor Agregado (IVA). Entre as novidades, destaca-se a redução das alíquotas do IVA para diferentes atividades, que podem variar na ordem de 30%, 60% ou até 100%. Este regime diferenciado tem como objetivo tornar produtos e serviços essenciais mais acessíveis à população.

As atividades que serão beneficiadas com essa redução do IVA serão regulamentadas pela Lei Complementar, levando em consideração o Código Nacional das Atividades Econômicas (CNAE). A ideia é que produtos e serviços considerados essenciais tenham uma menor carga tributária, facilitando o acesso da população a itens de necessidade básica.

Profissionais liberais regulamentados, por exemplo, terão uma redução de 30% do IVA. Isso inclui advogados, médicos, dentistas e outros profissionais autônomos que prestam serviços essenciais diretamente à população.

Serviços de educação, saúde, insumos agropecuários, produção artística e cultural, por sua vez, terão uma redução de 60% do IVA. Isso significa que escolas, universidades, hospitais, clínicas médicas, produtores rurais, artistas e instituições culturais poderão se beneficiar dessa significativa redução tributária. Tal redução nesses setores busca promover o acesso da população a serviços essenciais e incentivar o desenvolvimento de atividades culturais e artísticas no país.

A cesta básica, produtos hortícolas e serviços prestados por Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) sem fins lucrativos poderão usufruir de uma redução de 100% do IVA. Esta medida é essencial para garantir que os itens básicos de alimentação e produtos agrícolas sejam acessíveis a toda a população, contribuindo para a segurança alimentar e a promoção da saúde. Além disso, a isenção tributária para serviços prestados por ICTs visa fomentar a pesquisa, a inovação e o desenvolvimento tecnológico no Brasil.

Entre os produtos que poderão ter a incidência do IVA reduzida em até 100% estão dispositivos médicos e equipamentos de acessibilidade. Este incentivo é fundamental para garantir que tecnologias que auxiliam na saúde e na mobilidade das pessoas sejam mais acessíveis, promovendo inclusão e bem-estar. A redução da carga tributária sobre esses produtos é um passo importante para a inclusão social e para a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência ou com necessidades especiais.

Além disso, a reforma também prevê benefícios fiscais para atividades que visam a reabilitação urbana de zonas históricas e áreas críticas de recuperação. Este incentivo é essencial para a preservação do patrimônio histórico e para o desenvolvimento sustentável de áreas que necessitam de revitalização, visando estimular investimentos na recuperação de áreas urbanas degradadas, promovendo a conservação do patrimônio cultural e a melhoria da qualidade de vida das populações residentes nessas regiões.

Outro ponto relevante da reforma é a redução de 100% do CBS para serviços de educação de ensino superior, desde que estejam vinculados ao Programa Universidade para Todos (PROUNI). Esta medida visa ampliar o acesso ao ensino superior, garantindo que mais brasileiros possam ter a oportunidade de cursar uma universidade e, assim, contribuir para o desenvolvimento do país. A isenção do CBS para instituições de ensino superior vinculadas ao PROUNI é uma iniciativa importante para promover a educação e a inclusão social.

Dessa forma, a reforma tributária trouxe mudanças significativas que visam não apenas a simplificação do sistema tributário, mas também a promoção de setores essenciais para a população. As empresas precisarão estar atentas às novas regras e planejar suas atividades com base nas alíquotas diferenciadas que se distinguem de acordo com suas áreas de atuação.