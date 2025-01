O impacto da reforma tributária no setor de serviços: transformações e desafios

- Foto: EBC / Divulgação

A Reforma Tributária brasileira, consolidada com a unificação de tributos como PIS, Cofins, ISS e ICMS em dois novos impostos – o Imposto Sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) –, representa uma das mais profundas reestruturações fiscais da história do país. Embora a proposta traga avanços na simplificação do sistema, ela também gera impactos significativos, especialmente no setor de serviços, que responde por mais de 70% da economia nacional. Essa transição, inevitavelmente, repercutirá no consumidor final, seja na forma de ajustes de preços ou na reformulação de modelos de negócio.

O setor de serviços no Brasil sempre esteve em uma posição peculiar no sistema tributário. Beneficiado por uma base de cálculo mais restrita e diversas vantagens fiscais, ele opera historicamente com uma carga tributária inferior à de setores como a indústria e o comércio. Essa diferença reflete uma lógica econômica que reconhece o papel central do setor na geração de empregos e na movimentação da economia. No entanto, com a introdução do IVA dual, a ampliação da base de cálculo e a unificação dos tributos, o setor de serviços se vê diante de uma equiparação tributária que elevará sua alíquota efetiva, aproximando-a dos padrões já aplicados a outros setores da economia.

Essa mudança estrutural desafia a lógica tributária anterior e levanta preocupações sobre o impacto direto nos custos das empresas de serviços e no preço final pago pelos consumidores. O aumento da carga tributária pode comprometer a competitividade de muitos prestadores de serviços, especialmente aqueles que operam com margens estreitas ou que já enfrentam dificuldades financeiras.

Consciente dos potenciais impactos dessa transformação, o legislador buscou mitigar os efeitos mais severos por meio de medidas compensatórias. Entre os principais mecanismos introduzidos pela reforma estão as reduções de alíquota direcionadas a setores específicos, como:

• Redução de 60% na alíquota para serviços essenciais, como educação, saúde e transporte coletivo. Essa medida reconhece o papel estratégico desses setores e busca evitar aumentos de custos que poderiam dificultar o acesso da população a serviços fundamentais.

• Redução de 30% na alíquota para profissionais autônomos de categorias regulamentadas, como advogados, médicos e engenheiros. Essa política visa preservar a acessibilidade aos serviços desses profissionais, que desempenham um papel crucial na sociedade.

Embora essas medidas sejam relevantes, elas não eliminam completamente o risco de aumento de custos, especialmente para segmentos que não foram contemplados pelas reduções. Além disso, o impacto sobre o consumidor final dependerá diretamente da capacidade das empresas de absorverem os novos custos ou de os repassarem, total ou parcialmente, aos preços.

Além do aumento potencial da carga tributária, o setor de serviços enfrenta um segundo desafio: a adaptação à nova dinâmica fiscal e operacional trazida pela reforma. A simplificação proposta – uma das bandeiras centrais da reforma – envolve a substituição de uma multiplicidade de regras e obrigações por um sistema mais uniforme e digitalizado. No entanto, a transição para esse modelo exigirá investimentos significativos em tecnologia, treinamento e reestruturação interna por parte das empresas.

Para muitas empresas, especialmente as pequenas e médias, que compõem grande parte do setor de serviços, esses ajustes podem representar uma barreira considerável. Sem o devido planejamento, há o risco de que essas empresas enfrentem dificuldades para se adequar, o que poderia comprometer a continuidade de suas operações.

No cerne dessas mudanças está o impacto sobre o consumidor final. A elevação da carga tributária para o setor de serviços, mesmo que atenuada por reduções específicas, pode levar ao aumento de preços em segmentos estratégicos. Isso, por sua vez, pode gerar pressão inflacionária em uma economia que ainda busca estabilidade.

No entanto, a reforma também traz oportunidades de ganhos indiretos para os consumidores. A maior transparência tributária e a redução de obrigações acessórias podem resultar em um ambiente de negócios mais eficiente, com menor informalidade e maior previsibilidade.

A Reforma Tributária no Brasil marca o início de uma nova era para o setor de serviços. Ao mesmo tempo em que promove simplificação e modernização, ela também impõe desafios significativos, tanto para as empresas quanto para os consumidores. O sucesso dessa transição dependerá da capacidade do setor de se adaptar às novas regras, do cuidado na aplicação das medidas compensatórias e da habilidade do governo em monitorar e ajustar o impacto das mudanças.