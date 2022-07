Resenha Rubro-Negra - Lindo de Ver

É impossível, na coluna de hoje, não colocar a torcida do Vitória como protagonista. Mais uma vez a massa rubro-negra fez bonito. Que domingo especial esse último. Como anunciado pela venda acelerada de ingressos nos dias que antecederam o jogo, o Barradão ferveu. Não só dentro como fora, onde os jogadores também sentiram a força da torcida no caminho da concentração até o portão 16, por onde o ônibus da delegação entra no estádio. Um clima completamente favorável para o Leão dar mais um grande passo rumo a uma classificação que tem se tornado cada vez mais possível nas últimas rodadas.

Mais precisamente nas últimas três, quando o Vitória venceu todos os jogos. É o único, inclusive, dos 20 times da Série C a somar nove pontos nas últimas três rodadas. Todos eles muito valiosos, e fizeram o Rubro-negro entrar, em definitivo, na briga por uma das oito vagas na segunda fase da competição, que define os quatro clubes que sobem. O Leão até chegou a botar a cara no G-8 no domingo, mas acabou caindo duas posições no complemento da rodada. É o 10º, apenas um ponto atrás do oitavo, Aparecidense. A distância para o quinto, ABC, é de três pontos.

Sim, o Vitória está no bolo que ousou se ausentar por boa parte do campeonato, restando apenas quatro jogos para finalizar a primeira fase. Sem dúvidas, a torcida rubro-negra tem uma participação efetiva nesta retomada. No momento mais delicado do clube nas últimas décadas, o torcedor abraçou, mostrou todo o seu orgulho de ser Vitória. No grito, não se permitiu deixar desistir do acesso. O que vimos no Barradão, contra o Paysandu, foi de arrepiar. Se já pegava fogo antes da bola rolar, o estádio foi ao êxtase após o gol de Luidy já no meio do segundo tempo. O tradicional “Vamos subir, Nêgo!” soou lindo nas arquibancadas.

Com o final da partida, mais demonstração de amor. Mais que isso, sintonia entre torcedores e jogadores, que cantaram e fizeram coreografias juntos, como será até o final desta Série C, boto fé. Com os dois maiores públicos e a melhor média de público da Série C, o Leão, enfim, mostrou que não quer ficar de fora dos momentos decisivos da competição. Essa torcida de primeira não merece amargar mais um ano na Terceira Divisão.

Para o acesso ser possível, o Vitória precisa manter a pegada que vem tendo desde a chegada de João Burse, invicto no comando rubro-negro, com três vitórias e um empate até aqui. Com os pés no chão, mais uma vez o treinador evitou a euforia após a importantíssima vitória do domingo. Lucidez e humildade necessária para um time que, caso vença o Ferroviário, tem grandes chances de terminar a rodada pela primeira vez no G-8.

Não será fácil, certamente. Do outro lado tem um time que fará de tudo para sair da zona de rebaixamento. Com a segunda melhor defesa do campeonato, com 11 gols sofridos, resta ao Vitória vencer de forma magra, como fez nas últimas três partidas que será suficiente para inflar ainda mais (se é que é possível) o Barradão no outro final de semana, quando terá confronto direto com o ABC.

Mas é foco total na decisão de Fortaleza. Que Luidy, que ressurgiu com a chegada de Burse e fez dois gols nos últimos três jogos como titular, esteja com o pé afiado mais uma vez. Se não ele, qualquer outro jogador. O importante é trazer o resultado. A fiel e festeira torcida rubro-negra aguarda ansiosamente por mais essa alegria, palavra que andava distante do Barradão há tempos. Como já diria aquele velho jargão, não há mal que dure pra sempre. Que os bons ventos voltem à Toca do Leão, mais e mais.