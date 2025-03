A caponata de berinjela e a filosofia do eterno recomeço

- Foto: Maria Helena Mota/ Divulgação

Acordamos março em meio àquela velha máxima baiana: o ano começa logo depois do Carnaval. As aulas voltam, a velha dieta recomeça, pois todos os anos ela é sempre resgatada. Na verdade, o eterno recomeço ou retorno, podemos dizer. Fato que nos lembra a intrigante frase: "O que voltará a ser, o que aconteceu, ocorrerá de novo; o que foi feito, se fará outra vez. Não existe nada de novo debaixo do sol". A frase está contida no Antigo Testamento.

E Nietzsche diz: “E se um dia, ou uma noite, um demônio te seguisse em tua suprema solidão e te dissesse: esta vida, tal como a vivemos atualmente, tal como a viveste, vai ser necessário que a revivas mais uma vez e inumeráveis vezes; e não haverá nela nada de novo, pelo contrário.” Se você não pulou a aula de filosofia, vai lembrar do professor martelando isso na sua cabeça de forma massiva, perturbadora e intrigante.

Então nos lembramos de películas inesquecíveis, como O Feitiço do Tempo! Um homem, apresentador da meteorologia em um telejornal, fica ‘preso’ no tempo e revive as mesmas cenas, irritantemente, todos os dias, na mesma hora, no mesmo instante filosófico. Condenado a viver todos os dias a mesmice de sempre, o apresentador enxerga nesta prisão uma oportunidade para se melhorar como ser humano.

E este eterno recomeço se espraia nos ideais da alimentação. Para a professora, nutricionista e gastrônoma Maria Helena Motta (@mhsrmotta), do Centro Universitário Estácio de Sá, recomeçar na Bahia, depois do Carnaval, “já foi meio institucionalizado”. Que o digam as dietas, que sempre começam e recomeçam nas clássicas segundas-feiras.

“Recomeço para mim é você voltar a fazer algo que fazia para atender a uma escolha que você fez ou está querendo fazer. Nem sempre as escolhas são certas, mas recomeçar é isso. Sempre o recomeço de algo que a gente escolheu, que é melhor para nossa vida, por mais que a gente fracasse, a gente tem sempre que tentar recomeçar. Agora, recomeçar de maneiras diferentes. Acho que em todos os aspectos da vida.”

Vê? Nada mais Nietzscheano. Mas, vamos recomeçar tendo na mira uma caponata de berinjela, iguaria versátil, leve e deliciosa que tem todo o perfil de um recomeço.

“É de origem italiana, típica da Sicília, típica da dieta mediterrânea, muito saudável, própria para o verão porque ela é fresca, é servida gelada e muito versátil. Ela serve de recheio, serve de cobertura de uma pizza, de uma torradinha. Pode ser consumida em forma de salada, mas pode ser servida como acompanhamento de um peixe”, elenca Maria Helena, destacando todo o poder da caponata.

Vamos, então, começar, recomeçar o ano com este coringa da alimentação, buscando nos renovar neste tempo e espaço quântico e aproveitando para homenagear as mulheres, neste 8/03, pelo Dia Internacional da Mulher. Ela merece essa comidinha maravilhosa!

Caponata de Berinjela

Berinjela em cubos médios – ½ unidade

Abobrinha em cubos médios – ½ unidade

Pimentão vermelho em cubos médios – ½ unidade

Pimentão amarelo em cubos médios – ½ unidade

Pimenta dedo de moça bem picadinha, sem as sementes (opcional) – 1 unidade

Cebola em cubos médios – 1 unidade

Talo de salsão em cubos médios – 1 unidade

Alho picado – 3 dentes

Azeitona preta sem caroço, cortada em rodelas – 30 g

Alcaparras lavadas – 30 g

Azeite de oliva – quanto baste, de modo que a caponata fique bem úmida (~80 ml)

Vinagre de vinho branco – 30 ml

Uva passa (hidratada na água ou vinho branco) – 30 g

Orégano – a gosto

Sal – a gosto (provar antes)

Modo de Preparo:

Misture todos os ingredientes, regue com o azeite e o vinagre e leve ao forno médio (180 a 200°C).

Observe o cozimento dos ingredientes e misture-os sempre que possível.

Corrija o sal, se necessário.

Resfrie e sirva.

Obs: A caponata pode ser feita em maior quantidade e guardada na geladeira, em recipiente de vidro fechado, por 15 dias. Neste caso, deve-se pôr mais azeite e vinagre.

NOTA COM HISTÓRIAS & SABORES

Dia Internacional da Mulher com sobremesa de cortesia para todas as mulheres no RivièRouge Bistrô

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, neste sábado, 8 de março, o RivièRouge Bistrô, localizado na Rua da Paciência, 295, no Rio Vermelho, presenteará no almoço e no jantar, das 12h às 23h, todas as mulheres com uma deliciosa sobremesa que faz parte do cardápio da casa. Trata-se do "Morango Mil Folhas", uma massa folhada fininha, intercalada com creme de baunilha e morangos frescos, finalizada com uma calda natural de morangos. As reservas e informações podem ser obtidas através do whatsapp de número (71) 98915 - 0770.

Chefs da gastronomia baiana são homenageadas em exposição promovida pelo Paseo no Dia da Mulher

Em celebração ao Mês da Mulher, o Shopping Paseo vai realizar mais uma edição do Paseo Cultural, com a exposição fotográfica ‘Mulheres, Grandes Chefs’. Este ano, o presente é dedicado a chefs da gastronomia baiana, destacando suas trajetórias, talentos e contribuições para a cultura gastronômica do estado. Na expo, nomes como Dadá, Lisiane Arouca,Tereza Paim, Angeluci Figueiredo e Leila Carreiro fazem parte da mostra. A exposição segue até o dia 31, no piso L1, do shopping no horário de funcionamento do empreendimento.

O quê – Exposição fotográfica “Mulheres, Grandes Chefs”

Onde: Piso L1, Shopping Paseo

Quando: 08 a 31 de março (horário de funcionamento do shopping – de segunda à sábado, das 9h às 20h; e no domingo, das 13h às 19h)

Crescimento do consumo de vinhos por mulheres no Brasil impulsiona mudanças no mercado

De acordo com o relatório IWSR Brazil Wine Landscapes 2025, as mulheres alcançaram a maioria do mercado consumidor de vinhos no Brasil em 2024, com uma participação de 53%, o que equivale a um aumento de 6% em relação a 2019. Esse crescimento não se limita apenas ao montante total, mas também reflete mudanças nas faixas etárias. Embora a maioria das mulheres (48%) que consome vinho ainda tenha entre 25 e 44 anos, o destaque fica por conta da participação feminina com faixa etária entre 55 e 64 anos, que passou de 14% em 2019 para 19% em 2024. O dado marca uma transformação no perfil das consumidoras brasileiras, que deixaram de ser vistas como consumidoras ocasionais para se tornarem protagonistas do mercado.

Receitas Brasileiras inspiram curso gratuito de Gastronomia em Conceição da Feira na Bahia com inscrições abertas até 10 de março

O Núcleo de Cultura lança a quarta edição do curso gratuito de gastronomia em Conceição da Feira, Bahia, com foco na preservação de receitas tradicionais brasileiras. Destinado a jovens a partir de 16 anos, que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio em escolas públicas, o projeto, que já ofereceu 300 oportunidades a jovens de Conceição da Feira. As inscrições estão disponíveis no link.A iniciativa é patrocinada pela Farmabase, e é realizada pelo Ministério da Cultura por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. As inscrições estarão abertas de até 10 de março. Após a inscrição, os candidatos participarão de entrevista no dia 13 de março, e a lista de selecionados será divulgada no dia 14 de março. O curso será inaugurado oficialmente no dia 18 de março de 2025.

Urbano Alimentos comemora 65 anos

Neste ano, a Urbano Alimentos completou 65 anos. Criada por uma empresa de Jaraguá do Sul (SC), a marca se espalhou pelo país e conquistou muitos paladares com sua proposta sem glúten. Com o tema “Além do Nosso Sonho”, as comemorações reforçam a trajetória de conquistas e o compromisso de continuar seu propósito: “Nutrir a Vida de Verdade”. A Urbano Alimentos é especializada na produção de arroz, farinha de arroz, feijão, cereais e macarrão, dentre outros alimentos. Detém as marcas Urbano, Koblenz, Vila Nova, Grão de Campo, Serrazul, Arroz Belchior, Broto Legal e Sabor Máximo. Em 2024, a Urbano investiu mais de R$ 1 milhão em projetos sociais e doou mais de 150 toneladas de alimentos.

RedeMix inaugura nova unidade no Chame-Chame na próxima terça (11/03)

Presente na vida dos baianos há 21 anos, a RedeMix segue seu plano de expansão com a abertura de novas unidades em pontos estratégicos de Salvador. A mais nova loja da rede de supermercados 100% baiana será inaugurada na Rua Professor Sabino Silva, no bairro do Chame-Chame, trazendo um conceito de mercado de bairro. A unidade abre as portas ao público na próxima terça-feira, 11 de março, com mais de 70 ofertas exclusivamente preparadas para a inauguração. Mais informações: https://www.redemix.com.br/

Festival Raízes de Porto Seguro na Bahia celebra toda Ancestralidade Africana.

A edição de 2025 do Festival Raízes de Porto Seguro está chegando para homenagear e celebrar toda a força e representatividade da Ancestralidade Africana na história e na gastronomia brasileira, especialmente na culinária baiana. O festival é uma realização da Abrasel, com correalização da Prefeitura de Porto Seguro (por meio da Secretaria de Turismo) e do Senac, além do apoio do Sebrae. O evento acontecerá de 11 a 30 de abril, com um tema central focado nas influências africanas, buscando manter vivos os sabores e as tradições que o tempo não apagou. As inscrições para os estabelecimentos participantes já estão abertas. Saiba mais nas redes sociais do evento: @raizesdeportoseguro.

