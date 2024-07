A inesquecível e engraçada história do vinho Pêra-Manca no Mistura

- Foto: Arquivo Pessoal

| Foto: Divulgação/Mistura

Pêra-Manca. Você já ouviu falar deste vinho? É bem provável que a bebida de origem portuguesa, lançada há 34 anos, nunca tenha tido em sua história um episódio tão hilário como o que ocorreu nas dependências do restaurante Mistura, na Contorno, no fim de semana passado. Vale relembrar a história.

Dois casais de jovens enamorados foram se divertir no restaurante, cuja missão é deixar todos bem à vontade e satisfeitos com suas deliciosas comidinhas e vinhos.

| Foto: Arquivo Pessoal

E o fim da tarde estava convidativo para tomar aquele vinhozinho. Bora pegar aquele finzinho do pôr do sol?, pensaram os casais, acolhidos por um belo cenário da Baía de Todos-os-Santos. Era hora de escolher o vinho! Talhyta conta como foi essa escolha.

“- Vamos tomar um vinho branco porque é fim de tarde, acho que combina mais! E então a gente já pensou: - Pô, o vinho branco é mais em conta do que o vinho tinto. Já havíamos colocado na cabeça pedir um vinho branco justamente por isso, por questão de valor", relembra a animada Talhyta.

E assim começou o maior trocadilho de todos os tempos para os jovens. A escolha recaiu sobre um vinho 'acessível', um tal de Pêra-Manca que custava a bagatela de 'R$ 165'. A noite prometia, então vamos pedir mais um vinho? E o grupo topou. E mais uma garrafa do vinho foi degustada na tarde deliciosa.

| Foto: Divulgação/Mistura

Depois de saborear um petisco, degustado com o delicioso Pêra-Manca, estava na hora da conta: "Seu garçom, a conta!" Lá veio o garçom, que colocou delicadamente a nota na mesa enquanto os jovens estavam bem animados, conversando, conversando. Até que Pedro Araújo, namorado de Juliana, puxou a fatídica conta.

| Foto: Arquivo Pessoal

"O garçom colocou a conta, e a gente estava conversando, a gente não parou de conversar, a gente ficou conversando assim por mais de 5 minutos. Foi aí que eu peguei para olhar [a conta]. Quando vi, meu olho bateu direto no valor de R$ 4.512,09. O primeiro pensamento que veio à cabeça foi que era a conta da mesa trocada, apesar de o restaurante estar um pouco vazio, mas foi a primeira coisa que veio à mente", contou Pedro.

O preço do vinho não podia ser R$ 1.650! Seu garçom, faça o favor! Traga a conta certa! Não pode ser R$ 4.512,09, pensou o grupo.

Sem querer acreditar, Pedro passou a conta para todos. "Quando eu olhei direito, eu vi o nome do vinho, eu falei: Meu Deus do Céu! Aí mostrei para André, que ficou assim, de boca aberta. Passei para Juliana, que havia escolhido o vinho!

“- Ah não, eu não acredito, eu olhei, 'estava' R$ 165!" Juliana abriu o cardápio para se certificar e lá estavam cravados os R$ 1.650 que o Pêra-Manca custava.

"A gente estava naquela, entre dar risada e bater a tristeza, enfim, nessa dupla emoção porque foi uma cagada, né?", conta Pedro.

Imediatamente depois, os jovens resolveram postar o episódio na rede social TikTok e a graça rendeu, até agora, mais de 5 milhões de visualizações, viralizando imediatamente. O episódio se espalhou e foi parar em Portugal.

Vídeo mostra o nervoso depois do susto!

O restaurante Mistura acabou tomando conhecimento do fato pelas redes sociais e imediatamente se solidarizou com a inexperiência dos jovens, resultando em um convite muito simpático para um jantar de cortesia no Mistura, desta vez, com as melhores lembranças.

Luca Alfonsi, proprietário e sommelier do restaurante, afirma que a ideia é transformar o episódio em lembranças agradáveis, proporcionando uma noite muito divertida aos jovens, que no futuro se lembrarão do evento com muito humor e gargalhadas, como já vem acontecendo, inclusive.

Luca Afonsi e o pai, Paolo | Foto: Divulgação/Mistura

"Logo nos sensibilizamos, fizemos uma reunião entre a diretoria e decidimos oferecer a esses jovens uma oportunidade de vir aqui novamente para que a gente possa oferecer uma experiência de qualidade, e talvez passar um pouco de conhecimento sobre esse mundo de vinhos, gastronomia e, claro, para que eles não saiam daqui tristes, mas felizes com a experiência que a gente pode oferecer e que não precisa ser cara", explica.

Talhyta diz que a história vai ficar para sempre em sua memória. "É uma lembrança para a gente contar para nossos filhos, mas daqui para frente, Juliana está banida de escolher vinhos. A gente já falou: - Juliana, esqueça, você não chega mais perto do cardápio!", conta rindo.

| Foto: Divulgação/Mistura

Os casais são unânimes em afirmar que não entendem de harmonização e que escolheram o vinho acreditando que o valor era menor. Por isso, Juliana ficou surpresa com o comentário de um internauta.

"Eu vi até um comentário na internet do pessoal falando ‘ah, é claro que eles entendem de vinho, olha como eles harmonizaram direitinho'. Meu Deus, se isso realmente aconteceu, não fazia ideia porque a gente só foi escolhendo os pratos que teve vontade", conta.

Luca Alfonsi comenta sobre a importância da harmonização do vinho com o prato.

"A harmonização do vinho com o prato é de suma importância para a experiência do cliente e na harmonização você busca complementar e criar uma experiência complexa onde o vinho complemente o prato e vice-versa, não interferindo e criando contraste entre os dois", ensina.

Além de enfatizar que o Mistura vai acolher os jovens com dicas de harmonização, Alfonsi aproveitou para comentar sobre a diversidade que existe na carta de vinhos do Mistura.

Mistura da Av. Contorno | Foto: Divulgação/Mistura

"Nossa carta abrange uma diversidade muito grande. Ela é diversa em nacionalidades, podendo escolher vinhos portugueses, chilenos, argentinos, africanos, assim como é diversa também em gostos, tendo vinhos mais secos, vinhos mais doces, vinhos mais encorpados e vinhos mais leves, para atender todos os paladares. Ela abrange uma diversidade também de preços, tendo vinhos de R$ 90 até R$ 4.200", explica.

Ele também faz questão de comentar que o vinho não precisa ser caro para ser bom. "Eu particularmente acredito que você não precisa ser um consumidor de vinhos caros para degustar opções boas", comenta Luca.

| Foto: Divulgação/Mistura

E para completar, o sommelier aproveitou para dar uma aulinha sobre o Pêra-Manca.

"O Pêra-Manca é um vinho português que vem da região do Tejo, Alentejo, produzido com as uvas Antão Vaz e Arinto, com aroma frutado e complexo, macio, seco e equilibrado. Ele harmoniza muito bem com frutos do mar, queijos, nozes e saladas", explicou.

Embalados pelo episódio, pedimos ao Mistura para dar uma receitinha de um drink simples, fácil, saboroso e com preço acessível para todo mundo ficar alegre, se divertir e que não leva o Pêra-Manca na composição! Pode ficar tranquilo!

| Foto: Divulgação/Mistura

Drink Aperol spritz

Ingredientes

1 dose de aperol

1 dose espumante

Água com gás

Fatia de laranja e alecrim

Modo de preparo

Taça com gelo

Aplique uma dose de Aperol, uma dose de espumante e água com gás e, no final, adicione fatias de laranja e alecrim

NOTA COM HISTÓRIAS & SABORES

Confeitaria Priscilla Diniz inaugura nova unidade no Salvador Shopping

| Foto: Divulgação

A Confeitaria Priscilla Diniz inaugurou, neste mês julho, mais uma unidade na capital baiana. Comandada pelos irmãos e sócios Priscilla e Alberto Diniz, a oitava loja da marca possui 100m² e é inspirada nas pâtisseries europeias, com o lançamento de um espaço superelegante e cheio de personalidade no Salvador Shopping, piso L2, próximo à NV e Animale. O menu possui itens consagrados da marca criada em 2016, como a linha de biscoitos finos, bolos e tortas, sobremesas geladas, docinhos gourmet, mini cakes, morango do amor, salgadinhos e quiches, além da linha de caixas e presente com as guloseimas sortidas para todas as idades. A loja do Salvador Shopping funciona de segunda a sábado, das 9h às 22h; e domingo, das 12h às 21h.

O Festival Temperos de Cabrália chega na sua segunda edição com o tema: “Sabores das Águas – Culinária de tradição”

| Foto: Divulgação

O Festival Temperos de Cabrália: “Sabores que vêm das águas – Culinária de Tradição” será realizado de 18 a 24 de julho de 2024 em Santa Cruz de Cabrália, no sul do litoral baiano. A edição de 2024 conta com 30 estabelecimentos participantes, distribuídos em 5 localidades do destino Santa Cruz Cabrália, com vastas e saborosas opções para uma experiência completa. O festival, uma realização da Abrasel, correalização do Sebrae, Senac e com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália e do Governo do Estado da Bahia, terá como abertura uma mostra cultural e gastronômica nos dias 18, 19 e 20 de julho, com Cozinha Show, Cozinha Kids e estruturas de barracas para comercialização de alimentos e bebidas montadas na Praça Pedro Álvares Cabral.

Bahia terá programação na Semana da Cultura do Chá

| Foto: Divulgação

A Bahia já está confirmada na extensa programação da Semana da Cultura do Chá no Brasil, que acontece entre 29 de julho e 4 de agosto de 2024. O evento nacional contará com workshops, cursos, promoções, degustações e ações especiais promovidas por marcas de chás e infusões no Brasil inteiro, tudo aberto ao público geral nos formatos digital e presencial. O evento acontece no Tea Shop Salvador Shopping, Avenida Tancredo Neves, 3133, Quiosque 215, Piso L2 e também e (Av. Estados Unidos, 258 - Comércio.

