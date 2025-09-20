A primavera chega inspirando criatividade e consciência na gastronomia

- Foto: Healthy por Victoria Cintra/ Divulgação

Na próxima semana terá início uma das estações mais esperadas do ano. Na segunda-feira, 22, exatamente às 15h19 , a primavera chega ao hemisfério sul trazendo o frescor e a leveza que costumam marcar o nosso inconsciente. A sensação psicológica é de renovação, marcando mais um ciclo em que as flores são esperadas para dar o tom da festa.

E então, além das flores, vêm a colheita, os frutos e a diversidade de alimentos frescos. E se há uma personificação da primavera em pessoa, é Victoria Cintra, que parece guardar a estação mais colorida dentro de si.

Tudo sobre Histórias & Sabores em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

| Foto: Healthy por Victoria Cintra/ Divulgação

Fundadora do Healthy por Victoria Cintra, ela sempre acreditou na comida saudável e diz que a primavera a influencia o ano inteiro. Victoria criou um cardápio muito próprio, colorido, “pensando em chamar a atenção do público logo quando recebe o prato com as cores”, conta. A ideia era fazer com que o público gostasse de comer o que era ofertado na natureza e acreditar que os ingredientes não eram 'chatos', ao contário, muito gostoso!

| Foto: Healthy por Victoria Cintra/ Divulgação

“Desde o início foi sempre algo que busquei: trazer o que a natureza tem de melhor, de legumes e frutas, para que a gente consiga uma composição de sabores, frescor e textura. Acho que esses são os pontos principais. O sabor, a saudabilidade dos itens; quanto mais natural, mais fresco, melhor de nutriente e de sabor o prato vai ser”, descreve Cintra.

| Foto: Healthy por Victoria Cintra/ Divulgação

Não é à toa tanta primavera. Cintra sempre viveu em meio ao mato, às flores, ao colorido dos legumes que a influenciaram por toda a vida. “Sou do interior, cresci num sítio rodeado de plantações, de todos os insumos que a gente usava na salada, na comida. Para mim, foi sempre natural esse consumo de frutas e verduras.”

A gastronomia contemporânea, aliás, trilhou um caminho fundamental, valorizando a inovação com características peculiares ao valorizar os insumos naturais, ao reinterpretar tradições e apresentar pratos de forma artística, com técnicas modernas, sempre destacando os ingredientes locais e sazonais.

| Foto: Healthy por Victoria Cintra/ Divulgação

O Healthy caminha dentro dessa proposta, optando por trabalhar com a simplicidade, mas dentro da modernidade, valorizando os tipos regionais e sazonais em seu menu.

| Foto: Healthy por Victoria Cintra/ Divulgação

“A gente prioriza os ingredientes, tentamos sempre trazer o que tem de mais fresco da época e também de empresas locais. Por exemplo, os hortifrutis vêm de fazendas que buscamos conhecer, entendendo como é o plantio e trazendo alfaces de melhor qualidade. Quando conseguimos um fornecedor direto, garantimos que será fresco. Ele acabou de colher na fazenda e já traz para a gente seguir no restaurante. Assim, além de manter a qualidade, asseguramos a procedência e temos o produto ainda mais fresco”, relata.

| Foto: Healthy por Victoria Cintra/ Divulgação

Cintra teve a visão de aliar comida saudável com comida saborosa quando veio estudar em Salvador.

“Eu percebi que as pessoas tinham um certo receio da alimentação saudável, achavam que era sem graça, sem sabor, sempre a mesma coisa. Então surgiu a ideia de criar um restaurante onde eu pudesse mostrar que a alimentação saudável pode, sim, ser muito saborosa. Seja na forma de preparar, na criatividade ou na execução, é possível unir saúde e sabor. Esse foi o meu grande propósito, e assim nasceu o Healthy”, conta.

| Foto: Healthy por Victoria Cintra/ Divulgação

Para os especialistas, não há gastronomia mais consciente do que a escolha de produtos que valorizam o local e o sazonal, e que, desse modo, fortalecem a biodiversidade e incentivam práticas sustentáveis — beneficiando, no fim das contas, o próprio consumidor. E Victoria ‘comprou’ esta ideia.

“Todo nosso cardápio tem essa ideia do menu consciente, de que você está ali comendo ingredientes muito saudáveis, que vão trazer benefícios e nutrientes. Além de tudo, você ainda está comendo saudável e gostoso. A gastronomia tem um papel muito importante de mostrar isso para os clientes: como reaproveitar mais os insumos, evitar desperdício e também variar o consumo, não ficando sempre nas mesmas coisas”, esclarece a empresária.

Com essa história inspiradora, Victoria Cintra nos brinda com uma saladinha saborosa e totalmente saudável. Melhor de tudo: muito fácil de fazer.

Salada de Frango com Quinoa, Damasco e Molho de Iogurte

Ingredientes

• 2 xícaras de mix de folhas (rúcula, alface, agrião ou sua preferência)

• 200g peito de frango assado e cortado em tirinhas

• ½ xícara de quinoa cozida

• 4 damascos secos picados

• 2 colheres de sopa de sementes de abóbora torradas (triturar para virar uma farofinha)

• Molho de iogurte

• ½ xícara de iogurte natural

• Suco de ½ limão

• Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

1. Preparar a quinoa: cozinhe a quinoa em água com uma pitada de sal até ficar macia (cerca de 15 minutos). Escorra bem e reserve.

2. Assar o frango: tempere o peito de frango com sal, pimenta e um fio de azeite. Asse ou grelhe até dourar. Depois, corte em tirinhas finas.

3. Fazer o molho: misture o iogurte, o suco de limão, sal e pimenta até obter um creme homogêneo.

4. Montar a salada: em uma tigela ou prato, disponha o mix de folhas. Adicione a quinoa, o frango em tirinhas, os damascos e finalize com a farofa de sementes de abóbora.

5. Finalização: regue com o molho de iogurte e misture delicadamente antes de servir.

* Dica preciosa: Deixe a quinoa de molho de um dia para o outro, lave muito bem e só então prepare a receita.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

@isabel _qoliveira

[email protected]

Isabel Oliveira ( facebook)

NOTA COM HISTÓRIAS & SABORES

Ki-Mukeka no Shopping Paralela

| Foto: Ki-Mukeka/ Divulgação

Com mais de quatro décadas de história, o Ki-Mukeka inaugurou mais um restaurante em Salvador, desta vez no Shopping Paralela. O novo point gastronômico chega ao centro de compras no piso L2 com a sua versão express, apresentando mais de 30 opções de pratos cheios de sabor, baianidade e tradição. Já em pleno funcionamento, o restaurante chegou com um visual repaginado, mais moderno, instagramável, despojado e com conceito aberto. Com a inauguração da nova unidade no Shopping Paralela, a rede de restaurantes soma agora 13 unidades, na Bahia, São Paulo e Distrito Federal. Entre os pratos que chamam a atenção dos clientes, o carro-chefe é a tradicional Mukeka de camarão, mas tem também as novidades. Vale conferir!

Festa de San Gennaro celebra 40 anos do Axé com shows de Gerônimo e Sarajane

| Foto: Pasta em Casa/ Divulgação

A Festa de San Gennaro já se consolidou como um dos eventos mais aguardados do calendário festivo e cultural de Salvador. Em sua 6ª edição a ser realizada no dia 27 de setembro, o tema será os 40 anos do Axé e, para celebrar a data, Gerônimo e Sarajane, ícones do movimento, farão shows abertos ao público. Organizada pelo restaurante Pasta em Casa, comandado pelo chef Celso Vieira e Valeska Calazans, a festa reunirá 15 restaurantes distribuídos em diversas barracas espalhadas pelas calçadas e ruas do Rio Vermelho.

Unilever Food Solutions mapeia os sabores mais amados da comida de rua pelo país

| Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Democrática e acessível, a comida de rua é um patrimônio afetivo brasileiro. Pensando em mapear esse rico universo, a Unilever Food Solutions realizou um levantamento dos pratos de rua mais emblemáticos de cada região do país, com curadoria do chef Vitor Tsuru, colaborador do relatório Menus do Futuro, que anualmente aponta as principais tendências do setor para apoiar o desenvolvimento do mercado alimentício. Neste ano, uma delas foi exatamente a reinvenção da comida de rua. No Nordeste, advinha qual comida mereceu destaque? O chef cita o acarajé das baianas de Salvador, que representa a fusão das tradições africanas com o paladar urbano, transformando o bolinho dourado de feijão-fradinho em símbolo de identidade e espiritualidade. Tudo pode ser conferido em Menus do Futuro 2025

Unidade de beneficiamento de produtos de abelhas eleva produção de méis do Semiárido Baiano

| Foto: CAR/ Divulgação

A apicultura de Ribeira do Pombal e de outros 19 municípios do Semiárido baiano recebeu um importante reforço com a inauguração da nova unidade de beneficiamento de produtos de abelhas da Cooperativa dos Apicultores de Ribeira do Pombal (Cooarp), inaugurado na última sexta-feira (19). Totalmente equipada e com estrutura anexa para beneficiamento da cera, a agroindústria vai impactar diretamente na produção e na renda de mais de 280 famílias apicultoras, que passam a contar com um espaço adequado e seguro para escoar sua produção.A entrega foi realizada pelo Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

@isabel _qoliveira

[email protected]

Isabel Oliveira ( facebook)