Bolos que narram histórias e transformam confeitaria em arte

Bolo do Bosque - Foto: Fina Flor/Divulgação

Com uma carreira sólida e paixão pela arte da confeitaria, Vanessa Alcântara, da Fina Flor Confeitaria Clássica (@finaflor.confeitariaclassica), atualmente é uma das confeiteiras mais cobiçadas de Salvador. Reconhecida por suas criações exclusivas e autorais que transformam bolos em verdadeiras obras de arte, sua jornada em ‘grandes camadas’, bem pode ser comparada aos bolos, protagonistas de qualquer evento festivo.

A confeiteira, com anos de experiência, desenvolve, além dos saborosos doces de festa, bolos decorados que encantam os sentidos e se destacam em qualquer celebração. Este universo sempre teve ‘morada’ sólida em sua vida, mas despontou a partir de um curso realizado por hobby.

Verrine francesa, doce em camadas | Foto: Fina Flor/Divulgação

“Eu sempre fui apaixonada por confeitaria. Eu amo esse universo. O primeiro curso que eu fiz foi para me tornar uma chocolatier por hobby. E a primeira coisa que eu pensei foi o mercado que eu gostaria de atuar. Eu não queria aquele docinho igual que tem na mesa de todo mundo, eu não queria um bolo igual de todo mundo, eu queria algo bem fora do padrão, e isso me fez adentrar no mundo de pesquisas. Como eu gosto muito de cultura, arte, moda, eu comecei a pesquisar as tendências mundiais”.

Com um olhar afiado para os detalhes e um domínio completo das técnicas de confeitaria, Vanessa utiliza ferramentas e ingredientes de alta qualidade para criar bolos com texturas e acabamentos impecáveis e transformar cada camada de massa em uma obra-prima. E suas habilidades topam qualquer evento, mas o mundo das noivas, são sempre desafiadoras, segundo ela conta.

O casal mais descontraído e que comeu o bolo de forma inusitada! | Foto: Fina Flor/Divulgação

“Eu costumo dizer que noiva parece que mora em outro planeta. A verdade é essa: eles querem ter uma experiência diferenciada, eles querem ter doces que tragam sensações, que ocasionem impacto na mesa. Elas querem que o bolo chame a atenção, porque o bolo é ponto alto de um evento, principalmente casamento. As pessoas vão para um casamento, elas vão na curiosidade de ver a noiva, o vestido da noiva e elas querem ver o bolo”, revela.

A sensibilidade de Vanessa vai muito além da questão econômica. Ela se interessa por todo processo, incluindo a jornada dos clientes que precisam atiçar as papilas gustativas despertando as melhores lembranças. São elas que podem definir o tema do evento, acredite.

"Quando a pessoa degusta o produto, ela ativa as papilas gustativas e isso traz a memória afetiva, isso ocasiona sensações porque ela incentiva algumas sinapses. Com essas ativações de sinapses, desencadeiam-se alguns hormônios da sensação do prazer. É isso que torna algo [o evento] muito prazeroso e inesquecível", afirma.

"Eu amo essa conexão com os noivos, contar as histórias deles e reviver esses momentos é algo que não tem preço", derrete-se.

A confeitaria de Vanessa tem como base técnicas sofisticadas, destacando a utilização da confeitaria francesa. Entre suas práticas, está o uso do buttercream, um creme de manteiga cuja popularidade remonta à confeitaria europeia dos séculos XVII e XVIII, especialmente na França.

“Os bolos que a gente trabalha aqui são bolos de cremes em buttercream. A confeitaria francesa tem o ‘doçor’ em equilíbrio, esse é o diferencial. É a utilização de insumos naturais livres de agrotóxicos, então os produtos são altamente seletivos. As frutas, a gente compra na Chapada de Diamantina”, afirma, sobre a preocupação em levar qualidade e técnica para seus produtos.

As habilidades de Vanessa alinham-se às técnicas desafiadoras, inspiradas em técnicas francesas, que abriu um leque de possibilidades e deu base para que pudesse criar peças que vão muito além da simples confeitaria. Foi assim que surgiu a sua gastronomia autoral.

| Foto: Fina Flor/Divulgação

“Esta questão da criação de receita autoral, veio acontecendo de uma forma muito natural. Como eu estudei muito a fundo a confeitaria, a propriedade dos ingredientes, quando você entende toda a parte química, matemática, você consegue compreender o comportamento de cada ingrediente dentro de uma receita, isso lhe dá uma liberdade criativa fora do comum”, afirma.

Uma das receitas autorais e curiosas é o bolo que leva gorgonzola. Ele nasceu de uma forma inusitada envolvendo um casal de marinheiros. O noivo é apaixonado por gorgonzola e havia declarado que o sonho dele seria que o bolo de casamento fosse feito com esse tipo de queijo. Algo totalmente inusitado.

Os bolos à base de gorgonzola | Foto: Fina Flor/Divulgação

“E topei de cara! Eu não sabia exatamente como faria porque realmente é um grande desafio. Mas levei para o ateliê essa proposta, fiz o meu laboratório e de primeira eu acertei, ficou sensacional. Eu consegui retirar aquela evidência da gorgonzola. Você sente o sabor, porém não tão salgado, fica levemente aquele toque, como se fosse um toque de flor de sal, até mais suave. Para harmonizar, coloquei o recheio de cinco leites. Foi o ápice do meu trabalho quando eu consegui executar isso com uma facilidade, com uma maestria tão grande e eu percebi que só o céu era o limite”, conta, com muito orgulho.

Vanessa coleciona saborosas e desafiadoras histórias ao personalizar cada bolo com receitas exclusivas ou designs inusitados para cada cliente ou evento. Cada bolo, doces, são sempre uma obra única, pensada especialmente para o cliente. Seu processo criativo envolve uma atenção minuciosa aos detalhes, desde a escolha dos sabores até o design final. Ela vai fundo nas histórias dos clientes para entender suas preferências e transformar suas ideias em bolos e, literalmente, em festa.

A meticulosidade de cada evento, que se torna especial, são ingredientes para a construção de grandes e pitorescas histórias, como a que envolveu um casal que nunca gostou de doces e representou um dos maiores desafios para a confeiteira.

Verrine francesa, doce em camadas | Foto: Fina Flor/Divulgação

“Este foi o maior desafio e um dos grandes dramas”, conta. “Eles não gostam de doce e a noiva já estava desistindo do bolo de casamento e de ter uma mesa com bolo e doces. Ela era uma noiva extremamente perfeccionista, mas queria se conectar com o bolo, caso contrário não teria no casamento. Eles foram tensos fazer a degustação. Eu criei vários elementos surpresas, um deles foi o tiramisú, a única sobremesa que ela gostava. Criei o doce repaginado e em formato de verrini francesa [culinária originária da França, em que ingredientes são montados em camadas dentro de pequenos copos de vidro]. Eles ficaram muito gratos, os olhos brilharam de felicidade por eu ter conseguido.

Uma das histórias mais emblemáticas da Fina Flor envolve nada mais, nada menos que Ivete Sangalo. A famosa cantora recebeu os parabéns de aniversário da família com a grife do bolo de Vanessa. Nesse caso, a técnica aliou-se ao campo afetivo. A família Sangalo é conhecida de Vanessa, que deu o máximo de si e criou um docinho que passou a se chamar Diamante Sangalo. O diamante é a marca da cantora, símbolo que remete à família dela.

| Foto: Fina Flor/Divulgação

Com emoção, Vanessa conta que coicidentemente as cores do bolo foram os mesmos dos papeizinhos holográficos e festivos lançados durante o show de Veveta, para onde o bolo e os docinhos foram levados.

Vanessa e a celebração de Ivete | Foto: Fina Flor/Divulgação

“Fazer o bolo para Ivete foi uma honra. Eu comecei a fazer as flores no tom de 'Tiffany' (tom azul-turquesa) e aí foi quando me deu aquele sentimento, - eu iria seguir as cores da turnê. Orei e me veio vermelho, marsala, fúcsia [tons de rosa]. Depois que o show iniciou... sabe aqueles efeitos que são lançados no palco? Aqueles papeizinhos metálicos começaram a cair nas pessoas... na mesma paleta. Nossa, foi muito emocionante... eu vi ali que foi realmente o dedo de Deus”, conta sobre a coincidência dos tons das flores do bolo com os tons festivos dos papeizinhos coloridos sobre os fãs, realçando a decoração da iguria.

Os docinhos foram um capítulo à parte no processo de criação para alguém tão especial. Vanessa precisava criar algo diferente.

“Eu falei: Preciso criar algo diferente para ela. Foi quando me toquei que o símbolo da marca dela é um diamante e aí surgiu o Diamante Sangalo - feito de caramelo e Royal Label. Eu coloquei vários brilhos holográficos e, conforme você vai movimentando o doce, ele vai remetendo às cores. Achei que ficou a cara da turnê, o colorido e o símbolo da marca, que hoje está no meu cardápio como o Diamante Sangalo", revela.

Nesta terça-feira, 26, no universo gastronômico, comemora-se o Dia do Bolo, uma das maiores delícias no mundo dos humanos ávidos por doces. Como diz Vanessa, o bolo é sempre a estrela da festa, o ápice da celebração. Nada como comemorar a data contando essa história pitoresca e cheia de curiosidades em torno de celebrações. E para arrematar, vamos dar uma receitinha fácil e bem caseira da chef em confeitaria Vanessa Alcântara. Muitos vivas para quem inventou o bolo!

| Foto: Fina Flor/Divulgação

Bolo do Bosque

Ingredientes:

✔ 3 ovos em temperatura ambiente

✔320 gramas de açúcar refinado

✔ Raspas de 2 limões siciliano, raspar diretamente no açúcar e misturar com uma colher para intensificar o aroma natural

✔ 200 gramas de óleo de girassol

✔ 280 gramas de Farinha de trigo

✔ 240 ml de leite integral em temperatura ambiente

✔ 50 ml de suco de limão siciliano peneirado

✔ 15 gramas de fermento em pó

✔ 100 gramas ou à gosto de framboesas/amoras/mirtilos (pode utilizar um tipo ou o mix de frutas vermelhas)

Modo de Preparo:

Bater os ovos na batedeira por aproximadamente 10 minutos em velocidade média/alta, acrescenta vagarosamente o açúcar em velocidade mínima, até incorporar por completo e formar um creme fofo e sedoso, logo após coloca o óleo aos poucos, ainda na batedeira ou com um fouet, introduza delicadamente intercalando o leite, suco do limão e a farinha de trigo, por ultimo acrescente o fermento, antes de untar a forma com manteiga e farinha de trigo, liga o fôrno em temperatura média de 190 graus. Coloca a massa na forma , unta as frutas vermelhas frescas ou congeladas em farinha de trigo, tirando o excesso e coloca delicadamente distribuindo na forma, reserve um pouco da massa para cobrir as frutas por completo ou afunde levemente até que fique completamente cobertas com a massa !

Tempo de preparo: Em média 45 minutos, depende do fôrno

Informações importantes:

✔ misturar os secos manualmente e vagarosamente confere mais maciez do bolo mas pode ser feito completamente na batedeira!

✔ Não abrir o fôrno antes de 25 minutos ( Nesse momento está desenvolvendo o véu do glúten e pode impactar diretamente no resultado final, o bolo pode solar !)

✔ Desenformar o bolo frio, evitando assim que quebre!

✔ pra finalizar, polvilhe açúcar gelado com a peneira em cima do bolo ! Bolo do Bosque

