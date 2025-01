Casquinha de siri: tradição e criatividade na cozinha baiana

- Foto: Margarida/Divulgação

Como toda comida à beira-mar, a casquinha de siri é uma das entradas queridas de baianos e turistas. O acepipe é convidativo, com alto índice de escolhas entre as bocas nervosas e ávidas que chegam para experimentar a iguaria em bares e restaurantes espalhados em toda faixa litorânea da Bahia.

| Foto: Encanto da Maré /Divulgação

A receita clássica é uma mistura simples e cheia de sabor. Mistura-se a carne de siri desfiada, refogada com temperos como alho, cebola, coentro, pimentão e, por último, dendê e leite de coco. Na Bahia, o dendê adiciona um toque aromático e imprime sua marca, diferenciando-se de outras regiões. O charme e a tradição ficam por conta da própria casquinha de siri onde a iguaria é servida. Dizem que, no Sudeste, o prato é feito com queijos que são gratinados para dar crocância à receita.

No restaurante Margarida (@margaridabarerestaurante), localizado no Rio Vermelho, o siri catado é servido de duas formas: a tradicional e aquela com um toque de ‘modernidade’, como diz o chef Pedro Rodrigues, ao se referir à tendência contemporânea de oferecer o prato com propostas diferenciadas que fogem à forma tradicional, muitas vezes com receitas autorais e ingredientes inesperados.

| Foto: Margarida/Divulgação

“Aqui no Margarida, a gente faz o mesmo produto de diversas formas. Temos desde o tradicional, que é aquela casquinha de siri com a farofinha e um vinagrete. A gente puxa bastante com pimenta doce, que é uma coisa que é a cara da Bahia, e com a casquinha de siri fica super bacana. Usamos um pouco de leite de coco também”, conta Pedro Rodrigues.

“Também temos a nossa coxinha de siri, que é um prato em que brincamos mais com a modernidade. É uma coxinha de siri que não tem massa, ela é apenas siri. Vai raspas de limão siciliano, manjericão e um creme de gratinar, que chamamos de um bechamel bem espesso, fazendo com que dê essa liga. Fazemos para refrigeração, empanamos essa coxinha e servimos com uma redução de pomodoro que fazemos na casa, e com um limão siciliano grelhado com sal. É realmente uma combinação bem legal. Brincamos com os traços contemporâneos aqui do Margarida”, revela o chef.

“É uma marca até para os turistas, é um marco das barracas de praia. Para nós, baianos, é identidade, afeto, representação”, diz o chef Pedro, enfatizando a importância do prato.

| Foto: Encanto da Maré /Divulgação

Já Deliene Mota, do restaurante Encantos da Maré (@encantosdamare), coladinho na Basílica do Bonfim, prefere servir a receita tradicional.

“O tempero do siri tem que ser bem leve, porque é uma carne leve, bem delicada. Então tem que ser um fio de dendê, um pouco de leite de coco, para não sobrecarregar e não deixar de sobressair o sabor do siri. O tempero tradicional das marisqueiras leva alho, sal e pimenta branca. Nosso toque especial é o tradicional mesmo. O siri é uma comida afetiva, né? Então, quem come a casquinha de siri aqui sempre lembra da avó, do tempo que passava na ilha, da beira da praia. Essa é a tradição que carregamos e nosso legado”, conta.

Falando em marisqueiras, Verônica Farias, marisqueira da Ilha de Maré, é catadora da iguaria. “Eu vendo para restaurantes, vendo também na feira e também para comer, para o almoço. Faço empanada do siri, frigideira de siri, que é o filé. Vocês chamam de casquinha, a gente chama de filé. Cada local atende por um nome”, explica.

| Foto: Verônica Farias/Divulgação

Verônica aprendeu a atividade com a mãe, que passou todos os fregueses para a filha. Todos os dias, ela cata alguns quilos do filé, como ela conta. É considerado o filé apenas a carne da iguria. Farias senta nas banquetas da sua casa, pega todo o siri que consegue capturar e 'destrincha' a iguaria com o cuidado para retirar apenas o filé.

| Foto: Verônica Farias/Divulgação

“Por dia, chego a catar de três a quatro quilos de siri do filé. Às vezes, faço entregas a domicílio. Algumas pessoas fazem o pedido e eu vou lá e entrego nas portas”, conta.

O siri catado é um prato de origem incerta, mas encontrado em praticamente toda a faixa litorânea brasileira. Não deve ser difícil imaginar o que pensou quem primeiro acreditou que aquela carne, temperada naturalmente com sal, era saborosa e poderia ser preparada de algum jeito. Vale enfatizar que, mais do que uma experiência, a casquinha de siri é um prato simples que captura o coração e o estômago de qualquer um. A receita é bem simples e saborosa, pode acreditar! O passo a passo realizado por Pedro Rodrigues está logo abaixo em um vídeo delicioso!

Receita da casquinha de siri do restaurante Margarida

Casquinha de siri

(porção individual)

150g de siri catado

1 dente de alho processado

1 colher de sopa de cebola em cubos

2 pimentas doces

1 colher de sopa de tomate cortado em cubos sem semente

2 colheres de sopa de coentro picado

1 colher de sopa de pomodoro(pode ser feito em casa)

80ml de leite de coco

10ml de azeite de dendê

Sumo de meio limão

Sal

Modo de preparo:

Refogue o alho até dourar. Em seguida, adicione a cebola e a pimenta. Após refogar por 3 minutos, incorpore o siri catado e continue refogando por mais 3 minutos. Na sequência, acrescente o leite de coco, o tomate e o coentro. Cozinhe por mais 3 minutos, finalize com o azeite de dendê e o limão. Deixe reduzir um pouco e ajuste o sal a gosto.Sirva com farofa de azeite de dendê e vinagrete

Sirva com farofa de azeite de dendê e vinagrete

NOTA COM HISTÓRIAS & SABORES

Sampa Restaurante reformula cardápio e lança linha de pratos

| Foto: Sabores do Sampa/Divulgação

Com o objetivo de atender a um pedido da sua fiel clientela e dos novos frequentadores, o Sampa Restaurante criou uma linha especial de pratos que passou a integrar um dia fixo no cardápio. Trata-se dos “Sabores do Sampa”, que incluem bolinho de aipim recheado com queijo lanche, filé mignon ao molho de calabresa, camarão ao molho chinês e bolinho de camarão. Com capacidade para atender um público diário ilimitado, o Sampa possui funcionamento ininterrupto, de domingo a domingo, inclusive finais de semana e feriados, sempre das 11h às 15h. O local conta ainda com um Espaço Kids e um estacionamento gratuito, com capacidade para 40 automóveis simultaneamente.

Barraca de Tereza e festa Varanda de Yemanjá vão aquecer o dia 02 de fevereiro

| Foto: Casa de Tereza/Divulgação

A chef Tereza Paim vai se dividir, mais uma vez, entre os festejos de 02 de fevereiro, saudando com devoção o dia de Yemanjá. O dia começa cedo, com um reforçado café da manhã no domingo, com a tradicional “Barraca de Tereza”, que funcionará das 6h às 12h, do lado de fora do restaurante Casa de Tereza e também no Boteco da Tetê, ambas no berço da rainha do mar. No Boteco da Tetê, a festa tem início às 11h30 e vai até às 17h30, sob o comando das bandas Samba de Malaco e Pa Pum. Para aqueles que, entre um giro e outro pelas ruas do bairro, optarem por comer bem, o Casa de Tereza oferecerá um cardápio eclético, das 12h às 17h, com pratos da cozinha baiana e regional. Mais informações para o Boteco da Tetê: www.loja.tabuleirodachef.com.br. Maiores informações pelo número (71) 99610-7734.

Restaurante Omí celebra o Dia de Iemanjá com almoço especial no Fera Palace Hotel

| Foto: Omí/Divulgação

No dia 2 de fevereiro, data em que se celebra o Dia de Iemanjá, o Restaurante Omí, localizado no charmoso Fera Palace Hotel, em Salvador, realizará um almoço especial em homenagem à rainha do mar. Sob o comando dos renomados chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, o evento promete uma experiência gastronômica única, celebrando as riquezas e tradições da culinária baiana. Das 12h às 17h, os clientes poderão saborear uma feijoada de frutos do mar especialmente elaborada para a ocasião, acompanhada de um variado buffet de sobremesas e muitas outras delícias. As reservas são limitadas e podem ser feitas pelo telefone (71) 99653-5703. Garanta o seu lugar e venha viver essa experiência inesquecível, unindo tradição, sabor e celebração em homenagem a Iemanjá.

Healthy do Shopping Barra lança menu executivo com pratos saudáveis

| Foto: Healthy/Divulgação

Para quem busca uma alimentação equilibrada, aliando sabor e saúde em pratos criativos e autorais, o restaurante Healthy do Shopping Barra lança o seu Menu Executivo, que inclui entrada, prato principal e sobremesa. Com inspiração em pratos clássicos da culinária brasileira, todos os ingredientes são livres de trigo, açúcar e lactose. O menu é válido de segunda a sexta-feira, exceto feriados, durante o horário de almoço (das 12h às 16h).

Serviço

Menu Executivo – Healthy by Victoria Cintra – Shopping Barra

Quando: de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 12h às 16h

Endereço: Shopping Barra, Barra Gourmet – 1° Piso, Salvador

Mais informações: @healthyporvc | @saladbarhealthy | www.healthyporvc.com.br

Telefone: (71) 99335-5351