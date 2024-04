Ceviche de Cogumelo:opção saudável que celebra o Dia Mundial da Saúde | A TARDE

Com mandíbulas gigantes para triturar e consumir grandes animais, os homens das cavernas precisavam de ‘sustança’ para sobreviver em meio a tantas adversidades.

De lá para cá, a cultura alimentar deu enormes saltos, moldando os seres humanos para novos cenários, sempre atrelados às necessidades e à cultura da sociedade. Hoje, preza-se por uma alimentação considerada mais saudável. No Brasil, há alguns anos, seguindo a tendência dos corpos fitness e saudáveis, a busca por uma comida que atenda às necessidades do corpo saudável e malhado nunca foi tão intensa.

Essa busca está intrinsecamente ligada à cultura alimentar, como observa a chef e professora de gastronomia Uerisleda Moreira ( , que reforça o conceito:

"Uma alimentação saudável pode ser considerada como a base para uma vida equilibrada e plena. Ela não nutre apenas o corpo, mas também a mente e o espírito, uma vez que consumimos alimentos que estão relacionados à cultura alimentar. Esses alimentos, ao fazerem parte da cultura, também fazem parte de como nos identificamos com o mundo."

Foi com esse espírito que o esportista e empresário João Telles criou o Saúde Brasil ( @restaurantesaudebrasil), um restaurante que está há 35 anos no mercado, inserido na nova cultura que então surgia nos anos 1980 e 1990.





"Eu corria, participava de competições de atletismo, fazia triatlo, sempre nadei, e Rita (a esposa) também sempre praticou esportes. Chegamos à conclusão de que a alimentação fazia parte do nosso treinamento, era essencial para uma boa performance. E percebemos que nos grandes shoppings - na época, o maior centro de compras - não existia nada disso, nada saudável", conta.

João Telles estava entre os muitos brasileiros que, à época, participavam de uma mudança cultural que se espalhava pelo mundo.

A cultura dos corpos saudáveis e fitness, juntamente com uma alimentação saudável, teve um aumento crescente nessas décadas. Vários fatores contribuíram para essa mudança cultural, como o crescimento da conscientização sobre os benefícios do exercício físico para a saúde, a crescente preocupação com a obesidade e a popularização de exercícios aeróbicos e atividades físicas, com a disseminação de vídeos de exercícios liderados por celebridades como Jane Fonda na televisão.

Para João, o Saúde Brasil é síntese de um mundo saudável e a comida reflete não somente às suas necessidades, mas o anseio do soteropolitano. Para ele, a comida saudável tem que ser balanceada e variada, de alimentos naturais como frutas, legumes, verduras, grãos integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis.

“ Uma comida saud á vel para mim é uma comida colorida. Tem que ter muito vegetal com diferentes cores, cenoura, o laranja, a alface, as folhas verdes, o feij ã o, o arroz, uma alimenta çã o muito rica em vegetais e prote í nas ” , esclarece.

Atento à s transforma çõ es e à s demandas de um mundo cada vez mais voltado para a sa ú de, Jo ã o Telles procura atender à s necessidades desse p ú blico.

"A gente elabora o nosso cardápio com saladas, incluindo uma variedade de folhas verdes, tomate, cenoura ralada, beterraba ralada e palmito, além de grãos como ervilha fresca. Oferecemos opções grelhadas, como vegetais grelhados na hora, carnes brancas e proteínas, como peito de frango, polvo e salmão. Também servimos feijão, arroz integral e um prato de massa com molho de tomate e manjericão, seguindo a tradição da comida mediterrânea. É uma culinária deliciosa e muito saudável", finaliza.

E para celebrar o Dia Mundial da Saúde, neste domingo, 7 de abril, o Saúde Brasil traz uma receita muito fácil, apetitosa e super saudável: Ceviche de Cogumelos. Quem gostaria de experimentar?





Receita Ceviche de Cogumelos

200g de cogumelos-de-paris frescos, em lâminas finas

200g de cogumelo shiitake fresco, em lâminas finas

3 1/3 de colher (50 ml) de suco de limão-siciliano

1 cebola-roxa média (150 g), em meias-luas

50 g de pimenta-biquinho em conserva

1/2 xícara (70 g) de milho verde em conserva

3 1/2 colheres (50 ml) de azeite de oliva extra virgem

2/3 de xícara (10 g) de coentro picado

2 colheres (chá) (10 g) de sal.

Preparo:

1) Numa tigela, junte todos os ingredientes, misture delicadamente e deixe descansar por 5 minutos.

2) Sirva em seguida.





NOTA COM HISTÓRIAS & SABORES

Bonfim ganha point gastronômico com pratos com sabores da Bahia

O Pra Ficar Music Bar, que será inaugurado hoje, é a nova joia gastronômica do Bonfim, polo especializado em frutos do mar em Salvador, segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). O estabelecimento de estilo eclético, que transita do sertanejo à música eletrônica, promete encantar o paladar do público e destacar-se como um ponto de encontro para os apreciadores da boa comida e da descontração. Uma das estrelas do menu é o 'Escondidinho Pra Ficar', um irresistível mix de frutos do mar envoltos em purê de aipim, entre outras opções deliciosas. Localizado na Avenida Beira Mar, em frente à Praça Divina, o Pra Ficar Music Bar estará aberto de terça a domingo, das 11h às 0h, proporcionando aos moradores e visitantes uma experiência gastronômica e sensorial que promete ficar na memória de todo cliente.

Começou em Salvador e Lauro de Freitas a 16ª edição do Comida di Buteco

Salvador deu a largada para a 16ª edição do Comida di Buteco, o mais importante concurso de butecos do Brasil. Com o mote ‘Somos Todos Buteco!’, a 16ª edição começou ontem e vai até 5 de maio, em Salvador e Lauro de Freitas - que marca sua estreia neste ano no concurso. Tendo a criatividade como guia, a organização lança aos participantes - 56 bares - , o desafio de trabalharem com uma temática livre na criação dos petiscos. Reconhecida como uma competição gastronômica que desenvolve a economia local, promove a geração de empregos e fortalece em todo o país a transformação de vidas através da cozinha raiz, este ano os pratos participantes terão valor fixo de R$ 35,00.

Shopping Bela Vista recebe inauguração da franquia Cheirin Bão

Para os amantes da gastronomia mineira, o Shopping Bela Vista inaugurou essa semana a franquia Cheirin Bão. O público poderá conferir os pratos típicos oferecidos pela marca, que é a terceira unidade da franquia na capital baiana e é reconhecida por sua excelência no ramo de cafeterias, destacando-se pela qualidade de seus cafés especiais, provenientes dos grãos produzidos no Sul de Minas Gerais. Além disso, a marca oferece um cardápio completo, que inclui desde bebidas exclusivas até sanduíches artesanais e uma variedade de delícias típicas da culinária mineira, como o tradicional pão de queijo, bolos, tortas, cachaças, doces e receitas exclusivas da marca.A Cheirin Bão está localizada no Piso L2

