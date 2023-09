Clássica, a coxinha pode se transformar em uma receita saudável

A coxinha é praticamente uma unanimidade entre os brasileiros. De origem provavelmente francesa, ela também conquistou o paladar dos baianos e se transformou em um clássico.

Feita com frango desfiado, ás vezes com catupiry, coberta com uma massa de batata e uma apetitosa casquinha crocante, a iguaria é tão tentadora que os aficionados da comida saudável adaptaram a receita, substituindo os ingredientes considerados intolerantes para uma boa parcela da população.

A coxinha feita de forma mais saudável faz parte de um dos muitos cardápios do Healthy Salad Bar, da empresária Vic Cintra. No entanto, o diferencial - e desafio - está em tornar as iguarias igualmente saborosas. As receitas foram pensadas para aquelas pessoas que sonham em comer uma coxinha e querem sentir o gosto real da iguaria, ou comer um brownie e perceber o sabor desse bolo delicioso, chocolatudo, mas sem o indesejável trio: açúcar, trigo e lactose.

O Healthy Salad Bar é o primeiro salad bar do Nordeste com um cardápio original e várias opções que se encaixam em diferentes estilos de vida: sem açúcar, sem trigo e sem lactose.

“A primeira vez que abri uma loja não havia nada de verde porque as pessoas tinham ‘medo’ da alimentação considerada saudável; Acontecia muito de a pessoa entrar na loja, achar bonita, sentar e quando via o cardápio, levantava correndo. Hoje, a gente trabalha bem o slogan ‘O saudável nunca foi tão gostoso!’ porque quem prova percebe que é gostoso”, conta.

Essa ideia de comida saudável e ao mesmo tempo gostosa foi se consolidando no mundo da jovem empresária ao longo da vida. A história dela merece ser contada. Ainda criança, ela teve a oportunidade de conviver com a avó, que morava em um sítio e, por ser diabética, além de intolerante a vários ingredientes, tinha uma alimentação extremamente restrita, daquelas de dar dó.



“Ela não encontrava nada desses alimentos saudáveis: biscoitinhos, granolas...então eu convivi com ela reclamando muito. Quando a gente ia em restaurantes, de sobremesa só haviam gelatina sem açúcar ou abacaxi e isso me marcou muito”.



Naquela época, era impensável desfrutar de alimentos saudáveis e gostosos. A ideia da comida saudável era de uma iguaria natureba e sem sabor. Por essas plagas, ainda estávamos dando os primeiros passos em direção a uma maior oferta de alimentos sem os ingredientes intoleráveis, mas que ao mesmo tempo fossem saborosos.

Aquele apelo da avó ficou no subconsciente de Vic, que naturalmente desenvolveu o hábito de comer iguarias mais saudáveis e alargou os horizontes com relação á habilidade de criar e atender um mercado ávido por guloseimas saudáveis e gostosas. Ela começou ainda na faculdade, criando o campeão das iguarias, um brownie totalmente livre de açúcar e leite mas não menos gostoso que o tradicional. Mas foi em Nova York que a ideia tomou novas proporções.

Em dos seus passeios gastronômicos pela cidade americana, a jovem empresária conheceu um salad bar, local em que a salada é montada de acordo com o gosto do freguês. Em um atmo, uma luz atravessou o cérebro da jovem empresária, que saiu impactada e apaixonada pela ideia.

Ela queria que as pessoas pudessem comer uma salada sem ter a ideia equivocada de que ali estava uma comida apenas saudável, mas que sacrificava o principal: o sabor.

“A população hoje em dia está muito mais propícia a querer se cuidar, principalmente na pós-pandemia. Então, é uma oportunidade de mostrar que a salada também pode ser gostosa. E a gente trouxe vários ingredientes saborosos, os acompanhamentos que se misturam às saladas com vários molhos que fazemos na loja mesmo, trazendo muito sabor e muitos nutrientes”, finaliza.

Para celebrar essa mudança no perfil dos brasileiros, que estão ganhando cada vez mais espaço no mundo fitness e, por isso, não têm mais medo de uma saladinha verde, um brownie sem açúcar ou uma coxinha sem trigo, vamos sugerir fazer uma apetitosa coxinha. Ela leva ingredientes alternativos e mais saudáveis, com a garantia de que o sabor está irretocável na rceita da Healthy Salad Bar. Bom apetite! @saladbarhealthy | www.healthyporvc.com.br

Coxinha saudável

400g de couve-flor cozida no vapor e amassada.

200g de creme de ricota.

500g de frango desfiado.

Azeite de oliva a gosto.

1 ovo para empanar.

Aproximadamente 200g de farinha de amêndoas para empanar.

Sal a gosto.

Modo de Preparo:

Comece preparando a massa da coxinha. Bata a couve-flor, o sal e 100g de frango em um processador ou liquidificador. Se necessário, adicione um pouco de água para ajudar a bater. A mistura deve ficar uniforme.

Em seguida, prepare uma área de empanamento com os seguintes elementos: uma assadeira, um prato fundo com o ovo batido no garfo e um prato com a farinha de amêndoas misturada com um pouco de sal.

Com as mãos levemente untadas com azeite de oliva, abra a massa da coxinha delicadamente.

Coloque um pouco do frango desfiado e do creme de ricota no centro da massa e feche-a delicadamente em forma de coxinha.

Passe a coxinha no ovo batido e, em seguida, na farinha de amêndoas com sal.

Você pode optar por congelar as coxinhas antes de assar ou assá-las imediatamente.

Se for assar, leve ao forno preaquecido a 200 graus Celsius por aproximadamente 20 minutos ou até que fiquem douradas.

