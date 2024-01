Com sabores inconfundíveis, os drinks baianos são irresistíveis | A TARDE

E nasce o Festival Praia do Forte com Dendê - Arte e Cultura, um evento que celebra a riqueza cultural e gastronômica da Bahia. A curadoria gastronômica está a cargo do Chef Sandro Borges, que reunirá o melhor da culinária local, com a participação de vários restaurantes. Proprietário dos restaurantes Varanda Gourmet e o Porco, Sandro é mestre assador, especializado em Cozinha de Fogo e referência na gastronomia Comfort Food. O evento ocorrerá de 11 de janeiro a 24 de fevereiro, oferecendo uma variedade de atrações, como abertura na Vila de Praia do Forte, dois dias de shows no Castelo Garcia D´Ávila, exposição literária, feira de artesanato, feira gastronômica e bate-papo musicado.

Churrasquinho do Menos é Mais tem últimos ingressos à venda

Estão à venda os últimos ingressos para o Churrasquinho do Menos é Mais. O evento será no espaço Marés do Centro de Convenções Salvador, no dia 13 de janeiro, a partir das 14h. Os interessados podem adquirir o acesso presencial no Grupo Onda (Shopping Bela Vista) ou no site https://ingresse.com/churrasquinho-menos-e-mais-salvador.

A festa que conta com setor único, será em frente ao mar, com mais de quatro horas de pagode, em um palco 360º, diversas participações especiais, churrasquinho e muita diversão.