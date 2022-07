Comidinha saudável da vovó que alimenta o corpo e o espírito

“Oi, meus loveres!”. É com esta frase que Sofia Cavalcante Alves Dionísio, 7 anos, começa seus vídeos no Instagram, onde tem conta, para falar de um assunto pouco comum para crianças da idade dela.

Com um sorriso no rosto, uma simpatia incrível, brilho próprio e uma carinha de quem tem muita disciplina e responsabilidade, ela fala dos alimentos e suas propriedades nutricionais. A desenvoltura, o carisma e o conteúdo imperdível vêm conquistando cada vez mais uma plateia intrigada e apaixonada com tanto saber precoce. Recentemente, sua conta chegou a 409K.

Sosô numa homenagem ás vovós Reprodução | Arquivo Pessoal

Durante os vídeos, Sosô, como é chamada carinhosamente, fala de várias propriedades dos alimentos com uma naturalidade cativante. De certa forma, ela acaba ensinando e todo mundo aprendendo. De uma maneira divertida, ensina sobre a importância da alimentação assimilada depois que passou por um processo de reeducação alimentar em um hospital, que a salvou enquanto se recuperava de uma doença conhecida como Lúpus.

A ideia de gravar os vídeos, que têm muita repercussão na mídia social, surgiu depois que um médico observou o carisma e a espontaneidade de Sofia. Sugeriu, então, que ela gravasse vídeos. A partir dali, e ainda no hospital, a garotinha passou a contar sobre a rotina da alimentação saudável, bem como falar das propriedades nutricionais de cada alimento. Ao final de cada vídeo, ficou conhecido o famoso bordão da pequena: “Né, vô!”

Sosô no Masterchef e animação do @rabisquei_tudo Reprodução

O Instagram de Sofia tem chamado tanta atenção que rendeu a ela e à vovó Magnólia, 57 anos, dois grandes momentos. A produção do programa de Eliana acabou chamando as duas para algumas provas com direito a prêmios e muita diversão. Já o nutricionista Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, convidou Sosô para almoçar em sua casa, presenteando a garotinha com uma bela salada. Sofia tratou logo de gravar para seu Insta contando aos “lovere’s” onde estava e apresentou a saborosa salada da casa de “tio Daniel e tia Ivete”.

Sosô com o nutricionista Daniel Cady Reprodução | Arquivo Pessoal

“Meu interesse por alimentação saudável é porque estava no hospital, ainda muito debilitada, e lá preparavam umas comidinhas saudáveis para mim. Aí eu aprendi a conviver com a alimentação saudável, nada daquelas porcarias industrializadas, bacon, salsichas. Me reeduquei. Quando chegavam as comidinhas, eu gravava um vídeo:

- Oi, meus loveres, hoje tem franguinho, beterraba.... aí eu gravava comendo as verdurinhas. Né, vô!”, finaliza com o conhecido bordão.

Sosô teve que se hospitalizar e hoje vive sob algumas regras, mas é bastante feliz ao lado da vovó Magnólia, que a cobre de carinho e muito amor, enchendo a netinha de comidinhas saudáveis e para lá de deliciosas.

“Ela ficou quase três meses no hospital e voltou para casa em dia com a reeducação alimentar. Eu também me reeduquei. Fui me aprofundando em saber sobre alimentação saudável, graças a Deus. A alimentação dela foi um divisor de águas. Ela nunca mais foi ao médico e a tendência é melhorar. Ela sabe muita coisa sobre alimentação saudável, não come embutido, não come salgadinho, não come biscoito recheado, não toma leite, tem que ser desnatado, e eu sigo à risca, não dou nada além do que ela possa comer”, conta.

Para Magnólia, cozinhar sempre foi uma atividade prazerosa e estava alinhada à vontade de comer, desde sempre. Mas a comida afetiva passou a ter um lugar especial em sua vida.

“Eu sempre gostei de uma boa cozinha. Quem vier aqui em casa vai me encontrar na cozinha, Eu amo cozinhar. A vovó gostava de mocotó, feijoada, de gordura, mas isso não entra mais na nossa casa desde o ano passado. Com a reeducação alimentar, acabei aprendendo muito com Sofia. É uma relação mútua, de muito amor, muita conversa, muita compreensão. Sofia é um amor de menina!”, completa.

| Foto: Reprodução| Arquivo Pessoal

| Foto: Reprodução| Arquivo Pessoal

| Foto: Reprodução| Arquivo Pessoal

“Eu gosto de todas as comidas que a vovó faz, mas minha preferida é o escaldadinho com um peixinho e as verduras. A vovó coloca quiabo, batata, abóbora, cenoura, maxixe, chuchu… fica uma delicia”, conta, como se pudesse saborear as palavras.

Quando Sofia fala da comida da vovó Magnólia transmite de uma forma vivaz o quanto de sabor há no que a avó faz, logo fazemos conexão com a comida afetiva.

Vovó Magnólia e sua comida afetiva | Foto: Divulgação

Conhecida como comfort food, a comida afetiva nos traz as melhores lembranças, principalmente quando elas estão associadas ao tempero da mamãe ou da vovó. Quem pode, algum dia, desfrutar da companhia da vovó e provar da comidinha especial feita com tanto a amor e carinho sabe do que estamos falando.

E Sosô é uma dessas pessoinhas que sabem bem o que é esta técnica que transforma a gastronomia em emoção e, apesar da pouca idade, renova e exercita, a cada instante, as lembranças que vão ficar para sempre em seu coraçãozinho cheio de afeto pelas comidinhas da vovó Magnólia. Difícil será saber, algum dia, qual dos pratos deliciosos poderá ser o que melhor vai expressar a história de amor entre as duas.

“Eu aprendo tudo com minha vovó. Eu ainda não sei ler direito. A minha vovó faz a pesquisa com os meus alimentos, procura o nome científico, aí eu falo. Eu estou aprendendo a cozinhar, mas não mexo em fogão. Só fico observado a minha vovó cozinhar. Eu vou lá, pergunto tudo e a vovó tira as minhas dúvidas”, revela.

Existe um amor incondicional entre Sosô e Magnólia. E entre elas, a comida afetiva. | Foto: Reprodução| Arquivo Pessoal

Tagarela, continua. “ Eu também aprendo os valores nutricionais de cada alimento. Eu aprendi tudo isso no hospital. Quando saí com a vovó do hospital a gente tinha outra visão de alimentação saudável. E aprender sobre a alimentação saudável foi um divisor de águas para mim e para vovó. E o legal disso tudo foi aprender a comer folhas cruas, alguns legumes crus e verduras, porque consumindo esses alimentos crus os nutrientes são 100%”, diz entusiasmada.

E emenda: “Falar da minha avó não tem adjetivos. A minha vovó é tudo pra mim, a vovó é minha âncora. Ela que me leva para a escola, que faz comida, que me educa, que me leva para os médicos, sabe o horário das minhas medicações, sabe quando estou doente, quando estou com angústia, quando estou triste. Quando estou doente, a vovó fica com dor de barriga”.

- Né, vó!

E para completar, homenageando todas as vovós neste mês de julho, vamos aprender uma receitinha de Magnólia, a vovó de Sofia.

Além da banana-da-terra, a moqueca leva camarão, azeite de dendê e leite de coco | Foto: Reprodução| Arquivo Pessoal

Receita da moqueca de banana-da-terra

Ingredientes:

Três bananas-da-terra (não pode ser muito madura)

Uma xícara de leite de coco (se precisar pode usar um pouco mais).

Seis colheres de azeite de dendê

Um tomate

Metade de um pimentão

Dois dentes de alho amassados

Três pimentas-de-cheiro sem ardor. (se preferir, pode ser a que arde)

Quatro camarões grandes (pode usar camarão salgado)

Coentro a gosto

Sal a gosto

Modo de fazer:

Em uma panela, coloque o azeite de dendê, metade do tomate picado, o alho amassado e metade da cebola picadinha. Ferva um pouco e coloque as bananas-da-terra em rodelas

Em seguida, o coentro, o restante do tomate em rodelas, pimentão e cebola em rodelas por cima das bananas. Logo em seguida, o leite de coco. Acrescenta as pimentas-de-cheiro. Coloque os camarões por cima para decorar. Deixe no fogo mais ou menos oito minutos e está pronto!

Para acompanhamento, arroz branco e, se preferir, molho de pimenta.

Um dos pratos de sucesso “De Comer com os Orixás” | Foto: Divulgação

