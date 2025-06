Crocante e macio, o falafel pode ser o "pai" do acarajé?

- Foto: Divulgação/ Farid

Na nossa história cultural gastronômica, baseada no azeite de dendê, em que se destacam o acarajé, o vatapá, o caruru, como toda integração de culturas, há iguarias adaptadas dos povos africanos. Isso todo mundo já sabe em verso e em prosa, na Bahia e pelo Brasil.

Mas muita gente sequer sonha, nem mesmo de longe, que o nosso acarajé pode ter “parentesto”, digamos assim, com o falafel, um bolinho feito de grão-de-bico ou de fava, que tem origem no Oriente Médio, popularmente conhecido como uma iguaria de rua. E aí a história se aprofunda um pouco mais, pois há uma briga sobre quem pariu o falafel por naquelas plagas. Mas a história pode ficar no mundo da disputa dos povos daquela região, muito distante da nossa.

Vamos à história que realmente interessa e sempre é vista com muita curiosidade e certo receio por aqueles que passam a conhecer um capítulo curioso envolvendo o acarajé baiano, contada por aqui tempos atrás . Isso porque os povos descendentes do Oriente Médio, que conhecem a iguaria baiana, dizem que o bolinho de grão-de-bico é pai do acarajé!

A história é, na verdade, muito interessante e curiosa, contada aqui e acolá, geralmente por descendentes daqueles povos. Quem revela é Marcos Almeida, gastrônomo e chefe de cozinha da rede de restaurantes Farid, especializada em comida Árabe, que serve o famoso bolinho.

“Ele é um prato muito popular no mundo no Oriente Médio, que se expandiu alcançando a parte ocidental da África, onde entra o povo iorubá, que teve acesso ao falafel. Este povo fez uma modificação substituindo o grão-de-bico pelo feijão fradinho. Então, a gente entende que os portugueses colonizaram o Brasil e trouxeram os africanos escravizados, que produziam o faláfel, porém feito com o feijão fradinho, chamando de acará. Por isso, essa familiaridade entre o falafel e o acarajé. Por aqui o bolinho de feijão fradinho também se adequou e passou por um processo chegando ao formato atual que conhecemos hoje”, conta.

A narrativa encontra resistência entre alguns especialistas, mas não deixa de ser interessante cruzar algumas informações, como o fato de as invasões Árabes, por exemplo, alcançarem diversas regiões da África Ocidental, chegando ao povo iorubá, que serve um bolinho muito parecido com o falafel, substituindo o grão-de-bico pelo feijão fradinho.

O fato é que foram os iorubás que trouxeram o bolinho, na versão do feijão fradinho, o acará, para terras brasileiras, segundo as informações de Marcos e publicações em revistas.

Quem tratou de relacionar o bolinho de grão-de-bico ao acarajé baiano, não se sabe, mas o caso é que os dois bolinhos guardam certa similaridade. São à base de leguminosas - grão de bico ou fava e feijão fradinho- bem como são fritos e a textura bem parecidas: crocante por fora e macio por dentro.

Aprenda a fazer falafel por este vídeo

O assunto veio mais uma vez à tona em um Festival Gastronômico, em 2022, que ocorreu no Shopping da Bahia em homenagem à Lindinalva de Assis e Jaciara de Jesus, as célebres baianas Dinha e Cira do Acarajé, que deixaram um grande legado gastronômico e são a marca da Bahia.

A partir das famosas baianas, o Festival, à época, desafiou seis restaurantes que criaram pratos exclusivos com os ingredientes presentes no tabuleiro das baianas de acarajé. Então, o restaurante Farid imediatamente adaptou o bolinho de grão de bico, feito no local, mas com adequação muito aproximada do acarajé, o “filho pródigo”, diriam os descentes árabes.

“Quando o Shopping da Bahia provocou este desafio então imediatamente relacionamos a proposta ao falafel, que tem essa familiaridade com o acarajé, e aí comecei a pensar em como fazer para que ele representasse o acarajé da culinária Ocidental, mas ao mesmo tempo a gente homenageasse o tabuleiro baiano. Aí veio essa ideia de fazer alusão ao acarajé com o falafel”, conta Marcos.

O chef de cozinha emenda: “Pelo formato dos bolinhos e ao degustar e sentir o sabor, os clientes logo se familiarizam com a lembrança do acarajé”, diz.

Almeida também provoca e conta como montar essa delícia das “Arábias”. “A gente incluiu uma pasta supergostosa, como o vatapá, uma pasta de grão-de-bico, o húmus. Leva alho, sal, tahine, o sumo de limão batido, processado. A pasta é bem leve e gostosa de se comer, abre o apetite porque ela leva sumo de limão, então a acidez abre o apetite, estimula as papilas gustativas. Tentei fazer com que o prato fizesse essa homenagem fazendo alusão ao acarajé. Então, a gente usa o bolinho de grão-de- bico, o falafel, frita, fica bem crocante por fora, por dentro bem macio, recheia com a pasta de húmus, faz a vinagrete um pouco mais rica e coloca o camarão fresco, salteado no alho e sal no lugar do camarão seco”, relata.

Os bolinhos de grão-de-bico estão participando do Festival Gastronômico do Shopping da Bahia

Para homenagear as baianas que estão nos nossos corações, Dinha e Cira, vamos aproveitar e saber como se faz essa delícia, independente ou não de ser ele o ”pai do acarajé”, como gostam de contar os descentes dos Árabes.

FALAFEL

Rendimento: aproximadamente 10 unidades

Ingredientes:

150g de grão-de-bico

12g de alho

24gde salsa

90g de cebola

90g de pimentão vermelho

15g de coentro

15g de gergelim

15g de sal

2g de bicarbonato de sódio

1g de pimenta branca

1g de páprica picante

3g de cominho

Modo de preparo:

Deixar o grão-de-bico de molho por no mínimo 24 horas. Escorrer os grãos. Cortar os legumes em cubos médios e processar junto com o grão-de-bico. Por último, misturar a massa com os temperos em pó. Modelar os bolinhos um a um. Fritar em gordura vegetal ou óleo a 180°C.

Validade

Congelado, 30 dias

Refrigerado, 3 dias

HOMUS

Ingredientes:

150g de grão de bico cozido

20g de sumo de limão

1g alho

2g de sal

17g de tahine

VINAGRETE TRADICIONAL

Ingredientes:

Cebola

Tomate

Cheiro-verde

Sal

Azeite de oliva

CAMARÕES AO ALHO E ÓLEO

100g de camarão fresco sem cabeça e sem casca

Refogar no alho e óleo. E colocar três camarões em cada bolinho.

| Foto: Comida de Buteco/Divulgação

| Foto: Cremonini Ristorante /Divulgação

| Foto: Bob's /Divulgação

