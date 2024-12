De Portugal ao Brasil: a tradição e o sabor da rabanada no Natal

- Foto: Divulgação / Freepik

Dizem os especialistas em comes e bebes que a rabanada, um prato tradicional do Natal brasileiro, foi inventada na França. Conta-se que, por volta do ano 1300, o chef francês Guillaume Tirel apresentou uma receita de "tostées dorées" no Le Viandier. Também se diz que a iguaria é datada do século XV e que a receita original levava pão, mel e ovos, uma tradição que, de algum modo, chegou a outros países.

No entanto, o Brasil conhece a rabanada por meio de Portugal, terra dos ‘doces’, que, por sua vez, herdou essa tradição dos mouros. No país tropical, a influência dos portugueses foi decisiva para nos tornarmos apreciadores da confeitaria, uma cultura que remonta aos tempos coloniais. A tradição gastronômica aproveitou os recursos locais ao longo dos anos para construir a cozinha doceira brasileira, que tomou rumos próprios com suas deliciosas frutas e recursos naturais, sem deixar de lado as iguarias trazidas de além-mar.

A cana-de-açúcar foi, sem dúvida, um dos principais componentes que ajudaram a perpetuar as inúmeras receitas trazidas de Portugal, que foram aprimoradas e adaptadas ao longo dos anos. Foi a combinação do açúcar com as técnicas portuguesas no preparo de doces que levou à criação de iguarias que, até hoje, são símbolos da culinária nacional.

As festas religiosas também contribuíram para consolidar o gosto pelos doces, e muitas receitas têm uma conexão direta com as festas católicas, como o Natal e a Páscoa, celebrações trazidas por Portugal. Quando pensamos nas celebrações de fim de ano, logo associamos a várias iguarias, incluindo a famosa e tradicional rabanada, tipicamente natalina.

“Quando vemos fotos de rabanadas, sempre nos lembramos da nossa infância e dos doces tradicionais do Natal”, diz Elíbia Portela, culinarista baiana com expertise, inclusive, em doces.

Feitas de pão dormido, no Brasil, e mergulhadas em uma mistura de leite, ovos e açúcar, as rabanadas são fritas em óleo quente e polvilhadas com canela e açúcar, tornando-se uma iguaria simples, de baixo custo, mas cheia de memória afetiva e cheia de histórias. Em Portugal, há a variação com vinho, nada comum aos brasileiros.

Direto de Portugal, com seu delicioso sotaque, a portuguesa Carla Figueiredo, proprietária do Café Taberna São João, em Lisboa, explica como é feito o gostoso doce em sua terra natal.

Elíbia Portela conta que a mãe dela fazia a receita embebida no leite; já a sogra, que era espanhola, embebia o pão dormido no vinho, seguindo a tradição europeia.

“Minha mãe pegava o pão dormido, de dois ou três dias. Depois disso, ela colocava numa bandeja e deixava secar. Com dois dias, o pão ficava bem durinho. Aí, ela preparava o leite com açúcar, passava rapidinho, sem deixar de molho, e o colocava novamente na peneira. Depois, passava nos ovos batidos e fritava. Depois de frito, colocava no papel e polvilhava com açúcar e canela. Já minha sogra, que era espanhola, fazia diferente: no lugar do leite, ela usava vinho com açúcar”, relembra com carinho.

Carla Burlacchini, há quase 20 anos morando em Portugal, explica as diferenças entre o doce servido no Brasil e os que são servidos em Portugal. Ela lembra o uso do leite condensado para embeber a rabanada, uma invenção tipicamente brasileira, ingrediente que não é usado pelos portugueses.

Vamos aproveitar a receita, gentilmente cedida por Elíbia Portela, da deliciosa rabanada e encantar as famílias com uma gostosura simples de fazer.

Rabanadas com calda de Laranjas

Ingredientes:

2 varas de Pão de sal ( ou Filão)

300 ml de leite

100g de açúcar

3 ovos ( separados)

1 pitada de sal

Óleo para fritar

Açúcar e canela para polvilhar

Modo de Fazer:

1 – cortar os pães em fatias com 1 cm de espessura

2- Combinar o leite com o açúcar

3- Bater ovos até espumar ( gemas e claras)

4 – umedecer as fatias de pão no leite ( ligeiramente)

5 – Passar as fatias nos ovos batidos

6 – Fritar as fatias cem óleo quente

7 – Depois de fritas passe-as por papel absorvente

8 – Polvilhar com açúcar e canela

Calda para acompanhar: 250g de açúcar , 200ml de água e casquinha de limão. Ferver todos até o ponto de xarope.

Feliz Natal!

