Do suíço ao nordestino, o fondue está na mesa dos baianos

O ritual e a magia do fondue despertam emoções em torno de uma das receitas mais deliciosas do mundo dos queijos e chocolates. Uma combinação imperdível em uma Salvador que “inverna”, agitando milhares de coraçõezinhos ávidos por saborear uma iguaria tão fina.

A experiência — das mais prazerosas na gastronomia — envolve o sensorial e o social. Há uma magia na espera do queijo que derrete lentamente, a cerca de 55–65 °C, segundo os especialistas, criando uma expectativa para o próximo passo: o movimento delicado dos comensais que lentamente mergulham o pão ou outro acompanhamento naquele líquido denso, cheiroso e envolvente.

“A cultura do fondue é justamente despertar esse lado afetivo. Como o prato não chega 100% pronto à mesa, existe esse tempo para derreter o queijo, e existe também o de mergulhar nos acompanhamentos. É nesse momento que acontece toda a magia, a conexão, as conversas, as risadas e por aí vai”, conta Milena Maiara Coelho Pinto, chef e sócia do restaurante Riz Bistrô e Risottos (@rizbistrot)

O aconchego e as emoções afetivas certamente estão conectados à sensação térmica que a iguaria provoca durante momentos de partilha.

E aqui vai uma curiosidade: segundo levantamento da plataforma Winnin Intelligence, o tema “fondue” ultrapassou a marca de 35 mil vídeos publicados nas redes sociais, com um pico de 4,7 milhões de relevância cultural nos últimos dois anos. Esses conteúdos somaram mais de 80 milhões de visualizações e 4,5 milhões de interações.



Da simplicidade com que foi criado pelos camponeses na Suíça à sofisticação da atualidade, a iguaria surgiu em um momento de escassez, como conta Milena:

“O fondue foi criado inicialmente com o intuito de evitar desperdício em um momento de escassez, quando os moradores dos Alpes suíços, durante o inverno, se juntavam todas as noites com sobras de queijos e um pouco de vinho para ajudar a derreter esse queijo ao redor de uma panela que trazia um pouco de quentura e aconchego. Eles faziam assim os seus jantares, com sobras de pães.”

O sucesso da iguaria à base de queijo ganhou ainda mais força quando um chef de cozinha, nos anos 1950 — Conrad Egli, do restaurante Chalet Suisse, em Nova Iorque — começou a servir o fondue. E, de quebra, criou o fondue de chocolate. A partir daí, a criatividade rolou solta em muitos países, com inúmeras receitas inovadoras para uma das sobremesas mais sofisticadas e, ao mesmo tempo, simples — conquistando qualquer paladar.

A criatividade está, inclusive, no cardápio do Riz. “Para quem é baiano raiz, temos uma versão de fondue à moda nordestina. Ele é finalizado com queijo coalho, além de acompanhar fumeiro e também carne de sol, entre outros ingredientes.”

Mas o restaurante também serve duas etapas deliciosas de fondue de dar água na boca, por R$ 189,90 para duas pessoas. Na primeira etapa, para acompanhar o sabor quatro queijos: brócolis grelhado, batata frita, goiabada, pão italiano, filé-mignon, filé de frango, filé suíno, linguiça e farofa, com molhos que vão do barbecue ao de pimenta e tártaro. Já na segunda etapa, fondue de chocolate meio amargo com várias frutas e massa de croissant. Quem resiste?

Tendo como base o queijo — ingrediente unânime , diga-se —, os tipos clássicos Gruyère e Emmental são os mais usados em quase todo o mundo. Por aqui, há adaptações, conferindo uma textura diferente. No Riz, Milena também adapta a receita ao clima baiano, mais ameno:

“Para adaptar ao nosso clima, utilizamos aqui no restaurante queijos mais leves. A nossa base leva requeijão, leva gouda, finalizamos também com queijo brie maçaricado, o que dá uma identidade, né? Trazendo esse prato para o nosso restaurante, ele é um chamariz enorme, porque é bem romântico e acolhedor, e atrai bastantes casais — além de conseguir juntar toda a família.”

E para nossa alegria, Milena vai nos ensinar uma receitinha saborosa de fondue para estes dias tão convidativos a comer deliciosamente com o par ou a família, enquanto “neva” no Pelourinho, melhor dizendo, na “friorenta” Bahia.

Confirma no video abaixo como é prático!

Receita

Ingredientes

1 colher de alho batido com azeite doce

400g de requeijão cremoso

200g de queijo gouda ralado

100g de queijo parmesão

200ml de vinho branco seco

Sal a gosto

Noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo

1º passo:

Refogue o alho batido em uma panela até dourar.

2º passo:

Acrescente o requeijão cremoso, o gouda e o vinho, mexendo até a mistura ficar homogênea.

3º passo:

Finalize com o parmesão, sal e noz-moscada. Misture bem e já pode servir.

Anvisa aprova uso de corante azul natural extraído do jenipapo

Olha que novidade! A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) acaba de liberar o corante natural azul para alimentos, extraído do jenipapo. Com a regulação, diversas aplicações podem ser realizadas pela indústria alimentícia no Brasil. As categorias contempladas incluem aperitivos à base de batatas, cereais e farináceos; balas; balas de goma e gelatina; bolos, tortas doces, entre uma infinidade de outros produtos. A aprovação representa uma solução histórica para a obtenção da cor azul a partir de fontes naturais na produção alimentícia no Brasil. Quem já possui o corante natural é a Oterra, maior produtora global de corantes naturais, com sua versão comercial, o Jungle Blue.

Itaparica estreia no Festival Tempero Bahia 2025 e reafirma protagonismo como destino turístico e gastronômico

Com rica tradição gastronômica, Itaparica marca presença pela primeira vez no Festival Tempero Bahia, um dos principais eventos da culinária baiana, que chega à sua 8ª edição celebrando os sabores, os ingredientes e as identidades da região. Com curadoria da chef Tereza Paim, o Tempero Bahia acontece de 28 de agosto a 7 de setembro, movimentando sete cidades baianas em torno da gastronomia. Durante o festival, chefs e cozinheiros dos restaurantes participantes vão desenvolver pratos especiais inspirados no tema “Biomas da Bahia – Caatinga: Umbu, Mangaba, Licuri, Cana-de-açúcar, Milho e Mandioca”. Para acompanhar mais detalhes sobre o festival, basta acessar o site www.temperooficial.com.br/bahia e o Instagram @temperooficial_.

Santiago apresenta menu executivo de gastronomia ibérica

Um menu executivo que combina praticidade com a tradição da gastronomia espanhola e portuguesa, é o que diferencia o Santiago Culinária Ibérica em Salvador. A proposta é oferecer um cardápio variado no dia a dia, com a possibilidade de personalização em três etapas: entrada, prato principal e sobremesa. Com um investimento individual no valor de R$ 79,90, o menu executivo será servido de segunda a sexta-feira, das 12h às 15h, nas unidades do Shopping Barra, L4 e no Clube Espanhol. No menu de três etapas, o Santiago oferece uma experiência gastronômica saborosa, rápida e completa durante a pausa do trabalho.

Casal de restaurateurs representa a Bahia em tour de hamburguerias e networking nos EUA

Peu Magalhães e Iryna Podusovska, empresários que fazem parte do Grupo RED, acabam de voltar de Nova York como os únicos representantes da Bahia na edição 2025 da Burger Tour, encontro anual que reúne 100 donos de hamburguerias e casas de carne de todo o Brasil. Durante a programação oficial, o grupo participante visitou uma operação de hamburgueria por dia. Ao lado dos sócios, Peu e Iryna representam as cinco unidades da RED Burger, o Purgatório Bar (dois anos seguidos entre os 500 melhores bares do mundo), o recém-inaugurado Pirambeira, novo boteco de Salvador, e o Casa Iryna, onde a empresária imprime memórias e afetos da juventude vivida na Itália.

