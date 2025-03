Do traço ao prato: a conexão na arte de Genaro e a cozinha de Vini

- Foto: Genaro por Vini/ Divulgação

Quando o muralista e modernista Genaro de Carvalho foi convidado para pintar o painel no então Hotel da Bahia, inaugurado nos anos 1950, no coração do Campo Grande, o local já era um acontecimento, uma referência, um lugar cheio de histórias.

“O Campo Grande é uma referência na cidade. Passa a ser especialmente a partir da segunda metade do século XIX, quando a praça, já inaugurada , já com o monumento, se torna um símbolo de urbanidade e um novo espaço para as pessoas, incluindo as famílias mais abastadas, residirem. No decorrer do século XX, o lugar também se consolida como um grande referencial festivo, palco das celebrações que aconteciam e ainda acontecem em Salvador, especialmente o Carnaval de Rua”, explica o historiador Rafael Dantas. Curiosamente, ele é primo de Genaro Dantas de Carvalho, além de curador e historiador do Hotel Wish da Bahia.

Talvez Genaro não imaginasse que o Campo Grande e o então Hotel da Bahia fariam parte do circuito da maior festa popular do planeta, como hoje é conhecido o Carnaval baiano.

O diálogo de Genaro com as festas populares já está implícito no famoso mural “Festas Regionais”, marca registrada do nosso povo. Parece que o hotel nasceu com esse DNA: uma festa movida a comidinhas e um grande movimento dentro e ao redor de seu espaço. Daquela época até os dias atuais, houve uma grande evolução dos festejos. A praça já viu de tudo! Principalmente nos anos 1980, com o Axé Music, quando o Carnaval tomou proporções inimagináveis.

Entra festa, sai festa, e o espaço de Salão Genaro de Carvalho continua ali, pulsando no coração desse local chamado Largo do Campo Grande.Tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) em 1981, hoje o mural abraça com força o restaurante Genaro por Vini Figueira (@genaroporvini), um nome bem original. E, mais que isso, une dois polos artísticos, como enfatiza Vini.

“Nosso restaurante em homenagem a Genaro de Carvalho nasceu da ideia de unir gastronomia com arte. Quando recebemos o convite do Hotel Wish Bahia para estar ali, diante daquele painel de Genaro de Carvalho, que é algo tão impactante, que une arte e gastronomia, não hesitamos. Assim surgiu o Genaro por Vini Figueira. A proposta foi essa: gastronomia e arte caminhando juntas. E somos muito felizes com isso”, conta Vini Figueira.

Se o restaurante respira a arte de Genaro, assim também é a comida de Vini Figueira, que oferece de pratos regionais e ítalo-ibéricos. Um deles é o arroz com polvo, uma delícia perfeita para o Carnaval e para quem deseja comer bem e de forma leve.

“É um prato adequado para o Carnaval ou para qualquer ocasião — um buffet, um jantar ou um almoço. Ele é leve e combina frutos do mar frescos, como o polvo, e arroz”, explica, despertando nossas papilas gustativas.

Ele ainda compartilha algumas dicas valiosas para quem deseja fazer a receita:

“No preparo, cozinhamos o polvo. É interessante escolher um de aproximadamente um quilo ou um quilo e meio, nem muito grande, nem muito pequeno. E um detalhe importante: não coloque água na panela, pois ele solta o próprio caldo”, ensina.

Pura arte esse preparo, como toda a arte que envolve Genaro. Ao longo do tempo, o trabalho do mestre se transformou em um pedaço da história do Campo Grande, ajudando a manter viva, à sua maneira, a cultura do bairro. Talvez Rafael Dantas consiga resumir tudo o que representam essas duas artes.

“Tem festa na parede e comida no prato, como eu costumo brincar quando recebo as pessoas e apresento essa obra tão bonita para a nossa Bahia”, diz, todo orgulhoso!

E para quem ficou com água na boca, vale petiscar o arroz com polvo. Para os que se arriscam na cozinha, abaixo está a maravilhosa receita generosamente cedida por Vini.

Arroz de Polvo

Ingredientes:

150g de arroz parabolizado

20g de pasta de alho

20g de tomate

10g de cebolinha

10g de coentro

10g de pimenta doce

20g parmesão

10g de manteiga

Sal a gosto

Modo de preparo:

Cozinhe o arroz al dente no caldo do cozimento do polvo e reserve.

Refogue o alho, a pimenta doce, o tomate, a cebolinha e o coentro em azeite. Em seguida, adicione pedaços de polvo picado.

Acrescente o caldo de polvo e o molho de tomate e deixe reduzir em fogo alto por 5 minutos.

Adicione o arroz cozido ao caldo do polvo e deixe cozinhar até atingir o ponto desejado para consumo.

Finalize com parmesão, manteiga e agrião. Sirva acompanhado dos tentáculos do polvo.

NOTA COM HISTÓRIAS & SABORES

Molho de moqueca ganha medalha de ouro e prata em Londres

A Embaixadora da culinária brasileira na Europa e Top Chef Brasil 2020, Luciana Berry (@lucianaberry), continua elevando a gastronomia típica do Brasil, e da Bahia, de forma moderna e inovadora, alcançando novos pódios e a aprovação do paladar europeu. Desta vez, a baiana trouxe suas raízes à tona criando molhos de moqueca sem glúten e sem lactose, vencedores como melhores produtos de prateleira da Inglaterra pela Quality Food Award 2024 (@qualityfoodawards). A ideia da Top Chef Brasil de trazer molhos tipicamente brasileiros (@theauthenticbrazilizancuisine) foi muito bem avaliada pelos sabores frescos e exóticos, equilibrados com combinações inovadoras. A Top Chef Brasil 2020 é conhecida como a Embaixadora da culinária brasileira na Europa. Formada em Gastronomia em 2013, com Diplôme de Cuisine na Le Cordon Bleu Londres, onde foi mentora do curso, em 2018, a chef top está feliz da vida! E não é para menos!

Leto Gastronomia funcionará em horários especiais durante o Carnaval

Para quem deseja viver experiências gastronômicas durante o Carnaval, mas prefere opções fora do circuito tradicional, o restaurante Leto Gastronomia, localizado na Bahia Marina, estará aberto, em horários especiais, oferecendo um menu autoral e contemporâneo, assinado pelo chef Raphael Sepúlveda. Na quinta-feira de Carnaval (27/02), o restaurante estará aberto normalmente tanto para almoço quanto para jantar, das 12h às 23h. Já de sexta (28/02) a domingo (02/03), abrirá apenas para o almoço, das 12h às 17h. Na segunda (03/03) e terça-feira (04/03) de Carnaval, o restaurante estará fechado e, na Quarta-Feira de Cinzas (05/03), funcionará durante o almoço, das 12h às 17h. Fica a dica!

Chef do Pasta em Casa é o convidado do Camarote Brown na sexta-feira de Carnaval

O chef do Pasta em Casa, Celso Vieira, foi convidado para levar a sua cozinha italiana afetiva ao Camarote Brown by Licia Fabio, na sexta-feira de Carnaval (28), no Circuito Dodô (Barra-Ondina). Juntamente com a empresária Valeska Calazans, que também está à frente do grupo Pasta em Casa, o chef levará uma diversidade de massas e molhos artesanais que consagraram o Pasta em Casa como uma das melhores e mais premiadas casas italianas da cidade. O Pasta em Casa, que é referência em gastronomia italiana e precursor de várias tendências na capital baiana desde 2012, possui unidades no Rio Vermelho e Alphaville - que funcionarão normalmente durante a folia -, além de delivery via iFood para quem preferir curtir a festa de casa. Mais informações: www.instagram.com/pastaemcasa

"Oxe é de Minas" leva o sabor do queijo artesanal ao Camarote Expresso 2222

O queijo artesanal brasileiro alcança um novo marco em sua trajetória com a participação inédita da marca Oxe é de Minas no Camarote Expresso 2222, um dos mais icônicos do Carnaval de Salvador, como uma grande novidade gastronômica nesta edição de 2025. Criada pelo queijista mineiro Fred Teixeira e sua esposa baiana Tati Teixeira, a marca é a perfeita fusão entre Minas Gerais e Bahia, unindo tradição, qualidade e afeto. Serão mais de 500 kg de pão de queijo oferecidos em dois ambientes do camarote, garantindo que os foliões tenham uma verdadeira imersão na tradição mineira. O Oxe é de Minas funciona no Mercado do Rio Vermelho (Ceasinha) - Avenida Juracy Magalhães Junior, 1624, de segunda a sábado, das 8h às 17h30 | Domingo e feriado, das 8h às 13h. Telefone/Whatsapp: (71) 99310-4553 www.oxeedeminas.com.br | www.instagram.com/oxeedeminas/

Curso gratuito de gastronomia sustentável está com vagas abertas em Salvador

O projeto Cozinha do Amanhã, realizado pelo Instituto Capim Santo, está com vagas abertas em Salvador, oferecendo aulas gratuitas de gastronomia sustentável para pessoas em situação de vulnerabilidade social. O curso é apoiado pelo Instituto Terra Firme e pela Universidade Salvador (UNIFACS). O Cozinha do Amanhã oferece formação profissional de excelência na área de gastronomia, incluindo conceitos sustentáveis, que considera valores como o uso integral dos alimentos, valor nutricional e ingredientes locais.Os interessados podem se inscrever, até o dia 05 de março de 2025, por meio do formulário disponível no link: https://institutocapimsanto.org.br/cozinha-do-amanha/

Rede Mini Kalzone faz sua estreia na Bahia

A Mini Kalzone acaba de inaugurar uma nova unidade no Salvador Norte Shopping, trazendo à cidade sua proposta única de kalzones assados, açaís, smoothies e sucos naturais. Com mais de 150 lojas pelo Brasil, a marca reforça seu crescimento sustentável e sua identidade no mercado, mantendo sempre o compromisso com qualidade, inovação e preço justo. O carro-chefe são os kalzones assados e bem recheados em mais de 15 opções de sabores para atender a todos os gostos: com carne, sem carne, com massa integral, zero lactose e também doce. Além dessas delícias, há outras opções. Serviço Mini Kalzone Salvador Norte Shopping e funciona de segunda à sábado das 9h00 às 22h00 / Domingos e feriados das 12h00 às 21h00.Site: www.minikalzone.com.br e redes sociais: @minikalzone