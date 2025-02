Entre histórias e desafios: O peculiar sabor do mininico de carneiro

- Foto: Edy Rios

Três intrépidas adolescentes, em férias escolares, andavam serelepes em um lugarejo do interior baiano atrás de aventuras, inclusive gastronômicas, e foram parar em um almoço de aniversário em que era servido um dos acepipes considerados dos mais saborosos do sertão nordestino: mininico de carneiro. Pensem na alegria e expectativa das mocinhas, famintas depois de andar quilômetros mata adentro do interior baiano. Mininico de carneiro?

Mininico é uma iguaria feita com as vísceras do carneiro,receita provavelmente desenvolvida com aproveitamento integral dos alimentos, comum nas cozinhas de regiões com recursos restritos, como o sertão nordestino e outras lugares do país.

| Foto: Edy Rios

Para o amante da culinária e cabeleireiro Edy Rios, que tem um canal com muitas receitas deliciosas, Sabores do Edy ( @saboresdoedy), mininico é, principalmente para quem nasceu no sertão nordestino, um prato afetivo. Ele diz que não há quem não lembre ou sinta saudade do sabor do mininico.

"Principalmente quem nasceu na região do sertão do nordeste, é um prato mais afetivo. A gente quer comer, quer lembrar de tudo que passou quando era criança. Então, é uma relação afetiva", diz.

| Foto: Edy Rios

Mas e as intrépidas mocinhas? Poderíamos contar assim: "Em uma pequena vila, ao entardecer, uma iguaria temperada com deliciosas ervas enchia o ar de um aroma almiscarado, impressionando as adolescentes famintas". Mas não foi bem assim. Enquanto os convivas devoravam o prato, as mocinhas tentavam disfarçar a experiência. Uma ria às gargalhadas, enquanto a outra tentava correr do "Toma, come mais um pouco".

"Foram colocando comida no nosso prato e uma delas tinha um cheiro bem desagradável. Era o mininico de carneiro", conta Luciana Oliveira, uma das adolescentes à época.

| Foto: Edy Rios

A experiência poderia ser dramática, mas foi muito engraçada, ficando na lembrança das adolescentes, que viveram outros episódios e riem até hoje da experiência. Para arrematar a história, Luciana conta que anos depois foi convidada para um lauto almoço em casa de um ‘granfino’. No local, o proprietário da residência fez grande mistério sobre o quer seria servido, mas dava pistas da delícia que estava por vir.

"...que eu iria comer uma iguaria e carro-chefe da casa, eu nunca comeria coisa igual. Quando estava com a iguaria na boca, ele resolveu contar que era mininico de carneiro. Simplesmente a comida não descia e nem subia. Coloquei o dedo na garganta e arranquei. Pedi desculpas, fiquei morta de vergonha e toda vermelha".

| Foto: Edy Rios

Comentando sobre o prato de forma carinhosa, Edy só reforça a importância de valorizar a culinária regional como patrimônio cultural. A experiência de Luciana e suas amigas pode não ter sido saborosa pelos fatores essenciais na confecção do prato, apesar de a história ser muito engraçada. No entanto, todos os pratos merecem uma segunda chance, por assim dizer, e um convite ao leitor para experimentar tanta diversidade.

| Foto: Edy Rios

"Eu gostaria, hoje, na maturidade, experimentar outra vez para tirar essa memória que ficou", afirma Luciana, entre risos.

Edy concorda que a iguaria é um desafio para muitos paladares e há os que rejeitam.

"Existem muitas resistências, muitas, muitas. Quando eu posto, por exemplo, um vídeo desse na rede social, vejo que não há comentários, não desperta curiosidade. Mas quem come, quem gosta, comenta com saudade: 'Como eu queria'. Então, em algumas regiões, eles [população] nem sabem que a gente consome esse tipo de comida", afirma Edy.

Acompanhe o vídeo acima de Edy!

Para que a iguaria faça parte das melhores lembranças de quem quer comer mininico, deve-se observar as dicas de Edy:

"Para mim, o segredo para o mininico ficar perfeito é limpar bastante, lavar bastante, fazer toda a preparação de montagem, temperar para 'pegar' gosto, pré-cozinhar, no dia seguinte terminar de cozinhar e servir".

| Foto: Edy Rios

Talvez este seja o principal no mininico, como explica Edy: lavar muito! E não vamos perder a oportunidade de experimentar o mininico, um prato que dá muita sustança! Edy gravou um delicioso vídeo, além de dar a receita, como de praxe, neste delicioso espaço. Vamos nessa, Luciana! Aproveita!

| Foto: Edy Rios

Mininico de Carneiro

Vísceras de carneiro completa

2 tomates

2 pimentões

6 pimentas de cheiro

1 cabeça de alho

Pimenta do reino

Páprica defumada

Sal a gosto

Modo de fazer

No próprio local onde o carneiro foi adquirido, peça para cortar todo o fato e facilitar a vida do cozinheiro. Lave com vinagre, sal e água e coloque para ferver. Depois de fervido, cuide para que o cheiro característico tenha saído totalmente. Em seguida, tempere com alho, sal e pimenta-do-reino. Na sequência, faça os rolinhos. Para cada rolinho, envolva parte dos ingredientes em um pedaço de fato, em seguida, amarre os rolinhos com a tripa do carneiro. Coloque os rolinhos já prontos na panela e acrescente os demais temperos: tomates, cebolas, pimentões e pimentas de cheiro. Coloque água cobrindo os rolinhos e deixe cozinhar por aproximadamente 50 minutos na panela de pressão. Pode servir-se e refestelar-se!

