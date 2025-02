Fé, festa e gastronomia celebram Iemanjá no Rio Vermelho

- Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE)

O cheiro das flores e o cheiro do mar disputam espaço na Casa do Peso do Rio Vermelho, enquanto outra disputa acontece ao lado de fora, com as filas quilométricas, que começam bem cedo e enchem o local de azul e branco para ver o principal presente. A multidão que se amontoa na casa dos pescadores transforma o espaço no centro das atenções.

Assim é a Festa de Iemanjá, consolidada como festejo há 103 anos, crescendo em proporções jamais imaginadas pelos pescadores pioneiros. Em nenhum lugar do mundo há uma celebração como essa, considerando que a festa tem origem no candomblé, que cultua o orixá. Mas, mesmo em várias partes do Brasil, Iemanjá não é tão venerada como ocorre no Rio Vermelho.

A sereia restaurada para receber os festejos para Iemanjá | Foto: Diego Sei/ Divulgação

“A Mãe d’Água não é cultuada somente em Salvador. Ela é cultuada em outras partes do Brasil, mas em uma escala muito reduzida, não tem a popularidade que tem aqui. Mas todas as atenções se voltam mais para a Bahia, que abriga o maior festejo de todos”, conta o professor de história Murilo Mello, especialista em histórias da Bahia.

| Foto: Olga Leiria / Divulgação

À beira dos acontecimentos neste pedaço do Rio Vermelho, nas casas, nos bares do entorno, outros cheiros se misturam à festa. São os comes e bebes, regados a bebidas, saudando a Rainha. Desde o acarajé e o abará, passando pelas feijoadas – um dos acepipes mais celebrados no roteiro do Rio Vermelho nesta época de verão –, até as moquecas, que combinam com o sabor do mar.

Na Casa da Mãe, Stella Maris – cantora, compositora, chef de cozinha e filha de Iemanjá – celebra em um privilegiado espaço, bem em frente à Casa do Peso, saudando a Rainha do Mar. Nas panelas da chef, borbulha um delicioso e disputado feijão, além dos famosos caldos e moquecas.

| Foto: Casa da Mãe /Divulgação

Bem próximo dali, outra filha de Iemanjá, Tereza Paim, celebra a Rainha em meio às flores e praticando a paz. Ela vai se dividir, mais uma vez, entre os festejos de 2 de fevereiro, saudando com devoção o dia de Iemanjá. O dia começa cedo, com um reforçado café da manhã no domingo, na tradicional "Barraca de Tereza", que funcionará das 6h às 12h, do lado de fora do restaurante Casa de Tereza e também da Casa Bohemia Salvador - Boteco da Tetê. Ambas as casas estão localizadas no berço da Rainha do Mar, sendo parada obrigatória dos devotos de Iemanjá.

"Uma bênção grandiosa pra mim, que escolhi morar e empreender no bairro das águas de Iemanjá. Só tenho a agradecer. Vamos à Barraca de Tereza, bem cedinho, garantir aquela sustância necessária", afirma Tereza.

Comida não falta nesse pedaço do mundo contemporâneo e festivo. Também não faltam histórias para contar. Por trás de todos os louvores à orixá, há uma população inteira a saudar Iemanjá, cuja história guarda muitas curiosidades. Para quem quer entender a festa, é preciso conhecer ou lembrar a sua origem, contada de muitas maneiras.

No início, havia uma manifestação tímida de saudação a Iemanjá. A paróquia erguida para Nossa Senhora de Santana ficava em um largo, quando o Rio Vermelho era apenas um arrabalde distante, e as visitas de um pároco aconteciam de forma esporádica.

Antiga igreja do Rio Vermelho | Foto: Olga Leiria/ Divulgação

Com o veraneio da classe média e alta no local, os festejos de Nossa Senhora de Santana passaram a ser organizados por esse público, quando era realizada uma novena. Era no meio dessa novena que a Rainha do Mar era festejada.

“Os pescadores aproveitavam na segunda-feira [durante a novena] ecolocavam os presentinhos para Iemanjá. Não havia uma procura tão grande para a entrega de presentes”, conta Mello.

Moqueca de camarão preparada pelo professor Murilo Mello

Quando a região do Rio Vermelho cresceu, a igreja de Nossa Senhora de Santana foi deslocada para a beira do mar. Isso ocorreu por volta de 1913. Os festejos foram consolidados com a ajuda da classe média alta. Foi nessa ocasião que o padre, que passou a ter residência fixa na região, acabou tendo um desentendimento com os pescadores.

“O padre vai professar uma missa e não será tão gentil com os pescadores. Ele falará de maneira jocosa, dizendo que eles [os pescadores] cultuavam alguém com um rabo de peixe. Os pescadores se sentiram ofendidos e decidiram fazer o festejo sem a supervisão da Igreja e sem o consentimento do padre. A partir desse rompimento, a festa passou a acontecer em outro dia”.

| Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

Com a ruptura e a oficialização da festa para 2 de fevereiro, em 1959, os pescadores construíram um barracão de madeira – a atual Casa do Peso –, de onde saem os presentes para Iemanjá até hoje. Nos primórdios da celebração oficial da festa, depois do rompimento com a Igreja, a celebração contou com a participação de Jorge Amado e, com o tempo, ganhou proporções gigantescas, transformando-se no evento popular que conhecemos hoje.

"Essa popularidade começou, sobretudo, com Jorge Amado, Caetano Veloso e Dorival Caymmi, além de outras celebridades que passaram a participar e divulgar essa liturgia simples dos pescadores. Foi no final da década de 1950 que a festa ganhou maior notoriedade", explica Mello.

| Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE)

Mas a festa se consolidou de vez quando, durante um período de escassez no mar, cem anos após o rompimento com a Igreja, os pescadores receberam um aviso divino. O ano era 1923.

| Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

“Uma senhora, cem anos depois, disse aos pescadores que era preciso presentear a Rainha do Mar, a Mãe d’Água. O nome ainda não era Iemanjá, mas sim Mãe d’Água. Eles não sabiam como fazer, então buscaram orientação com a mãe de santo Júlia do Bogum, que os ensinou os preceitos da liturgia e como deveriam fazer exatamente. Depois disso, houve uma fartura de peixe. E, desde então, se tornou uma tradição forte homenagear a Rainha do Mar no dia 2 de fevereiro”, relata Mello.

Esse episódio consolidou a ligação do culto a Iemanjá com o candomblé. Hoje, a festa cresceu exponencialmente, repetindo-se ano após ano, com flores, pedidos e presentes. A fé em Iemanjá segue viva no coração do povo baiano.

E para festejar Iemanjá, Murilo Mello resolveu fazer aquela deliciosa moquequinha com um toque especial: no fogão à lenha! E viva a Rainha do Mar!

Receita de Moqueca de Camarão

Ingredientes

1/2 kg de camarão médio

Suco de 1 limão

1/2 xícara de café de azeite de dendê

2 cebolas médias cortadas em rodelas

1 maço de coentro

2 cebolinhas verdes cortadas

1 tomates cortados em rodelas

Sal a gosto

1 vidro de leite de coco

Modo de preparo

1. Limpar os camarões e temperar com sal e o suco de limão

2. Reserve

3. Refogue todos os temperos por 15 minutos no azeite-de-dendê

4. Acrescente os camarões e cozinhe por 10 minutos com a panela tampada

5. Por último, acrescente o leite de coco

6. Leve mais uns minutinhos e desligue o fogo

A porção é para duas pessoas !



