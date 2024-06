Fondue e linguagens do amor: receita perfeita para o Dia dos Namorados | A TARDE

Conta-se que a origem do fondue é Suíça. A denominação é de origem francesa, provavelmente porque faz fronteira com a França. O fato é que a iguaria, que significa derreter ou fundir, tem um apelo muito francês com direito àquele biquinho todo sexy, além da tendência nata em despertar os melhores instintos sensoriais.

Talvez seja por isso que no Dia dos Namorados muitos casais elegem a iguaria sexy e romântica para se deliciarem numa noite outonal e um pouco mais fria que os nossos trópicos baianos oferecem. É bem possível que nada combine de forma mais perfeita do que um jantar íntimo e delicioso nesse cenário invernal à moda baiana. Mas não apenas por isso. ‘O tempo de qualidade’, como ressalta Natália Hegouet (@hegouet) da confeitaria Oxe, Como é Doce (@oxecomoedoce), “está em alta” ou, como diríamos: O amor está no ar.

A expressão é cunhada do livro "As Cinco Linguagens do Amor” de Gary Chapman, que explora a ideia de que as pessoas expressam e recebem amor de diferentes maneiras. Chapman identifica cinco linguagens principais através das quais as pessoas comunicam seu amor. O livro parece ter caido no gosto popular, transformou-se em trends e viralizou nas redes sociais.

“Existem cinco linguagens de amor: toque físico, atos de serviço, tempo de qualidade, palavras de afirmação e presentes. A campanha da Oxe para o Dia dos Namorados está um pouco voltada à linguagem de amor e focada no tempo de qualidade. Desenvolvemos o fondue pensando nessa linguagem de amor, porque o fondue foi feito para quem está lá com a pessoa, cozinhando, passando por um momento legal”, explica Natália.

A linguagem de amor de Champman explicada por Hegouet cai como uma luva no projeto da confeitaria para o Dia dos Namorados, oferecendo um fondue cheio de ‘sentimentos’. Ela explica a necessidade atual de se dedicar às gentilezas e à pessoa amada com uma comidinha, um docinho delicioso, mas sobretudo com a linguagem do amor.

Aprendendo com Natália o passo a passo do fundue

A chef, que foi finalista do Que Seja Doce na GNT, conta que o Tempo de Qualidade, quando o amor é expresso através da qualidade do tempo compartilhado e quando estamos envolvidos intensamente nas interações, reforça nossos votos de amor.

“Tempo de qualidade é conversar olho no olho, assistir um filme juntos. Juntos, passear, ir ao cinema, cozinhar, algo que eles possam compartilhar, um momento que eles aproveitam de fato”. Há palavras de afirmações muito necessárias, como ressalta Natália. “Tem gente que precisa escutar: ‘você é linda, eu te admiro muito, eu te amo, eu acredito em você’”, enfatiza.

E nada como um delicioso fondue, que envolve o presentear, uma das linguagens de amor, aproveitando a data como uma desculpa para reforçar as gentilezas e gratidão, tendo, de lambuja, as bênçãos de Santo Antônio.

Natália dá dicas de como o fondue pode trabalhar o sensorial dos namorados descrevendo a iguaria de forma deliciosa.

“O fondue de queijos inicia a noite com sofisticação, aquecendo o coração dos casais com seu creme de queijo bem quente, feito com blend de gorgonzola, provolone, parmesão e mussarela. Ele vai dentro de um pão de fermentação natural e com vários acompanhamentos super bem pensados e gostosos. E o fondue de chocolate fecha a noite com seu creme de chocolate belga dentro de um bowl comestível de biscoitol”, descreve Natália sem dó nem piedade dos leitores.

Fácil de fazer e totalmente apaixonante, o clássico fondue de chocolate é uma das iguarias queridinhas que selam a data magistralmente, principalmente acompanhado de vinho interessante. Por isso, a Oxe, Como é Doce vai nos presentearcom a receita do fondue de chocolate para fazer com seu amor, em meio às linguagens de amor e das bênçãos de Toinho.

Fondue bowl de cookie

Receita:

Farinha de Trigo: 300g

Manteiga: 200g

Açúcar: 125g

Chocolate Belga: 200g

Granulado Belga: 50g

Modo de Preparo

Misture todos os ingredientes, molde em uma assadeira de sua preferência e coloque para assar a 200° por 30min. Depois de assado espere esfriar e espalhe chocolate derretido pela superfície interna do bowl. Se desejar, decore as bordas com granulado.

CREME DE CHOCOLATE

Receita:

Creme de Leite Fresco: 300g

Chocolate Belga: 400g

Modo de Preparo:

Em uma panela coloque o creme de leite para esquentar, assim que estiver quente, desligue o fogo e adicione o chocolate picado. Mexa sem parar, até virar uma mistura homogênea.

ACOMPANHAMENTOS

Morango: 120g

Uva: 120g

Tangerina: 120g

Brownie: 150g

Biscoito amanteigado: 80g

Modo de Preparo:

Distribua os acompanhamentos em potes de sua preferência ou em uma tábua, use sua criatividade.

