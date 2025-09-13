Gelateria baiana une cultura surda e tradição em gelato artesanal
No mês em que se homenageia o Dia da Cultura Surda e o Dia Mundial do Sorvete, a Il Sordo Gelato celebra a inclusão
A recepção é muito afável para quem vai se deleitar com um gelato, um sorvete mais artesanal oferecido pela Il Sordo Gelato (@ilsordoba),localizado na Barra. Logo na solicitação do pedido, o cliente é recebido de forma acalorada pelos funcionários, todos surdos. Empregando pessoas surdas e proporcionando um ambiente acessível, a empresa tem como objetivo promover a inclusão, além de apresentar uma das sobremesas mais adoradas do planeta.
A Il Sordo Gelato quer passar aquilo que todo deficiente pretende: a sua capacidade e condição de executar o trabalho da profissão que escolheu. É desta forma que Rafael Andrade, sócio da Il Sordo Gelato, celebra duas datas emblemáticas: o Mês da Cultura Surda e o Dia Mundial do Sorvete, no caso deles, o gelato, que ocorrem neste mês de setembro. Para ele, a turma é “afiada” e sabe lidar com os desafios.
“Quanto a trabalhar com uma equipe formada 100% de funcionários surdos, não há nenhuma dificuldade. Eles são treinados para lidar com todo tipo de cliente e/ou situações. Nenhum cliente da Il Sordo Gelato em Salvador sai da loja sem entender ou ser entendido, e a satisfação dos nossos clientes é o nosso melhor resultado”, detalha.
Rafael enfatiza que existem os imprevistos, como o caso de um senhor que, logo quando a empresa foi lançada no mercado de Salvador, deu um ‘piti’ por encontrar um funcionário surdo. Ele ficou meio sem entender qual era a proposta, mas logo o caso foi superado.
“Só no comecinho apareceu um senhor que reclamou. Por ter os meninos surdos, ele disse: ‘Como é que a pessoa abre a empresa e bota a pessoa surda para trabalhar?’. Os funcionários acalmaram ele, explicaram. Hoje, ele é cliente assíduo”, conta Rafael.
“A finalidade principal da Il Sordo Gelato é mostrar para a sociedade que o surdo é capaz, que ele tem condição de se comunicar”, conta Tereza Andrade, consultora da empresa, mãe de Rafael e braço direito do filho.
Tereza enfatiza que “se o cliente chega lá e ele tem alguma dificuldade, ele pode apontar, porque existem as plaquinhas. Na vitrine, cada cuba de gelato tem uma placa informando o sabor e a composição do gelato. Se contém açúcar, se não contém, se é vegano, toda a placa é informativa”, relata Tereza.
Aliás, no local há todas as pistas para que não haja qualquer dúvida com relação ao que o cliente deseja, tornando-se um exemplo prático de integração social e inclusão no mercado de trabalho.
“Nós temos cardápios que indicam os tamanhos, com valores; temos uma outra placa que diz se é débito, se é crédito, se é PIX, se é através do QR Code. Temos também uma lousa que o cliente escreve, e o surdo responde e tira dúvidas. Não há nenhuma dificuldade em a pessoa chegar lá, entrar e ser atendida”, diz Rafael.
Tereza reforça que existe uma grande satisfação na gelateria de divulgar a Língua Brasileira de Sinais (Libras).
“O bom mesmo é que, através disso, a gente divulga a Libras, porque tem muita gente que não sabe que o surdo é capaz. O nosso gelato é fabricado lá, por surdos, todo nosso produto é 100% fabricado lá, pelos nossos funcionários”, afirma Tereza.
Tereza enfatiza que eles gostariam muito que todo mundo pudesse entender a Libras: “É o que está faltando para que a inclusão aconteça verdadeiramente. O ideal é que a Libras seja inserida no currículo escolar desde o maternal até a universidade”, afirma.
A consultora não esconde a felicidade quando as pessoas sabem se comunicar pelaLibras e comenta que, atualmente, algumas crianças já se comunicam desta forma.
“As pessoas que chegam lá já sabem que vão encontrar surdos, falando Libras. Chegam lá e se dirigem a eles em Libras. Eles dão um risinho de satisfação e respondem naturalmente. É o que a gente mais deseja, é que isso aconteça, que seja uma coisa natural. Graças a Deus, tem melhorado muito. Já existem muitas pessoas que sabem Libras. Então, eles se sentem felizes porque alguém se interessou em aprender a língua deles, dão um risinho e conversam com eles. Eles já estão agindo naturalmente. Já existem crianças que chegam lá, adolescentes que chegam lá conversando com eles em Libras”, conta Tereza, bem feliz.
A grande satisfação de Rafael e Tereza é encontrarem clientes satisfeitos com o gelato produzido pela própria Il Sordo baiana.
“Todos os nossos sabores são muito bem aceitos e apreciados pelos nossos clientes. O sabor Il Sordo, de pistache, entre outros, é bastante solicitado. A garantia da qualidade e a inovação dos nossos produtos é uma das grandes preocupações da Il Sordo Gelato . Temos toda preocupação e cuidado em oferecer sempre um produto de qualidade para os nossos clientes!”, comenta.
Para celebrar datas tão especiais, o Mês da Cultura Surda e o Dia Mundial do Sorvete, e de uma forma inclusiva, a Il Sordo vai nos ofertar uma receita bem simples e fácil de fazer!
Gelato de Tamarindo
Ingredientes:
2 kg de tamarindo
960 ml de água filtrada
860 g de açúcar cristal
160 g de glucose (tua como estabilizante e contribui para a textura cremosa do gelato)
6 g de ácido cítrico ( Realça o sabor ácido natural do tamarindo e ajuda a equilibrar a doçura.)
Modo de preparo:
Coloque todos os ingredientes no mixer e misture bem.
Leve a mistura a um processador e, em seguida, levar para congelar. Quando for usar, bater de novo no processador até ficar pasteurizada ao ponto de gelato ( sorvete).
Alguns produtos podem ser encontrado em lojas de confeitaria e produtos para sorvete, em lojas online ou grandes supermercados.
Rua Marquês de Caravelas 248, Barra (em frente ao Hiper Ideal)
xxxxxxxxxxxxxxxx
@isabel _qoliveira
[email protected]
Isabel Oliveira ( facebook)
NOTA COM HISTÓRIAS & SABORES
3ª Edição do Concurso da Moqueca será lançada em Salvador
A abertura da 3ª Edição do Concurso da Moqueca tem início neste dia 15 de setembro, às 18h, no restaurante Ki-Mukeka de Armação, em Salvador. O concurso integra o calendário gastronômico da Bahia e reúne representantes das 13 zonas turísticas do estado. A iniciativa, promovida pelo Food Hub com apoio da Secretaria de Turismo da Bahia e apoio institucional da Abrasel Bahia, busca, dentre outras coisas, valorizar a moqueca como patrimônio cultural A competição será realizada em três etapas. A primeira, de 15 de setembro a 12 de outubro, corresponde à fase de pré-produção, com inscrições abertas e oficinas de capacitação. As etapas vão até 23 de novembro com a grande final e a entrega dos troféus Dendê de Ouro, Prata e Bronze. Mais informações no site oficial.
https://www.instagram.com/concursodamoqueca?igsh=YWdzcHJ1OXZmY3ll
GACC promove evento beneficente na Arena Fonte Nova
A 4ª Feijoada do Amor, evento promovido pelo Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Bahia (GACC-BA), já tem data marcada! O evento acontecerá no próximo dia 20 de setembro, às 12h, no Lounge Premium da Casa de Apostas Arena Fonte Nova, com os shows de Márcia Freire, Mudei de Nome e Batifun. Além das atrações, o evento oferecerá ao público sorteio de brindes, ações promocionais, buffet de feijoada vegana e programação exclusiva para as crianças com Tio Paulinho. Os ingressos para adultos estão no valor de R$ 220,00 com direito a várias regalias. Para crianças, a entrada custa R$ 100. As vendas já estão abertas no Sympla e na sede do GACC-BA, localizada no bairro São Rafael. O resultado do evento será integralmente revertido para o projeto Cuidado e Acolhimento: Garantindo o Conforto dos Pacientes, que visa a manutenção dos apartamentos que hospedam as crianças e seus acompanhantes.
Chá com charme no aconchego de casa
Salvador, acostumada ao calor litorâneo e tropical, tem vivido dias frios e chuvosos que pedem aconchego dentro de casa. E nada combina mais com esse clima do que preparar um café ou chá quentinho. A Chaleira Krea Inox com Apito 2,5 L, marca própria da Cencosud, comercializada na rede GBarbosa, aposta no charme clássico e no apito inconfundível, que avisa a hora da fervura. Já a Chaleira Elétrica Elgin Inox 2 L, opção no Home Center Ferreira Costa, é a melhor amiga dos esquecidos de plantão: ferve a água em poucos minutos e desliga sozinha, garantindo praticidade e segurança.
Chefs Lucas Corazza, Cadu Moura e a chocolatier Mirian Rocha são confirmados para a Cozinha Show do XI Festival Sabores de Itacaré
Falta pouco para Itacaré, no litoral sul da Bahia, se transformar numa grande vitrine gastronômica do estado que vai unir os mais talentosos e talentosas chefs da cozinha nacional na 11ª edição do Festival Sabores de Itacaré. Já consolidado no calendário do município, o evento será realizado neste ano entre os dias 15 e 26 de outubro e contará com uma vasta programação gratuita, que inclui aulas-show, feira culinária, apresentações musicais e culturais e a Vila do Chocolate.
Está aberta a temporada de caruru no Solar Gastronomia
Preservando a valorização das tradições, a temporada de caruru em homenagem aos santos gêmeos Cosme & Damião está aberta no almoço do Solar Gastronomia, no Rio Vermelho, de segunda a sábado, exceto quarta-feira (a casa disponibiliza o espaço para grupos celebrarem o caruru, por exemplo), das 11h30 às 15h30, até o dia 30 de setembro. Com assinatura da chef Andréa Nascimento, o prato (R$85) chega à mesa servido com caruru, vatapá, ximxim de frango, banana frita, farofa de dendê, arroz branco, feijão preto, feijão fradinho, abará, rapadura e pipoca.
Setembro é mês de comer caruru no Restaurante Casa de Tereza, que completa 13 anos no dia de Cosme & Damião
Todos os dias do ano é dia de comer caruru no Restaurante Casa de Tereza. A iguaria, que faz parte do cardápio, é estrela da vez, durante este mês de setembro, quando a casa atinge a marca de 13 anos de trajetória, justamente no dia 27 de setembro, dia das devoções em torno dos "santos gêmeos" Cosme e Damião, os quais a chef Tereza Paim é devota. As reservas de mesas podem ser feitas pelo WhatsApp (71) – 99170 6475 ou no (71) 3329 3016.
Curso de Sushi movimenta laboratório de Gastronomia do Centro Universitário Estácio
O laboratório do curso de Gastronomia do Centro Universitário Estácio recebeu, no último sábado (06), o Curso de Sushi para Iniciantes, conduzido pelo chef Marlus Saiki, da Nagoya Sushi School, maior escola japonesa da América Latina. A experiência, que contou com a participação das docentes do curso de gastronomia Maria Helena Motta e Wolia Guimarães, foi marcada por aprendizado prático e troca de conhecimento sobre a tradição japonesa. O público externo também teve a oportunidade de conhecer de perto o curso de Gastronomia da Estácio. A ação faz parte do acordo de cooperação técnica firmado entre a instituição e a Nagoya Sushi School, maior escola japonesa da América Latina, para a realização de cursos de capacitação em sushi. A expectativa agora é que aconteça o próximo curso!
Rota do vinho termina temporada de 2025 em Salvador
Ainda dá tempo de curtir a 5ª edição da Rota do Vinho em Salvador, que termina amanhã, e reúne as principais referências do setor em um circuito dinâmico, urbano e internacional. Com realização do Sistema Comércio-BA, capitaneado pelo Senac e Fecomércio BA, o tema deste ano é o "O Mundo do Vinho: Tradição, Tendências e Experiências". A programação contempla grandes marcas, especialistas renomados e atividades que estimulam o consumo consciente e a valorização do vinho como símbolo de cultura e convivência. A Rota do Vinho reafirma sua posição como epicentro de experiências qualificadas e eventos que conectam tradição e futuro. A programação para hoje e amanhã pode ser acessada no link https://www.ba.senac.br/rotadovinhossa.
xxxxxxxxxxxxxxxx
@isabel _qoliveira
[email protected]
Isabel Oliveira ( facebook)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.