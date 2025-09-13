Gelateria baiana une cultura surda e tradição em gelato artesanal

- Foto: Divulgação/ Il Sordo

A recepção é muito afável para quem vai se deleitar com um gelato, um sorvete mais artesanal oferecido pela Il Sordo Gelato (@ilsordoba),localizado na Barra. Logo na solicitação do pedido, o cliente é recebido de forma acalorada pelos funcionários, todos surdos. Empregando pessoas surdas e proporcionando um ambiente acessível, a empresa tem como objetivo promover a inclusão, além de apresentar uma das sobremesas mais adoradas do planeta.

| Foto: Divulgação/ Il Sordo

A Il Sordo Gelato quer passar aquilo que todo deficiente pretende: a sua capacidade e condição de executar o trabalho da profissão que escolheu. É desta forma que Rafael Andrade, sócio da Il Sordo Gelato, celebra duas datas emblemáticas: o Mês da Cultura Surda e o Dia Mundial do Sorvete, no caso deles, o gelato, que ocorrem neste mês de setembro. Para ele, a turma é “afiada” e sabe lidar com os desafios.

Na foto: Rafael Andrade, deficiente auditivo, sócio da sorveteria il Sordo ao lado de Helen e Giulian também com deficiencia auditiva, fazendo o sinal da marca, il Sordo Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE Data: 11/04/2023 | Foto: Divulgação/ Il Sordo

“Quanto a trabalhar com uma equipe formada 100% de funcionários surdos, não há nenhuma dificuldade. Eles são treinados para lidar com todo tipo de cliente e/ou situações. Nenhum cliente da Il Sordo Gelato em Salvador sai da loja sem entender ou ser entendido, e a satisfação dos nossos clientes é o nosso melhor resultado”, detalha.

| Foto: Divulgação

Rafael enfatiza que existem os imprevistos, como o caso de um senhor que, logo quando a empresa foi lançada no mercado de Salvador, deu um ‘piti’ por encontrar um funcionário surdo. Ele ficou meio sem entender qual era a proposta, mas logo o caso foi superado.

“Só no comecinho apareceu um senhor que reclamou. Por ter os meninos surdos, ele disse: ‘Como é que a pessoa abre a empresa e bota a pessoa surda para trabalhar?’. Os funcionários acalmaram ele, explicaram. Hoje, ele é cliente assíduo”, conta Rafael.

| Foto: Divulgação/ Il Sordo

“A finalidade principal da Il Sordo Gelato é mostrar para a sociedade que o surdo é capaz, que ele tem condição de se comunicar”, conta Tereza Andrade, consultora da empresa, mãe de Rafael e braço direito do filho.

Tereza enfatiza que “se o cliente chega lá e ele tem alguma dificuldade, ele pode apontar, porque existem as plaquinhas. Na vitrine, cada cuba de gelato tem uma placa informando o sabor e a composição do gelato. Se contém açúcar, se não contém, se é vegano, toda a placa é informativa”, relata Tereza.

| Foto: Divulgação/ Il Sordo

Aliás, no local há todas as pistas para que não haja qualquer dúvida com relação ao que o cliente deseja, tornando-se um exemplo prático de integração social e inclusão no mercado de trabalho.

“Nós temos cardápios que indicam os tamanhos, com valores; temos uma outra placa que diz se é débito, se é crédito, se é PIX, se é através do QR Code. Temos também uma lousa que o cliente escreve, e o surdo responde e tira dúvidas. Não há nenhuma dificuldade em a pessoa chegar lá, entrar e ser atendida”, diz Rafael.

| Foto: Divulgação/ Il Sordo

Tereza reforça que existe uma grande satisfação na gelateria de divulgar a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

“O bom mesmo é que, através disso, a gente divulga a Libras, porque tem muita gente que não sabe que o surdo é capaz. O nosso gelato é fabricado lá, por surdos, todo nosso produto é 100% fabricado lá, pelos nossos funcionários”, afirma Tereza.

Tereza enfatiza que eles gostariam muito que todo mundo pudesse entender a Libras: “É o que está faltando para que a inclusão aconteça verdadeiramente. O ideal é que a Libras seja inserida no currículo escolar desde o maternal até a universidade”, afirma.

A consultora não esconde a felicidade quando as pessoas sabem se comunicar pelaLibras e comenta que, atualmente, algumas crianças já se comunicam desta forma.

“As pessoas que chegam lá já sabem que vão encontrar surdos, falando Libras. Chegam lá e se dirigem a eles em Libras. Eles dão um risinho de satisfação e respondem naturalmente. É o que a gente mais deseja, é que isso aconteça, que seja uma coisa natural. Graças a Deus, tem melhorado muito. Já existem muitas pessoas que sabem Libras. Então, eles se sentem felizes porque alguém se interessou em aprender a língua deles, dão um risinho e conversam com eles. Eles já estão agindo naturalmente. Já existem crianças que chegam lá, adolescentes que chegam lá conversando com eles em Libras”, conta Tereza, bem feliz.

A grande satisfação de Rafael e Tereza é encontrarem clientes satisfeitos com o gelato produzido pela própria Il Sordo baiana.

| Foto: Divulgação/ Il Sordo

“Todos os nossos sabores são muito bem aceitos e apreciados pelos nossos clientes. O sabor Il Sordo, de pistache, entre outros, é bastante solicitado. A garantia da qualidade e a inovação dos nossos produtos é uma das grandes preocupações da Il Sordo Gelato . Temos toda preocupação e cuidado em oferecer sempre um produto de qualidade para os nossos clientes!”, comenta.

Para celebrar datas tão especiais, o Mês da Cultura Surda e o Dia Mundial do Sorvete, e de uma forma inclusiva, a Il Sordo vai nos ofertar uma receita bem simples e fácil de fazer!

Gelato de Tamarindo

Ingredientes:





2 kg de tamarindo

960 ml de água filtrada

860 g de açúcar cristal

160 g de glucose (tua como estabilizante e contribui para a textura cremosa do gelato)

6 g de ácido cítrico ( Realça o sabor ácido natural do tamarindo e ajuda a equilibrar a doçura.)

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes no mixer e misture bem.

Leve a mistura a um processador e, em seguida, levar para congelar. Quando for usar, bater de novo no processador até ficar pasteurizada ao ponto de gelato ( sorvete).

Alguns produtos podem ser encontrado em lojas de confeitaria e produtos para sorvete, em lojas online ou grandes supermercados.

Rua Marquês de Caravelas 248, Barra (em frente ao Hiper Ideal)

