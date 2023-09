Inspirado na primavera, chef cria sorvete de flores PANCS

Os sorvetes de frutas foram as primeiras experiências registradas no mundo dos sorvetes. Conta a história que Marco Polo chegou à China, onde o gelado foi inventado, e lá encontrou várias bolas de creme de frutas. Passados milênios, as sobremesas frutadas foram parar na Itália e depois na França. Na capital francesa, um certo siciliano chamado Francisco Procópio abriu um café que vendia sorvetes. Foi ali que nasceu a primeira sorveteria da qual temos conhecimento na história. O sucesso foi estrondoso.

Uma sorveteria dentro de um café? Pois é. Foi essa mesma ideia que levou Nilton Saldanha, chef e empresário na área de gastronomia, a lançar uma sorveteria dentro de sua cafeteria, a Cafeteria Nossa Senhora do Bom Café, localizada no Centro Histórico de Salvador. Lá, os clássicos bolos, trufas e salgados disputam espaço, ou melhor dizendo, aromas e sabores com os clássicos sorvetes.

A inspiradora primavera agiu " de com força" e despertou a criatividade do empresário, que decidiu apostar em uma ideia bastante diferente para o Primavera Gourmet, um evento no qual ele estava participando na cidade: ele criou um sundae com flores comestíveis.

"A inspiração para criar o sorvete veio exatamente da primavera, pois quando se pensa na primavera, a primeira lembrança que surge são as flores. Então, pensei: que receitas poderia desenvolver com flores? Decidi criar sorvetes de flores. Iniciei uma série de testes, aprimorando o processo até obter ótimos resultados", relata Nilton.

A criação gelada do chef é marcada pela exoticidade, criatividade e uma certa dose de coragem. Com uma envolvente calda de caramelo, a montagem do sorvete, um sundae, possui três bolas extremamente coloridas, tendo como protagonistas a rosa, o hibisco com chocolate e a flor de laranjeira com clitoria, esta última sendo uma espécie vegetal pertencente à família Fabaceae. O sorvete é um sundae PANC - Plantas Alimentícias não Convencionais.

"É um sorvete natural, sem essência, sem emulsificante, não tem corante, não tem conservante, nada disso. É feito à base de flores, contendo açúcar e gordura, mas é totalmente natural", conta.

Com execução um tanto quanto elaborada, as cores do sundae são impactantes e o sorvete ganha ares de uma pintura. Na linguagem atual, é totalmente Instagramável!

"A escolha dessas flores se deu porque são mais aromáticas, e seus sabores se complementam. Eles não são dominantes entre si, proporcionando sensações diferentes, mas harmoniosas. No sorvete de rosas, ao colocá-lo na boca, imediatamente você sente o sabor e o aroma da flor. Em seguida, vem a água de flor de laranjeira com clitoria. A água de flor de laranjeira adiciona um toque mais doce ao sorvete, enquanto a clitoria contribui com a cor. O hibisco, com seu sabor azedinho, combina com o chocolate a 70%, finalizando o sundae. A harmonização é perfeita", descreve Nilton, saboreando cada palavra.

A rosa dispensa comentários. Adorada por muitos, é a flor mais conhecida e, nos últimos tempos, tem se tornado um elemento comum na elaboração de pratos com Pancs. Pertencente ao gênero Rosa da família das rosáceas, suas cores são de uma variedade espetacular. O sorvete conta com a água de flor de laranjeira, que se une à clitoria, uma pequena flor trepadeira de um azul encantador, cujas pétalas se assemelham a uma certa parte do corpo da mulher, daí o seu nome. Por fim, temos o hibisco, com cerca de 300 espécies da família das Malvaceae. Suas flores também apresentam uma variedade impressionante. No sorvete, o hibisco combina com o chocolate. É uma verdadeira delícia!

Por se tratar de plantas orgânicas, Saldanha lembra que as flores são comestíveis e podem ser consumidas sem problemas.

“São flores orgânicas, próprias para consumo. Não podemos sair por aí comendo qualquer flor. As flores de floricultura, por exemplo, são cheias de agrotóxicos e inadequadas para o consumo. As flores comestíveis são orgânicas, cultivadas em fazendas e garantem que você possa consumi-las sem perigo”, alerta.

E a aceitação? O chef conta que as reações são diversificadas. Mas ele acredita que as novidades devam ser aceitas, pois criamos repertórios ao longo da vida que não podem ser desprezados.

“Cada pessoa tem um repertório que está em formação a vida toda. Tudo o que você já experimentou, todos os aromas que você sentiu na vida, eles são guardados na memória, e aquilo ali vai criando um repertório afetivo, memória afetiva”, diz.

Essa incrível sobremesa talvez realmente mereça a denominação de explosão de sabores e cores devido à forma como a iguaria foi elaborada, de modo que as flores pudessem harmonizar-se entre si, resultando em um sabor exótico, porém perfeitamente desfrutável. E como esta é uma novidade temporária, que vai durar por algum tempo na máquina de fazer ideias da Cafeteria Nossa Senhora do Bom Café, no Centro Histórico, é melhor correr e deixa-la para sempre na memória.

Para quem quer arriscar, Nilton Saldanha deixa a receita de um dos sabores do sundae para quem estiver muito curioso (a), basta ter paciência e aproveitar a alvissareira primavera que se inicia por estes trópicos.

Sorvete de hibisco com chocolate 70

Ingredientes:

Caramelo de hibisco:

10 flores de hibisco secas

200ml de água quente

2 xícaras de açúcar

Faça o chá do hibisco, misture o açúcar e leve ao fogo até virar um caramelo.

Base sorvete:

4 gemas de ovo

¾ de xícara de açúcar

2 xícaras de leite

1 colher (chá) de extrato de baunilha

1 xícara de creme de leite fresco

100g de chocolate 70% em lascas

Misture as gemas e o açúcar em uma tigela e bata com uma batedeira até que fique bem cremoso e pálido. Reserve.

Coloque 1 xícara de leite, o extrato de baunilha em uma panela média e deixe ferver em fogo médio.

Quando ferver, acrescente ⅓ deste leite à mistura de ovos e açúcar, misturando bem, depois coloque esta mistura com o restante do leite na panela e, sobre fogo baixo, vá mexendo até engrossar - é importante mexer sempre - quando começar a ferver, retire do fogo.

Acrescente a outra xícara de leite e o creme de leite fresco.

Misture bem, adicione o chocolate picado e deixe gelar.

Coloque a mistura em uma sorveteira e siga as instruções do fabricante. Quando estiver pronto coloque no freezer e deixe por pelo menos 1 a 2 horas antes de servir.

Se você não tem sorveteira leve a mistura ao freezer em uma tigela grande. Quando tiver congelado mais ou menos uns dois centímetros na borda, bata na batedeira para misturar tudo e leve novamente ao freezer. Repita este processo até que o sorvete ganhe consistência.

Observação: extrato de baunilha é diferente de essência de baunilha. Enquanto a essência que encontramos no mercado é artificial, o extrato é um concentrado natural. Vai fazer toda a diferença no processo.

