Invenção inglesa, o sanduíche foi criado em meio a um jogo de cartas

O hambúrguer é um tipo dos muitos sanduíches inventados no século XVIII. Quem diria que a invenção teve origem em meio ao um animado jogo de cartas, a versão original do atual “jogo de burros” ou jogo de copas, onde a receita do sanduíche ou sandwich, no idioma original inglês, foi inventada.

A história, com algumas variações e lendas, conta que o político inglês do século XVIII Lord John Montagu, o quarto Conde de Sandwich, na pequena cidade inglesa, adorava um jogo de wist, e por quase nada deste mundo interrompia a prazerosa atividade. Com fome, pediu ao criado algo bem rapidinho para evitar parar a jogatina.

Na pressa, o criado levou uma bandeja com pão e uma peça de rosbife. Ao olhar rapidamente para aquele pequeno lanche o Conde de Sandwich não teve dúvidas: pediu para cortar o pão ao meio e colocar dentro o rosbife. Assim teria um lanche prático sem precisar fazer uso dos talheres. A história é comentada pelo historiador Edward Gibbon, que escreveu em seu diário a palavra Sandwich em 1762, embora o registro de utilizar o pão com acompanhamentos tenha notificação desde o mundo antigo, mas em versões diferentes. Porém, na história, acabou prevalecendo o sandwich dos ingleses.

político inglês do século XVIII Lord John Montagu, o quarto Conde de Sandwich | Foto: Isabel Oliveira

A forma de comer esse tipo de iguaria popularizou-se como rastilho de pólvora mundo afora, principalmente com a Revolução Industrial, quando os almoços rápidos eram garantia de permanência dos trabalhadores em suas atividades laborais por mais tempo. Mas a humanidade é criativa e muitas outras receitas foram inventadas ao longo dos séculos, como o hambúrguer, o cachorro-quente, o americano, o cheeseburger e tantas outras.

Os americanos foram um dos povos que popularizaram versões da iguaria, a exemplo do hambúrguer e do cachorro-quente. Porém, contam os especialistas, o hambúrguer na verdade foi inventado na cidade de Hamburgo. “Apesar de ter sido criado pelos imigrantes alemães, foi nos EUA que o produto se tornou famoso no resto do mundo e acabou tendo uma identidade mais estadunidense do que dos seus próprios criadores”, conta Leo Cintra, da Léo Cintra Cozinha.

Já Cláudio Baran, empresário, explica que na verdade há registros na história de que o hambúrguer fora inventado há mais de 800 anos e teriam sido os exércitos mongóis “que colocavam as carnes duras entre as celas e, durante o cavalgar, elas iam sendo moídas e os cavalheiros faziam bolas de carne e comiam”, conta.

As curiosas histórias de um dos sanduíches mais populares do planeta têm um ponto de partida, mas a iguaria foi se sofisticando e resultou nesta diversidade que hoje conhecemos. E se a humanidade é criativa, o povo brasileiro não deixa por menos.

Agora espie. Repare bem como o baiano é um povo criativo. A Sotero Brasa Burger criou uma das receitas mais criativas quando se trata de comer um hambúrguer. “Juntamente com nosso chef Kaua Sampaio, tivemos ideia de criar um hambúrguer com a cara de Salvador. E logo pensamos no nosso apaixonante acarajé. E assim nasceu o RV Burguer, uma releitura do nosso acarajé em hambúrguer, inspirado nos famosos pontos de acarajé do Rio Vermelho e em homenagem às baianas de acarajé”, conta uma das sócias da Sotero, Juliana Calmon.

Já Leo Cintra, da Leo Cintra Cozinha, no Rio Vermelho, criou o Bahia MP, que traz no molho um dos elementos que mais amamos: o coentro. O hambúrguer leva pão francês, hambúrguer de 160g, queijo coalho, bacon, cebola caramelizada e finaliza com a maionese de coentro.

É com esse espírito criativo dos baianos apresentamos o Bahia MP com seu molho pra lá de especial, à base do coentro.

Bahia MP

Ingredientes

Pão Francês em formato de hamburguer (encontrado na Belo Rústico – Pituba)

Hambúrguer 160g (feito com um blend de acém, peito e fraldinha, mas pode-se usar também fraldinha pura)

Queijo coalho

Bacon

Cebola caramelizada (para cada 100g de cebola, 20g de açúcar, de preferência mascavo)

Maionese de Coentro:

1 ovo (clara e gema)

suco de 1/2 limão taiti

2 dentes de alho

20g de salsa (sem os talos grandes)

10g de coentro (só as folhas)

óleo de girassol

Modo de Fazer

Juntar todos os ingredientes no liquidificador, exceto o óleo, processar por alguns minutos, até que se perceba que todos os sólidos estejam bem liquefeitos. Ir adicionando o óleo em fio, em quantidade até que se atinja o ponto de maionese.

É importante que o óleo seja adicionado em fio, de forma bem suave, pois, só dessa forma se conseguirá obter a textura de maionese.

*O Histórias & Sabores deste fim de semana está de folga, mas relembra a deliciosa história do sanduíche publicada em outubro de 2021. A iguaria, aliás, é uma sugestão para o Carnaval . Voltamos no próximo fim de semana com novos sabores! Divartam-se!