Lembranças de Viagens, uma jornada gastronômica em Arraial d’ Ajuda | A TARDE

Às vésperas do verão baiano, com um sol radiante e festivo, muitos eventos de roteiros gastronômicos chamam a atenção de turistas e moradores locais. Um deles é o Festival Esquina do Mundo, que ocorre no distrito de Arraial d’Ajuda, situado em Porto Seguro. O tema escolhido para o evento é muito apropriado: Lembranças de Viagens.

Quem não possui lembranças marcantes de viagens? O festival pretende se tornar uma lembrança especial para os brasileiros e turistas. A proposta do evento é apresentar pratos e demonstrar “como as experiências de viagem podem enriquecer o trabalho dos chefs de cozinha e proporcionar aos turistas um contato com novas culturas gastronômicas”, conforme destacado pela organização do festival.

“Arraial da Ajuda é conhecida pela pluralidade de seu povo e a inspiração para o tema Lembrança de Viagens reflete realmente uma gastronomia sem fronteira. As origens, técnicas e vivências dos chefes se somam aos ingredientes locais e à cultura, criando uma deliciosa viagem gastronômica”, diz Rafael Braga, diretor da Ori Brazil, empresa organizadora do evento.

Um dos participantes é o chef Flávio Vasconcelos, do Roza Bistrô, localizado em Arraial. Flávio possui uma rica história de viagens e experiências como chef de cozinha, tendo passado por inúmeras cozinhas ao redor do mundo.

Com 25 anos de experiência na gastronomia, ele já passou por muitos estabelecimentos, incluindo o Club Med em Itaparica, a pousada modelo do grupo Fasano em Fernando de Noronha e o resort Porto Belo em Mangaratiba, entre outras grifes da alta gastronomia.

Free Dubai city at night image, public domain CC0 photo. | Foto: Isabel Oliveira

A gastronomia sem fronteiras é uma das grandes características da cidade, e por isso o chef decidiu trazer para o festival um prato para lá de curioso, que o fez lembrar de uma viagem feita a Dubai quando ainda era criança. Essa viagem ficou marcada pelo luxo que o país representa. O Risoto Dubai é composto por ingredientes irresistíveis, mas são as lâminas de ouro que mais chamam atenção.

Isabel Oliveira

"Escolhi o risoto com lâminas de ouro porque isso está super em alta. Você se lembra daquela ocasião em que os jogadores estavam comendo carne com ouro? Está muito em alta, acho que é uma tendência", afirma Flávio.

Ingredientes do Risoto Dubai. No prato a lâmina de ouro. | Foto: Divulgação

O episódio ao qual o chef faz referência é o caso que ocorreu entre os jogadores do Brasil na Copa do Catar no ano passado. Entre uma folga e outra, os jogadores, incluindo Ronaldo Fenômeno, foram celebrar em uma churrascaria famosa que servia carne folheada a ouro. Nesse evento, os jogadores serviam a carne jogando sal com as pontas dos dedos, e o vídeo rodou o mundo.

O chef também conta que no início de sua carreira, em São Paulo, ficou encantado com uma sopa de tartaruga servida com pó de ouro, que o impressionou muito. 'Não eram lâminas, era ouro em pó. Acredito que agora essa tendência esteja retornando', afirma.

Quem quiser experimentar o Risoto Dubai do chef Flávio Vasconcelos pode dar um pulinho na 5ª edição do Festival Esquina do Mundo, que acontecerá entre os dias 1 e 18 de novembro de 2023, na famosa região de Arraial d’Ajuda, em Porto Seguro.

E agora, a curiosa receita que leva a famosa lâmina de ouro, que além de ser um prato sofisticado e elegante, é perfeito para ocasiões especiais. Aproveite!

Risoto de Dubai



Ingredientes:

170g de Arroz Arbóreo (pré-cozido);

15g de manteiga;

10g de cream cheese;

20g de queijo parmesão;

100g de filé de lagosta;

100ml de caldo de legumes;

50ml de espumante Brut;

10g de Caviar;

1 folha de ouro comestível;

2 unidades de calda de lagosta.

Modo de preparo:

Grelhe o filé de lagosta na manteiga até que esteja cozido, reserve.

Em outra panela, adicione o arroz Arbóreo pré-cozido, o caldo de legumes e o cream cheese. Cozinhe até que o arroz atinja o ponto desejado.

Acrescente o filé de lagosta grelhado ao arroz e misture bem. Em seguida, adicione o espumante Brut e continue mexendo até que o arroz esteja no ponto desejado.

Finalize o risoto adicionando manteiga e queijo parmesão, mexendo até que fiquem bem encorpados.

Finalização no prato:

Coloque o risoto no prato de servir.

No centro do risoto, adicione as 2 caldas de lagosta.

Disponha o caviar nas laterais do risoto.

Coloque cuidadosamente uma pequena folha de ouro comestível sobre o caviar.

Para decorar, adicione algumas flores comestíveis e algumas folhinhas de tomilho por cima do prato.

