Licuri é destaque no Dia do Biscoito com preparo do interior da Bahia

"Eu sou eu, e licuri é um coco pequeno." Nos ditos populares do Nordeste, o licuri, ou ouricuri, como é conhecido o coquinho, é o fruto da palmeira nativa do bioma Caatinga, comum em áreas semiáridas do Nordeste brasileiro. Esse fruto pode ter vários significados. Algumas interpretações e análises da versátil e pequena amêndoa podem ser compreendidas como uma metáfora para algo que tem valor e resistência.

Sujeita a inúmeras interpretações, a frase se ajusta a um grupo de mulheres, incluindo um homem, que descobriram no coquinho uma fonte saudável de sobrevivência. Essas pessoas, que convivem com o produto uma vida inteira no coração nordestino, hoje lançam um olhar diferente para o fruto, que se tornou símbolo de esperança em meio às adversidades.

“A gente começou a participar de feiras de Economia Solidária e lá, nessas feiras, a gente via a demanda do povo querendo um produto light, diet. Eu chegava para as meninas e falava que a gente precisava ter um produto diferenciado, que todo mundo pudesse ingerir, principalmente aquelas pessoas que têm problemas de saúde. Foi daí que surgiu o biscoito de licuri, zero glúten, zero lactose”, conta Edinolia Cerqueira Almeida, integrante do coletivo de mulheres da Associação Comunitária dos Barretos.

O biscoito de licuri é feito pela Casa dos Biscoitos ( @casadosbiscoitos), no povoado de Barretos reunindo essas pessoas nativas, que, cheias de esperança, veem no produto um grande potencial. A pequena amêndoa se transforma em biscoitos doces e salgados. Mas até que tivessem consciência sobre o potencial do produto, passou-se um bom tempo.

Tudo começou em 2011, com a confecção de biscoitos de várias frutas regionais, incluindo o licuri, mas com uma receita diferente. Porém, há 3 anos, o biscoito de licuri vem passando por um processo de valorização da marca, com receita diferenciada, que atendesse a um mercado em contínuo processo de transformação.

“Vai ser um produto diferenciado no mercado. A gente tá muito ansiosa com o lançamento desses produtos, o biscoito de licuri, o doce e o salgado. E a gente vai ganhar o mundo com esse biscoito! Olha o quanto esse coquinho tem benefícios! Não é só para fazer biscoito, faz biscoito, faz bolo, faz cocada. Ele tem vários nutrientes, é um produto bem conhecido e rico, viu? Muito rico.” conta Edinolia, bem entusiasmada!

Não é à toa que as meninas debulhadoras de licuri estão tão entusiasmadas com o processo de valorização dos biscoitos, que trabalha com ancestralidade, como diz a nutricionista Veranubia Mascarenhas. A profissional, que trabalha com sustentabilidade e empreendedorismo, foi convidada pelo Centro Público de Economia Solidária (Cesol) de Pintadas (@economiasolidariadaba), que tem caráter comunitário, para ajudar o grupo de mulheres, prestando consultoria na produção dos biscoitos de licuri, desenvolvidos com ingredientes saudáveis.

“Pensando em sustentabilidade, o licuri nos conecta com a vida porque ele é um produto ancestral. Então, ele é cheio de compostos bioativos; melhora a nossa saúde como um todo pela sua quantidade de compostos bioativos. Ele tem fósforo, tem magnésio, tem ferro, tem manganês. Na parte da polpa tem beta caroteno em uma quantidade bem interessante. Ele tem proteína. Tem 11% de proteína em 100 gramas. Não é uma grande fonte de proteína, mas é uma fonte boa de proteína. Ele tem cálcio”, explica.

Veranubia enaltece o licuri como um dos alimentos com nutrientes mais ricos e reforça sua importância, lembrando que, além de tecnicamente perfeito, o coquinho faz parte das melhores lembranças afetivas para quem foi criado em meio às palmeiras no bioma caatinga.

“A nossa natureza quer alimentos conectados com a terra, porque eles terão muito mais nutrientes, isso acaba promovendo e resgatando o nosso fazer, resgatando o nosso saber, resgatando o nosso sabor, coisas que estão lá nas nossas memórias afetivas. A minha infância foi muito conectada com o licuri. Minha mãe fazia uma maxixada com leite de licuri, que era incrível“.

“ A gente tem visto por aí pelo Brasil, em alguns lugares, a valorização do licuri. Então, é um resgate. Eu acho que a gente está, assim, olhando para a sustentabilidade, olhando para a segurança alimentar e nutricional, olhando para a soberania”, enfatiza Verarubia.

Solange Paixão, coordenadora geral do Cesol da Bacia do Jacuípe, reforça a importância cultural do licuri. “Cada produto nosso tem uma história, um arranjo cultural. No caso do licuri, estamos preservando a cultura de mulheres que se reúnem para catar o coquinho,” pontua, lembrando que o licuri é considerado "ouro verde do sertão".

A cultura está mesmo nas entranhas dessas mulheres que catam coquinho com a leveza necessária para a produção de um biscoito cada vez mais querido e aceito no mercado. Segundo Edinolia, a etapa mais deliciosa é o debulhar, quando o grupo se senta para cantar e retirar a casca do coquinho de forma artesanal.

“É muito divertido, viu? Quando a gente vai catar o licuri, nós vamos para os pés com a foice e o balde, porque eles caem. Eles dão o cacho e caem. Ele é muito trabalhoso, a gente vai para os pastos, para as roças, catar os licuri. E isso vem da natureza. Com tanto sacrifício, com tantos desafios, mas a gente está ali firme e forte, não desanima. A gente gosta muito de fazer isso. E depois você quebra ele, depois você tira a casca, todo mundo soltando gargalhada, fazendo graça. É muito bom, é muito bom, viu?”

Vamos então para a parte gostosa com a receita de biscoito de licuri de Edinólia e suas amigas debulhadoras.

Biscoito de Licuri

Ingredientes:

200g de licuri levemente tostado e triturado

50g de óleo de licuri tostado

100g de ovos

100g de rapadura ou açúcar mascavo ou açúcar demerara

250g de água

300g de farinha de arroz fina

200g de amido de milho

200 de manteiga

500g de fécula de mandioca

1 colher sopa de psyllium

1 colher chá de goma xantana

2 colheres sopa de raspas de laranja

Modo de fazer:

*Numa tigela , misture todas as farinhas, o açúcar , o psyllium e a goma xantana. Misture bem todos os ingredientes e reserve;

*No liquidificador, adicione o licuri, o ovo, as raspas de limão, o óleo de licuri e a água. Liquidificar até ficar bem homogêneo ;

*Pré- aqueça o forno a 180 C( MÉDIO )

* Misture todos os ingredientes até ficar uma massa homogênea e consistente; modele os biscoitos ;

*Leve ao forno para assar por 20 minutos.

*Guarde em pote de vidro quando estiver totalmente frio.

NOTA COM HISTÓRIAS & SABORES

XI Festival Sabores de Itacaré será realizado em outubro com novo tema e local

Chega a sua 11ª edição o Festival Sabores de Itacaré, um dos maiores e mais importantes eventos essencialmente gastronômicos da Bahia, que será realizado em duas etapas: a primeira, nos estabelecimentos, vai de 15 a 23/10 e a segunda, a Feira Gastronômica e Cozinha Show, entre os dias 24 e 26 de outubro. Neste ano, o Festival Sabores de Itacaré seguirá o tema Cacau & Chocolate, que norteará todas as atividades do evento. Desse modo, os restaurantes participantes devem incluir em seus cardápios receitas - que podem ser inéditas ou adaptadas - , onde o fruto (cacau) e/ou o derivado (chocolate) sejam protagonistas, podendo variar entre a entrada, prato principal, sobremesas e drinks. Informações:https://www.instagram.com/festivalsabores.itacare?igsh=MWNoNHc0OHRtanN3Ng==

Chocolat Festival Bahia 2025 começa nesta quinta com a presença da agricultura familiar

Vai até amanhã, em Ilhéus, mais uma edição do Chocolat Festival Bahia 2025, o maior evento de cacau e chocolate da América Latina. O evento reunirá especialistas, produtores, marcas e visitantes de todo o Brasil. E, mais uma vez, quem ganha protagonismo é a agricultura familiar baiana, que se destaca como força produtiva no mercado de chocolates e derivados do cacau.

Sobradinho sediará o 3º Festival Territorial da Pesca Artesanal e Aquicultura

Com o tema “Riquezas da Terra: valorizar culturas e vivências dos povos e territórios do Semiárido baiano”, o 3º Festival Territorial da Pesca Artesanal e Aquicultura promete movimentar o município de Sobradinho (BA) nos dias 1º e 2 de agosto. O evento, realizado pela Cooperativa de Produção e Comercialização dos Derivados de Peixes de Sobradinho (Coopes Sobradinho), tem como objetivo promover a troca de conhecimentos, incentivar a comercialização do pescado e seus derivados, além de impulsionar o turismo e valorizar a cultura local. Com a marca Sobradinho Pescados, a cooperativa se destaca pela diversidade de produtos beneficiados da tilápia, como bolinhos de peixe, linguiça de tilápia, filé e espalmado sem espinha.

G Barbosa aposta em praticidade com linha de refeições prontas e porcionadas

A rede supermercadista GBarbosa vem ampliando seu mix de produtos "grab and go", que contempla refeições prontas ou pré-prontas, em porções individuais, frescas, embaladas e prontas para o consumo imediato ou para viagem. Alinhada ao propósito servir de forma extraordinária em cada momento, a rede oferece mais de 60 itens, que vão desde frutas cortadas, saladas frescas, suco natural de laranja, água de coco, legumes descascados e cortados, alface higienizada e até couve fatiada para refogar, tudo preparado para facilitar o dia a dia. De acordo com relatório da consultoria Mordor Intelligence, o mercado global de alimentos prontos deve atingir US$ 512,74 bilhões até 2029

Costela no Spoleto: nova campanha da rede de franquia une tradição italiana e a suculência da proteína desfiada

O Spoleto — marca líder de mercado, maior rede de franquias de comida italiana do Brasil e parte do Grupo Trigo — apresenta o novo protagonista da temporada: a costela bovina. Com foco em sabores intensos, a rede lança quatro pratos exclusivos que combinam massas artesanais com a suculência da costela desfiada.A campanha apresenta quatro pratos especiais preparados com costela bovina desfiada. O Fettuccine com Costela, sai por R$32,90, o Ravioli recheado de Costela custa R$35,90, enquanto o Gnocchi com Costela sai por R$39,90. Já a opção da Lasagna de Costela, sai por R$42,90. Quem desejar, pode incluir uma Coca-Cola lata por mais R$5,00. Mais informações sobre os restaurantes e delivery em: www.spoleto.com.br.

Le Cordon Bleu lança competição inédita de cozinha asiática com prêmio saboroso: uma bolsa para o novo Certificado Cuisines D’Asie

O Instituto Le Cordon Bleu São Paulo acaba de lançar a primeira edição da Competição Cuisines D’Asie — um desafio que convida cozinheiros profissionais e amadores, de todo o Brasil, a explorarem o vasto e delicioso universo da gastronomia oriental. Aberta ao público acima de 18 anos, a competição celebra a diversidade culinária do Leste e Sudeste Asiático com um desafio nada trivial: criar um prato principal autoral que contenha ao menos cinco ingredientes asiáticos, uma proteína (animal ou vegetal) e duas guarnições. Tudo isso com técnica, criatividade e muito respeito às tradições. Além de prêmios especiais, o grande vencedor da competição ganha uma bolsa integral para o novo Certificado Cuisines D’Asie, formação inédita que será lançada em setembro no Le Cordon Bleu São Paulo.

