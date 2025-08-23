Memória, tradição e cultura celebram o Dia do Feirante

- Foto: Queila Val

Estar em uma feira é mergulhar em um mundo à parte, cheio de cheiros, sabores, é viver em um ritmo para lá de dinâmico. A feira está na memória afetiva de quem está acostumado a frequentar esse espaço de cultura que pulsa. Quem não tem na lembrança algum episódio em que a feira é cenário cativo? É que ela é muito mais do que um espaço de compras: é tradição, troca de saberes, lugar de encontro e de cultura.

| Foto: Rafael Muller/Ag. A TARDE

Nesse cenário, nada é mais simbólico do que a figura do feirante, guardião desse patrimônio popular. Na Feira de São Joaquim, em Salvador, esse papel é representado por pessoas como Nilton Ávila, que carrega com orgulho a tradição da família, já na terceira geração de feirantes.

“A feira é cultura, é economia, é tradição. São 38 mil metros quadrados de muito trabalho, de gastronomia, de social”, afirma.

A fala de Nilton reforça a importância desses trabalhadores que movimentam a economia local. Aliás, uma bela frase para celebrar o Dia do Feirante, nesta segunda-feira, 25 , é sempre dita por Nilton. “A feira não alimenta só o corpo, ela alimenta a alma. Ela tem esse poder de alimentar o corpo e a alma.”

| Foto: Cortesia/Internet

Mais do que comércio, a feira é símbolo de economia solidária. É lá que pequenos produtores, agricultores familiares e artesãos encontram sustento. Ser feirante é motivo de orgulho para quem transforma trabalho em dignidade.

“Ser feirante é um orgulho muito grande para mim e para minha família, embora seja um desafio. Temos horários fixos, responsabilidades, como qualquer empresário no Brasil. Nosso maior desafio é manter a porta aberta, como se diz no comércio do feirante, mas é também uma grande honra fazer parte dessa história”, diz Nilton.

| Foto: Queila Val

Esse espaço de diversidade também é, principalmente, palco de sabores que celebram a identidade gastronômica da cidade. Cada feira é o retrato de sua região, com seus produtos típicos e comidas de tradição. E, nas feiras de Salvador, as frutas nordestinas são campeãs. Os cheiros se confundem, se harmonizam, deliciosamente.

| Foto: Queila Val

É esse cheiro que está impregnado na memória do comerciante Cláudio Oliveira, conhecido como Cláudio do Abacaxi, que dedicou a vida inteira à venda da fruta. A Feira de São Joaquim, onde trabalha há 41 anos, traz grandes lembranças e muito orgulho de ser feirante.

“A feira hoje é minha vida. Eu não sei fazer outra coisa, só sei trabalhar na feira. Criei todos os meus filhos, meus netos, estou criando tudo dependendo da feira. Tenho muito orgulho de ser feirante, muito”, relata.

| Foto: Queila Val

Na Feira de São Joaquim também não faltam aquelas comidas especiais: rabada, feijoada, mocotó, e tem também o famoso pastel, além de gente que não consegue passar sem lamber os beiços.

“Entre os pratos mais procurados estão a feijoada, a rabada, o sarapatel, o carneiro e o cozido, que tem seu dia específico, geralmente às segundas e quintas-feiras. E, claro, há as moquecas irresistíveis: de siri, de aratu, de peixe”, relata Nilton.

Fresh, healthy meal with organic meat and vegetables ,generative artificial intelligence | Foto: Freepik/Divulgação

E é com vivas pelo Dia do Feirante que o “seo” Nilton, do disputado restaurante São Jorge, vai nos presentear com sua famosa moqueca de siri, um dos pratos mais pedidos por quem deseja experimentar uma das iguarias mais saborosas da Feira de São Joaquim.

| Foto: Queila Val

Moqueca de Siri Catado





Ingredientes



1 kg de siri catado (carne limpa)

3 tomates maduros picados

1 cebola grande em rodelas

1 pimentão verde em tiras

1 pimentão amarelo em tiras

3 dentes de alho amassados

200 ml de leite de coco

2 colheres (sopa) de azeite de dendê

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

1 maço de cheiro-verde (coentro e cebolinha) picado

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

1. Tempere o siri com limão, sal e pimenta e deixe descansar por 15 minutos.

2. Em uma panela funda ou de barro, aqueça o azeite de oliva e refogue o alho e a cebola.

3. Acrescente os tomates e os pimentões, deixando cozinhar até amolecerem.

4. Coloque o siri catado sobre os legumes, adicione o leite de coco e, em seguida, o azeite de dendê.

5. Misture delicadamente e cozinhe em fogo baixo por 10 a 15 minutos.

6. Finalize com cheiro-verde picado e sirva bem quente

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

@isabel _qoliveira

[email protected]

Isabel Oliveira ( facebook)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

