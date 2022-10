Na terra do sol verão chega mais cedo no MAM com o projeto Sollar Baía

Algumas publicações relatam que uma revista inglesa, a New Scientist, conduziu uma pesquisa, em 2003, informando que o sol é um dos principais fatores que explicam a felicidade de uma nação. A investigação foi feita em 65 países e o estudo apontou que a Nigéria possui a população mais feliz do mundo. Como diriam o nordestino, “a cuma”?

Certamente a pesquisa, àquela época não considerou o Brasil, mais notadamente a Bahia, terra altamente solar, e como diria Caymmi em uma das suas músicas, terra da felicidade. Principalmente, não considerou os baianos da soterópolis. Por aqui, respira-se, vive-se intensamente o verão, conhecido pela alcunha de verão baiano. Uma das estações mais desejadas do planeta na Bahia.

Mais do que nunca, este verão promete. Depois de atravessar os últimos dois anos sem que os baianos tenham conseguido, em momentos dramáticos, pegar uma praia e um sol merecedor, alguns eventos já despontam, convidando ao início do que vem por aí, aproveitando o sol forte e o céu de um azul definido e eficiente.

Sollar Baía começou no MAM | Foto: Valter Abreu/ Divulgação

O projeto Sollar Baía, instalado no pátio do MAM (Museu de Arte Moderna da Bahia), vai fazer uma nova temporada para celebrar a estação que vem chegando por aí. Com um centro gastronômico ao ar livre e de cara para o sol, o projeto já está funcionando, partir das 16h, de quarta-feira a domingo, recebendo de braços abertos quem ama curtir o melhor pôr do sol da cidade e à beira da Baía de Todos-os-Santos.

Rôni César, um dos sócios do evento, comenta sobre a expectativa. “O projeto é novo, mais atrativo, e com uma gastronomia muito interessante, com a pizza do Rio Vermelho, o hambúrguer do 4 Rodas e a comida de boteco do Bella Bistrot. Também vai ter sorvete, acarajé, drinques, cerveja gelada e boa música”, conta.

Ana Robéria, chef do Bella Bistrot, com sua deliciosa comida de boteco, participa do evento. Animada, ela diz que “que vai trabalhar com a melhor vista do mundo”, afirma.

“Estar no mar é uma bênção. Você estar ali cozinhado na Baía de Todos-os-Santos, em frente ao mar, abençoado por todos os santos, abençoado pelo mar. É a melhor vista de Salvador. Eu sou apaixonada por aquilo ali. Para mim, estar no MAM é uma gratidão, uma bênção. Sou baiana, nordestina da Chapada Diamantina, e apaixonada pelo mar. Acredito muito neste projeto, que vai acontecer durante o verão todo, até abril. A expectativa é muito grande, vendo todos os dias o pôr do sol”.

Bolinho de rabada é a autêntica comida de boteco | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Ana vai levar para o evento os seus deliciosos petiscos, que são a cara do verão! O petisco, também conhecido como aperitivo e entrada, geralmente é servido antes do prato principal. O acepipe, no entanto, se transformou na estrela gastronômica do projeto Sollar Baía, ofertando variedade. Geralmente servido com uma boa cervejinha gelada, é quase sempre regado a uma animada conversa.

Ana Robério, chef do Bella Bistrot e a sua comida de boteco | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

E o Bella Bistrot entrega um petisco de dar água na boca. O bolinho de rabada, comida cobiçada pelos baianos, sempre acompanhado de uma cervejinha gelada e aquela pimentinha deliciosa. “Eu criei este bolinho porque a rabada é uma comida nossa, africana. Todo baiano gosta de uma rabada. Então decidi transformar a rabada em um petisco fantástico”, afirma Ana Robéria.

É com este astral, à espera do verão baiano, banhando com o pôr do sol do MAM, que vamos de Bolinho de Rabada do @bellabistrot

| Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Bolinho de Rabada

1kg aipim cozido e amassado

2kg rabada cozida e desfiada

500ml caldo da rabada

600g farinha de trigo

200ml de leite

Ovo e farinha de rosca para empanar

Modo de preparo

Em uma panela grande, misture o aipim, o caldo da rabada, a rabada desfiada, o leite e deixe ferver. Vá acrescentando a farinha de trigo aos poucos até a massa soltar do fundo da panela.

Depois, abra a massa em uma bancada, deixe esfriar e enrole os bolinhos. Em seguida, empane no ovo e depois na farinha de rosca.

Agora, é só fritar em óleo quente.

Sirva com uma boa pimenta.

NOTAS COM HISTÓRIAS & SABORES

Salvador ganha butique de chocolates artesanais da marca Hasselt

Um novo conceito de venda de chocolates finos chega à Salvador com a Hasselt, marca baiana com sua primeira loja funcionando no Shopping Paralela. A cidade de Hasselt, na Bélgica, inspirou a empresa na produção e na identidade de seus quase 40 sabores. Apesar de sua inspiração belga, a amêndoa do cacau brasileiro, premiada internacionalmente, é a principal matéria-prima utilizada nos produtos. Além das tradicionais barras de chocolate, a marca oferece deliciosas trufas, bombons e drágeas artesanais com sabores diferenciados e DNA 100%brasileiro.

Cazollita, do Grupo Cazolla, ganhará 2ª unidade no Shopping Barra

A hamburgueria Cazollita, que já tem uma unidade no Salvador Shopping, acaba de anunciar mais um estabelecimento, desta vez no Shopping Barra. Dar atenção especial ao público da região era um desejo antigo da chef Carla Marzolla, criadora do grupo Cazolla. A nova unidade, que será inaugurada no dia 1º de novembro, na Praça de Alimentação, seguirá o conceito da primeira sede. O espaço vai focar em lanches mais rápidos, práticos e econômicos. O diferencial da nova casa, já conhecida pelos excelentes smashs (hambúrgueres artesanais prensados na chapa), é a oferta de almoço com uma excelente variedade de opções.

Bahia Produtiva tem mais US$ 150 milhões para a agricultura familiar



O Estado da Bahia vai contar com uma nova operação de captação de recursos internacionais para a execução da segunda etapa do projeto Bahia Produtiva, referência de desenvolvimento rural e inclusão produtiva. Trata-se do Bahia Mais Produtiva. Vinculada a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR), a nova operação terá início em 2023 e segue o conceito do projeto atual com apoio à promoção do desenvolvimento rural sustentável e a inclusão de ações importantes como a da oferta e o acesso aos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), fomento à base de produção de sistemas produtivos estratégicos, agroindustrialização e apoio à gestão dos empreendimentos e à comercialização da produção.