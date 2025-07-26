O bolo é um dos alimentos emblemáticos que evocam o carinho dos avós

- Foto: Divulgação

A casa dos ‘vôs’, por si só, já provoca uma inundação de sentimentos que grudam na nossa memória afetiva. E, quando se trata da comidinha da vó, quase todo mundo desperta um gatilho do bem em um cenário emocional imediatamente associado àquela comida das vozinhas e à infinidade de coisas gostosas que elas faziam ou ainda fazem nas casas que têm a sorte de ainda tê-las por perto.

O bolo, uma iguaria milenar, talvez seja um dos alimentos mais comumente ligados a essa figura afetuosa, que mistura ovos, farinha e outros ingredientes para traduzir amor em forma de comida.

O Bolo das Meninas (@bolosdasmeninas), empresa especializada em bolos artesanais, busca justamente trazer esse conceito de memória afetiva a essa iguaria tão simbólica, unindo tradição e modernidade nas receitas para que o produto desperte lembranças afetivas em seus clientes.

“A nossa produção, apesar de ser grande, é totalmente artesanal. O Bolo das Meninas sempre é feito com ingredientes frescos. Além da batedeira industrial que usamos, quando chega a hora de misturar os ingredientes secos, utilizamos o verdadeiro e antigo fouet. Isso deixa a massa mais fofinha e aerada por mais tempo”, explica Daniela Veloso, sócia do Bolo das Meninas.

A empresária conta que esse cuidado tem tudo a ver com o propósito da marca, que se inspirou em um caderno de receitas datado de 1916, pertencente à avó da tia de Daniela, Maria Honorina.

“Eu tive acesso ao caderninho quando minha tia Ana Veloso, neta de Maria Honorina, sugeriu que fizéssemos bolos. Ela me presenteou com esse caderno, que hoje está exposto na loja da Pituba. Qualquer cliente que entrar pode consultar. Para nós, o melhor e maior retorno é ouvir de alguém: ‘Nossa, esse bolo me lembrou o da minha avó, o da minha mãe!’ Isso é o nosso maior prêmio”, relata.

O bolo, sem dúvida, é uma das primeiras sobremesas que vêm à mente quando se fala em afeto, memórias e sabor de infância. E o mercado comprova isso: o segmento tem apresentado crescimento expressivo.

Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (Abimapi), os bolos foram o destaque do setor, com crescimento de 12,5% sobre os R$ 800 milhões registrados em 2024. O volume também subiu significativamente: foram 21 milhões de toneladas, um aumento de 8,8%, segundo dados divulgados no site da entidade.

“É um dos itens mais vendidos e mais procurados. Você entra em um mercado ou numa padaria e, depois do pão, é o produto mais requisitado”, observa Geórgia Cirilo, sócia de Daniela.

Sem perder o legado do afeto, as empresas acompanham as tendências e inovações. Receitas cheias de novidades continuam surgindo com muita criatividade. Há alguns anos, seria impensável saborear um bolo de churros, por exemplo. Hoje, ele é o mais vendido no Bolo das Meninas.

“O bolo mais procurado, o nosso campeão de vendas, é o de churros. Ele leva doce de leite dentro da massa e na cobertura, além daquela canela ‘craqueladinha’ com açúcar ao redor. Quando você come, tem a sensação de estar saboreando um churro, que também remete à infância. Todo mundo ama! É o mais desejado”, detalha Geórgia.

E qual é a melhor época para comer bolo? O ano inteiro! “Claro que temos períodos com maior demanda, mas no dia a dia o bolo funciona para o café da manhã, o lanche da tarde e até para substituir o jantar.”

“O disparado que a gente mais vende é no mês de junho, né? Os bolos regionais, os bolos típicos. Depois disso, a gente vende bem no Natal, porque, além dos bolos, a gente tem as tortas salgadas, doces etc. A gente cria também sempre produtos inovadores para o Natal. Depois disso, tem o Dia das Mães, que tem bastante apelo para café da manhã. E, durante a semana, numa semana normal, os dias que mais vendem são sexta, sábado e domingo. Domingo tem muita gente que está em casa e pede por delivery”, diz Daniela.

Uma das curiosidades reveladas pela empresa é a preferência de bolos por faixa etária. Você sabia que os jovens gostam mais das novidades, enquanto os mais velhos preferem receitas tradicionais?

“Temos um público jovem que busca inovação: querem bolo de pistache, de maçã do amor, de churros. Já o público mais tradicional, geralmente mais velho, prefere um bolinho simples, daqueles para o café, como o de iogurte com canela. Atendemos a esses dois perfis”, explica Geórgia.

E para não deixar a tradição de lado, uma das receitas campeãs do Bolo das Meninas é revelada abaixo:

Bolo de Cenoura

Ingredientes:

200g de farinha de trigo

140g de cenoura picada

75ml de óleo ou manteiga derretida

90g de açúcar

2 ovos

14g de fermento

90ml de água filtrada

Modo de preparo:

Bata no liquidificador o óleo, a cenoura, o açúcar, a água e os ovos até obter uma mistura homogênea.

Despeje o líquido em uma tigela e adicione a farinha aos poucos, misturando bem para evitar grumos.

Depois que a farinha estiver completamente incorporada, adicione o fermento (sempre por último) e mexa bem.

Coloque a massa em uma forma untada e enfarinhada.

Asse em forno pré-aquecido a 180 °C por aproximadamente 45 minutos, ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo.

Calda de Brigadeiro

Ingredientes:

150g de leite condensado

75g de creme de leite

1 colher (rasa) de manteiga

50g de chocolate com mais de 33% de cacau (para realçar o sabor)

Modo de preparo:

Leve todos os ingredientes ao fogo médio, mexendo sempre, até atingir o ponto de "mar aberto", quando você passa a espátula no centro da panela e o brigadeiro se divide.

@isabel _qoliveira

[email protected]

Isabel Oliveira ( facebook)

NOTA COM HISTÓRIAS & SABORES

Festival Tempero Bahia chega à sua oitava edição homenageando os "Biomas da Bahia"

Mantendo o gosto de identidade, com ingredientes que contam história, em uma atmosfera de conexões, celebrando sempre a Cultura e a Gastronomia, a 8ª edição do Festival Tempero Bahia vai acontecer de 28 de agosto a 7 de setembro. Com curadoria da chef Tereza Paim, o tema dessa vez que vai aguçar a criatividade de chefs e restaurantes, é "Biomas da Bahia - Caatinga - Umbu, Mangaba, Licuri, Cana-de-açúcar, Milho e Mandioca", verdadeiro berço de riquezas, recursos naturais e importante fonte de sobrevivência para a população na Bahia. Com extensões territoriais que vão além de Salvador, o evento reúne novamente no Circuito Gastronômico, Restaurantes da cidade de Feira de Santana e nos destinos turísticos Morro de São Paulo e Vale do Capão, na Chapada Diamantina, além de estrear em Vera Cruz e Itaparica, na Ilha de Itaparica.

Para acompanhar mais detalhes sobre o evento, basta acessar o Instagram @temperooficial_.

Allê comemora 3 anos com música e gastronomia no Santo Antônio

O Allê Varanda Bar, no Santo Antônio Além do Carmo, já nasceu com alma festeira e vai mostrar isso em grande estilo no seu Aniversário de 3 anos, celebrado hoje, 26 de julho, com uma maratona musical e brindes o dia inteiro, das 12h à meia-noite. A programação do aniversário contará com diversas atrações musicais e entre um som e outro, os clientes são mimados com ativações especiais, como Welcome de Coronita, Shots de Pomelo Spritz girando no salão, brinde de Chandon na hora do “Parabéns”, Pepsi Black e docinho especial da Croc Puxe. Quem estiver na festa, ainda poderá ter fotos impressas na hora e outras surpresas ainda guardadas a sete chaves.

Healthy por Victoria Cintra lança novo cardápio com criações inéditas e autorais

Referência em comida saudável, o Healthy por Victoria Cintra lança novo cardápio que já está disponível em suas unidades – no Salvador Shopping e Shopping Barra – com uma seleção de pratos criativos e funcionais. Entre as novidades, estão entradinhas autorais, novo menu de café da manhã, lasanha, além de saladas, sanduíches e shakes de proteína nutritivos. Entre as entradas, o destaque vai para a Burrata com Tangerina, o Ceviche de Tilápia com cebola roxa e batata doce e o Tuna Shimeji, um tataki de atum selado com maionese verde, shimeji cozido e cebolinha. Outro lançamento é o Menu de Café da Manhã, que retorna com combinações nutritivas e uma variedade de cuscuzes .

Mais informações: @healthyporvc https://www.instagram.com/healthyporvc/?hl=en | www.healthyporvc.com.br

Outback Steakhouse lança pratos vencedores do reality ‘Chef de Alto Nível’, da TV Globo

Já imaginou poder provar o prato campeão de um reality show culinário? A experiência já está valendo no Outback Steakhouse que eleva o nível do seu menu com duas criações inéditas e irresistíveis: Chef’s Duo Ribs e Kookaburra Aussie Tizer. As receitas foram criadas pelos participantes do reality culinário Chef de Alto Nível, da TV Globo, apresentado por Ana Maria Braga. Parceira do programa, a marca também premiará o vencedor com uma jornada pelas cozinhas do Outback no Brasil e na sede da rede, em Tampa (EUA). Os pratos foram os vencedores da prova do episódio da última quinta-feira (24), em que os competidores tiveram a missão de criar com ingredientes clássicos do Outback.

