O ovo carrega consigo uma história controversa e repleta de simbolismo

Eleito temporariamente o vilão do momento - o preço está pela hora da morte, como diz o bom brasileiro - o sensacional ovo é, aparentemente, um dos alimentos mais óbvios da humanidade. Cheio de histórias e simbolismos, o manjar suscita aquela velha e intrigante pergunta: Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha?

"Talvez uma das teorias mais aceitas seja a Teoria da Evolução de Darwin, segundo a qual os ovíparos dinossauros deram origem às aves, que sofreram várias mutações até chegarem, evolutivamente, ao ovo das atuais espécies galináceas que conhecemos, como o pato, o faisão, a galinha, entre outras espécies de aves.".

Edival Veras, presidente do Instituto Ovos Brasil, que tem como objetivo educar e esclarecer a população sobre as propriedades nutricionais do ovo e os benefícios que o alimento proporciona à saúde, afirma que sim, o ovo veio primeiro.

"A história mostra que o consumo dos ovos pelo ser humano começou há mais de três milhões de anos a.C e veio há mais de trezentos e quarenta milhões de anos, enquanto que a galinha, há 50 milhões de anos. As galinhas foram geradas a partir dos répteis. Eles foram se transformando, modificando-se até chegar nas aves", conta Edival.

Segundo o presidente do Instituo dos Ovos do Brasil, ele é originário da Îndia, onde surgiu há mais ou menos 4 mil anos. “Depois de muito tempo, através dos Gregos, os Romanos iniciaram o consumo de ovos. É uma história bastante antiga, passou por muitas informações, muitas vezes controversa. Mas à medida que a ciência foi evoluindo, e conhecendo o valor de consumir ovos, quebraram-se mitos fazendo com que o mundo venha aumentando o consumo cada vez mais!”, explica Edvaldo.

Realmente, a evolução do entendimento sobre esse alimento é controversa. Segundo o Instituto Ovos do Brasil, durante os anos 1970, o ovo foi colocado como um alimento prejudicial à saúde, após a American Heart Association estabelecer um limite de 300 mg de ingestão diária de colesterol, e o ovo, sozinho, tem cerca de 180 mg de colesterol. Porém, diz o Instituto, é importante compreender que o colesterol tem uma função essencial para o funcionamento adequado do organismo.

"O ovo sofreu uma discriminação muito grande quando ainda não se conhecia a diferença entre o colesterol HDL, que é o colesterol bom, e o colesterol LDL, que é o colesterol ruim. O colesterol HDL combate o colesterol LDL, e em meados dos anos 1980, essa diferença foi descoberta, começando a valorizar o combate ao colesterol ruim. Então, 80% do colesterol do ovo é o colesterol bom", explica Edvaldo.

Quem comenta sobre o assunto é a nutricionista Vanessa Rios, especialista em saúde. "Existem muitos benefícios. O ovo é rico em vitaminas, ácido fólico, zinco, magnésio, selênio e principalmente colina, que é um nutriente essencial que cumpre várias funções em nosso organismo", ensina.

Da evolução do alimento proteico até o carro do ovo, na contemporaneidade, os tempos trataram de dar muitos significados ao alimento, tornando-o um clássico gastronômico de todos os tempos. E quem nunca, em nosso mundinho do dia a dia, quando o ovo barateou, ouviu o famoso carro do ovo clamando por um freguês de porta em porta? - Olha o carro do ovo!!!

Para a professora de gastronomia da Estácio, Maria Helena Motta, ele é mais que um alimento, o petisco é quase uma poesia quando passa a ser um ingrediente indispensável, dada a sua versatilidade. A professora cita um chef de cozinha para comentar sobre o alimento tão comum e, paradoxalmente, tão sofisticado.

“Tem uma frase de um chef de cozinha e escritor, Hervé This, autor do livro Um Cientista na Cozinha, que eu gosto muito. Ele fala que ‘o ovo é para cozinha, o que os artigos são para o discurso. Isto é de uma tão indispensável necessidade que o cozinheiro mais hábil renunciaria a sua arte se lhe fosse proibido o uso do ovo' “, cita o escritor.

E emenda: “Gosto muito dessa frase porque o ovo é um ingrediente indispensável na cozinha. Além dele ser fonte de proteínas e possuir excelente valor nutricional, tem sabor muito agradável, pode ser preparado e apresentado de várias formas”. diz a gastrônoma e professora.

A mestra contextualiza que o ovo foi um produto trazido pelos portugueses. "Então, ele foi muito importante para a confeitaria. As portuguesas vieram, e a partir dos ovos misturados com o leite de coco, açúcar e farinha de trigo, que também os portugueses trouxeram, e que a gente não tinha aqui no Brasil na época, fazia os bolos, os pães de ló, os sonhos, as babas de moça, doce de ovos, fios de ovos, gemadas, mãe bentas, creme e por aí vai", conta.

Aproveitando essa iguaria aparentemente tão simples e óbvia, e certamente quase uma unanimidade, vamos aproveitar os dotes da professora e gastrônoma Maria Helena para nos brindar com a preparação de uma gostosura que remete a nossa cultura: uma deliciosa moqueca de ovos usando os produtos do nosso dia a dia.

Moqueca de Ovos

Ingredientes:

3 ovos

1/2 chuchu em cubinhos

1 tomate

1/4 de pimentão vermelho

1/4 de pimentão verde

2 dentes de alho

1 cebola roxa pequena

1 pimenta doce

Coentro picadinho a gosto

5 camarões secos sem cabeça

1 colher de sopa de azeite de dendê

1 colher de sobremesa de leite de coco

1 fio de óleo

Sal a gosto

Para decoração:

2 camarões secos com cabeça

1 pimenta de cheiro

Modo de Preparo:

Refogue a cebola em um fio de óleo. Quando ela estiver transparente, adicione o alho picadinho e refogue mais um pouco.

Acrescente os pimentões, a pimenta doce em cubinhos, os camarões, o tomate e o chuchu. Refogue tudo por mais alguns minutos e adicione o dendê, o leite de coco e um pouquinho de água. Envolva tudo, tempere com sal, coloque a pimenta de cheiro, tampe a panela e deixe cozinhar até o chuchu ficar al dente.

Adicione os ovos, um a um, com cuidado para não romper as gemas.

Tampe a panela novamente e aguarde os ovos cozinharem.

Decore com os camarões e sirva com farofa de dendê.

