Pão de queijo: A tradição e o sabor mineiro que conquistaram a Bahia

- Foto: Rita Borges/Divulgação

‘Oxe, que trem bão, uai’! Típica expressão dos mineiros, mas com uma história muito parecida em todo o país quando o assunto é a origem de muitos alimentos, o pãozinho de queijo é praticamente uma unanimidade em várias regiões do Brasil.

A baiana Renata Conceição, com toda sua ascendência mineira por parte do pai, trabalha com a família na fábrica Rita Borges , especializada em pão de queijo, que leva o nome da avó, mineiríssima! Renata (@paesdequeijoritaborges) conta um pouco sobre a origem de uma das iguarias mais queridas do Brasil.

| Foto: Rita Borges/Divulgação

“O que a gente sabe é que eles foram criados nas fazendas mesmo. Havia uma dificuldade no acesso à farinha de trigo, e as cozinheiras da fazenda utilizavam o subproduto da mandioca, que hoje em dia a gente chama de polvilho, de fécula. Elas[as cozinheiras] utilizavam esse subproduto junto com o queijo curado que sobrava da produção [de queijo] que era vendida. Com a mistura do leite, do ovo, das coisas que sobravam na cozinha, a gente acredita que foi assim que surgiu a história do pão de queijo”, conta.

Renata e o pai Renato Borges | Foto: Rita Borges /Divulgação

Com uma receita muito requisitada entre amigos e familiares, o mineiro Renato Borges, pai de Renata, resolveu instalar a fábrica de pão de queijo, com o diferencial de manter a receita original de Minas. Para esta turma mineira, não há receita igual!

“Produzíamos para consumo próprio, a partir da receita original que foi deixada pela minha avó, a matriarca da família, Rita Borges, mineira do interior de Sacramento. Ela passou essa receita para minha mãe, Marize, atualmente responsável pela produção do pão de queijo da nossa fábrica”, explica Renata.

A receita original do pão de queijo da fábrica Rita Borges tem gosto de comida de vó, como afirma Renata.

“O pão de queijo na casa do mineiro está presente em quase todas as refeições. Não existe café da tarde, reunião de família, em que ele não esteja presente. Cada família tem sua receita, seu modo de preparo, que sempre tem um segredinho de família, né? Na nossa, ele vem ligado a muitas memórias afetivas, ele tem cheiro e gosto de casa de vó. Nossa receita é carregada de amor, de afeto, e é isso que nos impulsiona”, comenta de um jeito especial, o jeito de quem tem saudade de comida de vó.

| Foto: Rita Borges/Divulgação

Moldado em pequenas bolinhas e assado até que fiquem douradas e crocantes, o pão de queijo é mais do que um simples alimento, é um ícone cultural. Em 2017, a iguaria foi declarada patrimônio cultural e material de Minas Gerais, demonstrando a importância da culinária mineira. Sua popularidade se espalhou para além das fronteiras.

Na Inglaterra, uma britânica mineirinha faz muito sucesso falando um ‘mineirês’ peculiar, além de se declarar apaixonada pela comida mineira, incluindo o pãozinho de queijo. Filha de mãe mineira (@ellemarie_bailey) e pai britânico, a garota conquistou o país inteiro com seu jeito extrovertido falando 'mineirices'. Em um vídeo, ela se declara ao pão de queijo de um jeito divertido.

E onde tem pão de queijo, quase sempre tem um mineiro, como é o caso da Oxe! É de Minas, uma casa que vende todo tipo de queijo e pão de queijo. O o mineiro Frederico Teixeira resolveu montar uma loja com uma imensa variedade de queijos, capazes de derreter qualquer coração. E haja coração! Ele resolveu, para melhorar o que já era ‘ bão’, colocar recheio no pãozinho.

“Quando passou para a loja física em 2018, deu o estalo de servir um sanduíche de pão de queijo, bem tradicional lá em Minas. A gente utiliza a raclette para derreter um queijo fresco tipo canastra. Esse queijo fresco que derrete, a gente abre o pão de queijo e faz o sanduíche”, conta Emerson Araújo, gerente da Oxe! É de Minas (@oxeedeminas). A raclette é um queijo de pasta semi-dura, cujo nome deriva do verbo francês "racler", que significa "raspar", em referência à maneira tradicional de servir o queijo.

É impossível não imaginar as palavras de Emerson se transformando em imagens deliciosas: ‘derreter o queijo’, ‘abrir o pão’, usar a raclette’. E Emerson 'castiga'.

“A gente serve o sanduíche de pão de queijo somente com o queijo; tem um queijo de leite mineiro; queijo com goiabada mineira; tem um queijo com linguiça artesanal mineira; a gente já fez ele com costela desfiada. A ideia é sempre trazer um recheio novo, mas o padrão mesmo é o com queijo e com linguiça, que são os que mais saem; e o com goiabada, que fica meio que um Romeu e Julieta. A gente utiliza a goiabada cascão, cremosa, que chama bastante atenção e fica delicioso”, descreve. Alguém duvida?

| Foto: Oxe! É de Minas /Divulgação

Assim como enfatiza Renata, que “vê cada vez mais a iguaria inserida nas mesas das famílias baianas”, o pãozinho de fato tornou-se tradição na cultura do baiano. Helen Hegout , proprietária da confeitaria Oxe, Como é Doce (oxecomoedoce), confirma a afirmação de Renata. O baiano ama pão de queijo!

| Foto: Oxe! É de Minas /Divulgação

“Sai muito pão de queijo aqui. Sai muito para crianças, mas não só para crianças, né? Já veio até um pessoal de Minas, a gente nem sabia. Eles pediram pão de queijo, comeram e depois passaram um ‘feedback’ muito legal. Disseram que gostaram bastante do nosso pão de queijo e que estavam falando isso com embasamento. Eles eram mineiros, e aí foi um elogio muito legal”, conta a chef Natália Hegouet, bem satisfeita!

É Natália quem lembra do Dia do Pão de Queijo, celebrado hoje, 17, e da campanha que acontece na Oxe, Como é Doce, comemorando a data. Hegouet é quem vai nos ofertar a receitinha gostosa do pão de queijo.’ Ô trem bão’ !

| Foto: Rita Borges/Divulgação

Receita de Pão de Queijo

Ingredientes

250 gramas de polvilho doce

250 gramas de polvilho azedo

150 ml de água

150 ml de leite

150 ml de óleo

12 gramas de manteiga

5 gramas de sal

250 gramas de queijo canastra curado, ralado ou triturado

4 a 5 ovos

Modo de Preparo

Em uma panela, coloque a água, o óleo, o leite, o sal e a manteiga, e deixe ferver.

Misture os polvilhos e escalde a mistura fervente. Deixe esfriar ligeiramente.

Adicione o queijo e os ovos aos poucos, misturando bem até a massa ficar lisa. Enrole a massa no tamanho desejado.

Observação: Dê o ponto na massa com os ovos. Se necessário, adicione mais.

Rendimento

Aproximadamente 30 pães de queijo

Tempo de Preparo

30 minutos

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

@isabel _qoliveira

b [email protected]

Isabel Oliveira ( facebook)

NOTA COM HISTÓRIAS & SABORES

Almoço típico italiano em prol do Rio Grande do Sul

| Foto: Divulgação

Participe do Almoço Típico Italiano, um evento especial organizado pelos Chefs do Bem e apoio da Federação Italiana de Cozinheiros - FIC/Bahia, em parceria com o Centro de Tradições Gaúchas - CTG. Este evento tem como objetivo celebrar a rica e saborosa cultura italiana, ao mesmo tempo em que arrecada fundos para apoiar a comunidade gaúcha. No dia do evento, você poderá desfrutar de uma autêntica seleção de pratos italianos, preparados com dedicação e qualidade pelos chefs da FIC/Bahia. Esta é uma oportunidade perfeita para saborear uma culinária tradicional e, ao mesmo tempo, contribuir para uma causa significativa. O evento vai ocorrer em 17 de outubro, às 15h no Centro de Tradições Gaúchas, em Pituaçu. Os ingressos podem ser adquiridos no link abaixo. Crianças de 12 anos têm acesso gratuito.

link: [https://www.even3.com.br/almoco-italiano-479388/](https://www.even3.com.br/almoco-italiano-479388/). Mais informações com Ana Paula Piza no telefone 71 991880059

Chef italiano Claudio Savitar desembarca em Salvador para Festival de Trufas Negras de 20 a 25 de agosto

Conhecido mundialmente como um dos maiores chefs de cozinha especialista em trufas, o italiano Claudio Savitar desembarca em Salvador para assinar o cardápio da 2ª edição do Festival de Trufas Negras do restaurante Lotti Cucina, que acontece dos dias 20 a 25 de agosto, na Bahia Marina.Savitar aceitou o convite do chef executivo e sócio do Lotti, Manuel Coelho e trará as trufas diretamente da Itália, cuidadosamente escolhidas por ele.O chef italiano trabalha com a iguaria desde os 12 anos de idade, quando acompanhava o pai. Consideradas um tesouro da natureza, as trufas negras conquistam os paladares mais refinados ao redor do mundo. As reservas podem ser feitas através do Instagram @lotticucina

Bob’s apresenta novo Milk Shake com Bis XTRA

| Foto: Bob's /Divulgação

O Bob’s, primeira rede de fast food brasileira, apresenta sua nova campanha de Milk Shake a partir do dia 07 de agosto. A rede vai unir dois queridinhos dos brasileiros: o inconfundível Milk Shake do Bob’s com o clássico sabor do Bis. A receita resulta no Milk Shake BoBis XTRA que traz a tradicional base de baunilha gelada, calda de chocolate e chantilly finalizado com deliciosos pedaços de Bis XTRA ao leite. Com o slogan “Se é Milk Shake do Bob’s, então pede Bis”, a sobremesa estará disponível nas mais de 1.000 unidades do Bob’s espalhadas pelo Brasil, e pelo delivery, por tempo limitado. Encontre uma loja Bob’s mais próxima de você e aproveite: https://bobs.com.br.

Mococa celebra o Dia do Pão de Queijo e sugere ingredientes da marca

| Foto: Mococa /Divulgação

O pão de queijo é uma iguaria brasileira que conquista corações tanto no Brasil quanto no exterior. Este snack, tradicionalmente consumido em todo o país, também serve como um verdadeiro cartão postal para visitantes internacionais que exploram o território tupiniquim. E a Mococa também está celebrando o Dia do Pão de Queijo com seus produtos, sugerindo a utlização da manteiga e do queijo ralado Mococa. A empresatem 105 anos de tradição em laticínios.

Salvador ganha restaurante asiático com cardápio assinado pelo premiado chef Murakami

| Foto: Murakami/Divulgação

Está em fase de implantação em Salvador o restaurante Miss Kôh, que terá cardápio assinado pelo premiado chef Murakami. Natural do Japão, Tsuyoshi Murakami trabalhou em restaurantes de Toquio, Nova York e Barcelona e é conhecido não apenas pela excelência dos seus pratos, mas também pela forma extrovertida e encantadora de preparar e servir suas criações. Seu restaurante em São Paulo, o Murakami, foi premiado com uma estrela no Guia Michelin 2024l. O Miss Kôh é uma combinação da modernidade do espaço com o talento de Murakami para oferecer uma cozinha em forma de obra de arte. A inauguração na capital baiana está prevista para fevereiro de 2025, na nova alameda gourmet do Salvador Shopping, ao lado do Lotti. @misskohrestaurante

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

@isabel _qoliveira

b [email protected]

Isabel Oliveira ( facebook)