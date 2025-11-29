Porchetta, o corte suculento que simboliza fartura e sorte

- Foto: O Porco/Divulgação

Era o ano de 2012 quando Sandro Borges, proprietário do restaurante Porco Steakhouse, viu uma cena apetitosa do famoso chef italiano Gennaro Contaldo, referência global na cozinha italiana e mentor do também famoso chef Jamie Oliver: um vídeo em que ele explicava as delícias de uma porchetta. À época, Sandro era dono do antigo Varanda Gourmet e resolveu incluir a iguaria no menu do restaurante. E nunca mais deixou de oferecê-la.

“Eu pesquisava, na época, pratos que fossem tradicionais de cada parte do planeta, que era o que eu gostava de trabalhar: pratos tradicionais que tivessem apelo afetivo e cultural. E aí a porchetta veio, e eu comecei a fazer em 2012, no Varanda Gourmet”, contou o entusiasmado chef.

A porchetta é um assado de porco desossado, de origem italiana, levado para assar por cerca de oito horas, quando se trata do porco inteiro.

| Foto: O Porco/Divulgação

“Originalmente, lá [na Itália], é feito com leitão inteiro ou a lateral inteira do porco, que pega do lombo à panceta. Aqui no Brasil, ela ficou conhecida como torresmo de rolo, por termos adaptado e confeccionado com a barriga, que é um corte mais em conta, que você pode encontrar nos açougues de Salvador muito facilmente. A barriga fica em torno de R$ 22 a R$ 26 o quilo, é superviável. É um corte que está hoje em evidência; muita gente ficou fã da panceta, que está inserida na barriga de onde fazemos a porchetta”, explica.

Sandro teve a ideia de dar um toque mais baiano à iguaria, colocando pimenta-doce em uma carne saborosa e que tem lugar garantido no coração dos baianos — e dos comensais de um modo geral — por sua textura macia, suculenta, enquanto assa lentamente e exala um aroma inconfundível do seu recheio especial, temperado com ervas.

“Para deixar ela com o nosso toque cultural, regional, eu passei a utilizar a pimenta-doce como recheio para ela. A pimenta-doce está presente nas moquecas, nos bobós, na comida baiana como um todo. É uma coisa bem nossa. Então, ela traz essa lembrança afetiva, essa lembrança de comida ancestral para a gente”, explica.

| Foto: O Porco/Divulgação

O porco é um dos animais domésticos citados na Bíblia. O curioso livro A Mesa de Deus, de Maria Letícia Monteiro Cavalcante, que trata dos alimentos citados no livro mais lido em todo o mundo, aborda o assunto em um dos seus capítulos.

“O primeiro animal domesticado foi o cão [...]. Depois vieram os animais destinados ao consumo – carneiro (e sua cria com a ovelha, o cordeiro), bode (e sua cria com a cabra, o cabrito) [...], e afinal o porco.”

| Foto: O Porco/Divulgação

Para muitas culturas, o porco é considerado elemento de sorte, símbolo de fartura e prosperidade. Sandro reforça essa associação e diz que o prato, além de prático, está bem situado para aqueles que não abrem mão do misticismo do fim de ano.

“A porchetta, por ser feita de carne com corte suíno, combina super bem com as celebrações de final de ano. As pessoas acreditam, por exemplo, que no final do ano não se deve comer galinha, peru, porque cisca para trás, mas o porco fuça para a frente. Então, ele tem esse cunho de ser uma coisa para a frente. Na China, é símbolo da generosidade, da fartura.” Ele explica o motivo: “Porque a porca consegue parir de 2 a 4 vezes ao ano, num total de 50 filhotes por ano, e com 100 dias ele está pronto para o abate. Então, ela é sinônimo de fartura. Tem tudo a ver começar o ano com esse sincretismo que nós temos aqui, já pensando que o porco traz sorte”, ressalta.

| Foto: O Porco/Divulgação

Sandro também chama atenção para o valor do produto, que está bem abaixo das iguarias comumente apreciadas nesse período do ano, como o peru e o tender.

“Devido ao valor da carne suína, que se mantém baixo durante o ano todo, é superviável ela estar à mesa do brasileiro. Até porque o peru e o tender acabam ficando caros durante as festas de final de ano. Se você chegar durante metade do ano, ali nas datas que não são comemorativas, eles estão muito baratos. Mas chega final de ano, inflacionam. O porco continua com aquele valorzinho dele ali, superviável”, afirma.

| Foto: O Porco/Divulgação

Na Itália, como apontam alguns relatos, há culturas que recheiam a iguaria; outras, apenas temperam com leva alho, alecrim, funcho ou outras ervas. Sandro oferece a porchetta com alguns temperos para realçar o sabor. O corte será oferecido no seu Steakhouse no fim de ano.

“Ele é um dos cortes que nós vamos disponibilizar no Porco Steakhouse para as festas de final de ano, para encomendas, junto com o leitão e o joelho, que já são tradicionais no restaurante.” Ele aproveita e dá dicas: “Ela [a porchetta] combina super bem com vinhos rosés, vinho branco, um vinho tinto mais suave, como um Carménère, e também os mais ácidos. Isso é muito legal; ela combina muito bem com espumante, harmoniza super bem. Um vinho ácido harmoniza incrivelmente bem. Ela combina, como acompanhamento, com uma boa salada de batata — pode ser uma maionese —, uma farofa crocante, carregada de frutas secas; tudo isso combina bem.”

Sandro finaliza com uma grande dica para quem vai fazer a porchetta. “Tem uma dica que eu dou sempre: você compra alguns limões-sicilianos, corta ao meio e coloca na frigideira com a parte do corte para baixo, tipo dando uma selada, e isso vai fazer com que o limão libere os líquidos mais fácil, e o sumo fica um cítrico meio adocicado, caramelizado. Na hora de servir é lindo! Você espreme por cima das rodelas [da porchetta, que é cortada em rodelas na hora de servir]. Lá no restaurante a gente vai disponibilizar para encomendas e acompanha uma farofa crocante”.

Para quem está pesando em fazer a iguaria, que é realmente fácil, lá vão os ingredientes e modo de fazer! Feliz Ano Novo desde já!

Ingredientes

Para a carne

1 peça de barriga de porco com couro (3 a 5 kg), aberta em manta

Sal a gosto

Pimenta-do-reino moída na hora

Suco de 1 limão ou 50 ml de vinagre (para limpar o couro)

Ervas e temperos (recheio)

8 dentes de alho picados

4 pimentas-doce picadas

1 cebola grande ralada (opcional)

2 colheres de sopa de alecrim fresco picado

1 colher de sopa de tomilho

Raspas de 1 limão-siciliano

1 colher de sopa de erva-doce em grão

50 ml de azeite

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de fazer

Temperar a carne

Vire a barriga com a carne para cima.

Tempere com sal, pimenta-do-reino e o mix de ervas com alho, raspas de limão e azeite.

Esfregue bem para penetrar na carne.

Enrolar

Enrole a porchetta bem firme, iniciando pelo lado da carne.

Amarre com barbante culinário a cada 3–4 cm para manter o cilindro uniforme.

Assar

Pré-aqueça o forno a 180 °C.

Coloque a porchetta sobre uma grade com assadeira embaixo.

Asse por 2 a 3 horas, até a carne ficar macia e o couro crocante.

Finalização

Deixe descansar por 15 minutos antes de fatiar.

Sirva com farofa, salada de batatas ou com pães fatiados.

