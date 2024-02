Prato típico, a feijoada tornou-se um símbolo do verão baiano | A TARDE

Quando começa o verão de Salvador com ele vem junto as muitas temporadas criadas pelos soteropolitanos. Um dos mais esperados períodos da estação é o da feijoada. O prato típico atiça o viver baiano com suas carnes, a couve, a farofa, a laranja, se possível a laranja-bahia, elementos básicos para o feitio do prato.

A feijoada típica sempre existiu, se estruturou como tradição no país e está na mesa do brasileiro há muito tempo. O professor Vilson Caetano, doutor em Antropologia e professor da Escola de Nutricão da UFBA, nos conta histórias sobre a consolidação da feijoada como um prato típico brasileiro.

“Há várias versões para explicar o processo de formação desta comida. Uma delas diz que a feijoada teria nascido sob a trempe dos tropeiros que durante as suas viagens misturavam o feijão com a carne seca ou toucinho. A carne seca servia para dar o sabor ao feijão”, conta.

Ele também esclarece “que desde cedo esta comida ganhou o privilégio entre as camadas mais populares e como outras comidas comercializadas na rua nos finais do século XIX passaram a ser estigmatizadas. Somente a partir da década de 30, após o movimento regionalista que ela vai começar a ser pensada como um símbolo de nossa identidade”, diz. E finaliza dizendo que “a feijoada vai se consolidando justamente a partir de um discurso de valorização de nossas identidades contra o chamado 'estrangeirismo' na cozinha. Discurso que começa a se delinear nos anos de 30 a partir de intelectuais que estavam sobretudo na região Sudeste".

Mas foi com a nova estruturação do Carnaval que conhecemos hoje, voltada para os turistas principalmente, e a partir dos anos 1990, que começaram os eventos das feijoadas na cidade. Nas esquinas, nas vielas, nos restaurantes chiques, nos eventos que têm por objetivo angariar donativos, tudo começou a ser motivo para fazer festivais do acepipe.

Não raro encontrar em qualquer festa que se anuncia nesta cidade de Salvador, festivais ou eventos mais simples, que tenha como acepipe a feijoada. Mas não somente isso: os locais que vendem feijoada parecem ter se multiplicado. Qualquer espaçozinho e a depender das circunstâncias, vamos lá vender feijoada!

Tatiana Cristina da Silva Oliveira Ferreira, conhecida como Tatynha, trabalha com feijoada há cerca de 10 anos. Aos domingos, ela serve a iguaria no cantinho de casa, que faz às vezes de restaurante. É lá que Tatynha recebe os clientes com plaquinhas de frases de efeito para quem deseja tirar uma selfie ao lado do feijão famoso do bairro de Cosme de Farias. Com dizeres otimistas, “ as plaquinhas servem, inclusive, para conciliar casal brigado”, conta. Mas quem quiser encomendar o feijão para grandes eventos, para os festivais, a chef coloca o serviço à disposição.

E o feijão, que tem gosto de festa, como diz a música, coleciona boas histórias e curiosidades em Salvador. Foi na Pituba que a dona de um “restaurante”, que funcionava dentro de um kombi, fez a alegria das madrugadas de muita gente.

Um restaurante que começou numa velha Kombi, nos anos 1986, na Praça Nossa Senhora da Luz, certamente marcou a vida de muitos. O veículo migrou tempos depois para as proximidades do então Clube Português, no mesmo bairro, onde ficou durante 13 anos.

Dona Ana Maria dos Santos, proprietária do estabelecimento, colocava algumas mesinhas no entorno e servia a feijoada para os famintos que saiam das festas de madrugada e iam “recarregar as baterias”. Havia também os curiosos que sabiam que ali a feijoada dava sempre um bom caldo. Lá, Dona Ana colecionou histórias engraçadas. É às gargalhadas que ela relembra alguns episódios no então restaurante movido à gasolina.

Ela conta que os namorados adoravam pregar peça nas parceiras. Mandavam as namoradas se arrumarem e diziam que era “ porque iriam comer aquela feijoada no 4 Rodas! Aí as meninas pensavam que eles estavam se referindo ao restaurante, localizado no Hotel 4 Rodas, que ficava no bairro de Itapuã. Elas se arrumavam, iam para o salão e tudo. E quando os namorados chegavam, que paravam o carro lá, surpresas, reclamavam:

- Poxa fulano é aqui é? Eles então diziam: moça, como é nome daqui? Kombi 4 Rodas, eu falava”. Dona Ana conta, rindo muito, enquanto relembra a história.

O Restaurante Kombi 4 Rodas atualmente funciona em um espaço, em um estabelecimento no bairro de Amaralina, onde o feijão continua muito cobiçado. Dona Ana diz que preza pela qualidade dos ingredientes.

“O jeito da minha feijoada não é diferente das demais. Compro tudo de qualidade, pois eu gosto das minhas coisas tudo de qualidade. Agora, o toque do tempero eu não vou botar para que todo mundo saiba o meu segredo. Cada qual com sua mão cheia”, conta com seu jeito de falar e ao mesmo tempo de rir.

Celebrando o verão baiano, é com a receita de Tatynha que vamos ensinar como se faz uma boa feijoada!

FEIJOADA DA TATYNHA

INGREDIENTES

2kg de feijão

500g de carne de sertão

500g de salpresa

300g de toucinho branco

200g de osso salgado

200g de osso defumado

200g de bacon

200g de orelha de porco

3 linguiças calabrezas

200g de pé de porco defumado

1kg de fato misto

1kg de carne de boi (capote ou músculo)

Osso de panela

MODO DE PREPARO

Ponha as carnes salgadas na água e vá trocando a cada duas horas. Quando estiverem vermelhas, estão prontas.

Enquanto isso, deixe as outras carnes no tempero, piladas. Num pilão, junte cheiro-verde à vontade, duas cebolas, dois tomates, um pimentão e uma cabeça de alho e moa até formar uma pasta.

Ponha primeiro no fogo as carnes frescas com o tempero. Em seguida, acrescente os ossos e, por fim, as demais carnes salgadas. Deixe cozinhar sempre, acrescentando um pouco de água. Quando as carnes estiverem pré-cozidas, coloque o feijão e deixe cozinhar até chegar no ponto.

NOTA COM HISTÓRIAS & SABORES

