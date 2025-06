Quando a tradição do sertão encontra a inovação da cozinha brasileira

- Foto: Wolia Guimarães /Divulgação

Quando se fala na alimentação do povo nordestino, logo se pensa nas raízes e tubérculos, como o inhame, a batata-doce, o cará, a araruta, alimentos indispensáveis que sustentaram muita gente precisada em momentos difíceis para os povos dessa região. Nos tempos de muita escassez, como bem retratam os clássicos escritores, como Euclides da Cunha, em Os Sertões, e Rachel de Queiroz, em O Quinze, foram alimentos essenciais para sustentar o povo. Por isso mesmo, sempre foram vistos como símbolos de resistência cultural, principalmente para as populações indígenas, quilombolas e povos da zona rural, que passaram as técnicas de geração para geração.

Não é à toa que as gastrólogas e pesquisadoras Wolia Guimarães e Theresa Cristina resolveram falar desses alimentos que são a cara do povo nordestino. Sabores da Terra – Raízes e Tubérculos torna-se de grande importância cultural, importante para as nossas raízes e ancestralidade, em que se valoriza a gastronomia como forma de preservar seus saberes culturais, além de ressaltar o resgate desses valiosos alimentos na cultura contemporânea.

| Foto: Wolia Guimarães /Divulgação

“A valorização de saberes populares, né? O que mais me comove, me toca, é o resgate de tradições, onde a gente fortalece identidades. A gastronomia preserva a cultura, ela fala muito sobre a cultura de um povo”, pontua Wolia Guimarães, gastróloga, pós-graduada em docência do ensino superior em gastronomia pela Estácio e membro da FIC – Federação Italiana de Cozinheiros.

Houve um tempo em que as raízes e tubérculos foram marginalizados como "comida de roça" ou "alimento de subsistência". No entanto, esses alimentos estão retornando ao centro da gastronomia, agora, com outro status. Mandioca, inhame, batata-doce têm sido reverenciados por chefs e cozinheiros contemporâneos, que apostam na valorização da biodiversidade brasileira como um caminho para a inovação e a sustentabilidade, como deixa claro o livro das gastrólogas.

| Foto: Wolia Guimarães /Divulgação

“Ele é um alimento de baixo custo. Ele não era valorizado por pessoas com demais condição. Era visto como comida de pobre. Hoje, esse preconceito vem sendo totalmente desconstruído, graças a esse movimento de valorização de culturas tradicionais. Quando a gente fala de gastronomia enquanto cultura do povo, eu trago essa questão também aqui, de valorizar as culturas tradicionais”, enfatiza Wolia.

E esta é a proposta do Sabores da Terra: dar visibilidade às iguarias que hoje ganham cada vez mais destaque na gastronomia contemporânea. São receitas que exercitam a desafiadora criatividade dos grandes mestres culinários no mundo atual, quando reinventam receitas que saem do básico para combinações até então impensáveis e hoje presentes até na alta gastronomia, em grandes restaurantes.

| Foto: Wolia Guimarães /Divulgação

“Eu fico feliz da gente ter ressignificado a gastronomia dessa forma, de trazer o que a gente esqueceu. Quando a gente vê chefs que trazem hoje os nossos ingredientes locais, os nossos insumos brasileiros, as nossas técnicas ancestrais para dentro das suas cozinhas, é realmente motivo de muita alegria, porque a gente está começando a deixar o que é do outro e trazer o que é nosso para dentro de nossa realidade e mostrar que aquilo pode, sim, ser consumido de uma forma elegante, inovadora, bonita, prazerosa, com sabor e com nutrientes”, conta Thereza Cristina, gastróloga pela Estácio e chef de cozinha, com pós-graduação em cozinha brasileira e conexão com a cozinha internacional.

Um bom exemplo dessa valorização é o purê de aipim, que deixou de ser apenas um acompanhamento simples para o arroz – como era tradicional nas mesas brasileiras – e ganhou destaque em preparações criativas e sofisticadas. Hoje, ele protagoniza pratos como o famoso escondidinho, onde esconde carnes saborosas sob uma camada cremosa e rica. Além disso, passou a integrar cardápios de restaurantes renomados, em releituras que combinam técnica e ancestralidade, provando que ingredientes antes considerados “simples” podem brilhar na alta gastronomia com elegância e inovação.

| Foto: Wolia Guimarães /Divulgação

Uma obra leve e uma abordagem literalmente deliciosa, o Sabores da Terra tem uma relação direta com a sustentabilidade, movimento cada vez mais presente que busca fisgar a consciência de leitores para o mundo sustentável, inclusive na gastronomia.

| Foto: Wolia Guimarães /Divulgação

“A gente percebe que a cozinha contemporânea traz essa consciência ambiental e social. Essa temática traz uma preocupação com as mudanças climáticas, desperdício do alimento, a saúde, principalmente. Então, trazer uma raiz, um tubérculo, de uma forma inovadora para o seu prato, é você levar para o seu comensal qualidade, nutrientes. E, por que não, saberes tradicionais também. Porque, apesar da gente estar fazendo uma modificação, fazendo uma releitura, fazendo uma transformação, a gente está entregando também saberes”, enfatiza Wolia.

Mais do que um livro de ingredientes, os Sabores da Terra – Raízes e Tubérculos é uma viagem pelas raízes que sustentam nossa identidade alimentar — uma leitura essencial para quem quer compreender a Bahia, o Brasil e suas possibilidades como forma de manter viva a cultura alimentar de um povo.

| Foto: Freepik/Divulgação

“Eu considero as propostas que a gente traz em Sabores da Terra muito dentro desse contexto, de a gente trazer essas raízes simples do nosso dia a dia, triviais no nosso cotidiano, e que podem ser preparadas e elaboradas de um jeito muito elegante”, diz com orgulho Theresa.

E para celebrar esse resgate, Wolia e Theresa vão nos brindar com uma receita inovadora, com o nosso adorado aipim!

| Foto: Wolia Guimarães /Divulgação

Lasanha de entrecasca de aipim

Ingredientes

Entrecasca de Aipim (QB - quanto baste)

300ml Molho de Tomate

300g Proteína moída

200g Queijo Mussarela

300g Presunto

Molho Branco - 200ml Creme de Leite, ½ Cebola, 100g Queijo Parmesão Ralado, Azeite e Sal QB.

Aqueça uma panela, adicione azeite e cebola picada, deixe dourar. Acrescente sal, creme de leite, queijo parmesão e deixe ferver. Desligue o fogo e reserve.

Cozinhe a entrecasca de aipim em água com sal até que fique macia ao espetar um garfo. Reserve.

Prepare a proteína ao seu modo.

Monte a lasanha em um refratário, intercalando o molho entre todas as camadas. Finalize com o molho branco e leve ao forno preaquecido a 180 °C para assar por 30 minutos.ZS

