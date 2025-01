Queijos e tradição suíça na culinária do Racletto

- Foto: Racletto/Divulgação

É hipnotizante a visão de um queijo derretendo, um efeito psicológico de encher os olhos. É possível arriscar que quase 100% dos humanos são automaticamente seduzidos e têm a dopamina ativada ao avistar a deslumbrante cena de um queijo derretendo e jogado em cima de uma batata ou um naco de filé mingon. Impossível não salivar.

Iguaria de origem suíça, à base de queijo e batata, a raclette exemplifica perfeitamente o apelo comportamental do queijo. Originalmente, é preparado derretendo a iguaria na brasa e servindo sobre batatas cozidas. Atualmente, como acontece com muitas pratos, sofreu reconfigurações nos lugares onde continua sendo adotada, como no restaurante Racletto (@racletto), no Horto Florestal, bem no coração da cidade, o único restaurante de comida típica suíça na Bahia.

“Nosso restaurante é de comida suíça. Nós somos o único restaurante de culinária suíça de Salvador. Aliás, pode-se dizer que somos o único da Bahia. Nós somos especializados em alimentação e delícias da culinária suíça”, conta Vilsana Piccolo, proprietária do Racletto.

Não por acaso, o nome do restaurante faz alusão a um dos principais pratos da culinária suíça: a Raclette.

“Você recebe uma grelha que acompanha o prato com algumas bandejinhas, e você cria seu próprio gourmet na mesa. Ou seja, vai colocar os ingredientes que vêm na nossa tábua de apresentação da raclette, que é um prato maravilhoso, delicioso. Essa tábua vem acompanhada de vários itens para criar o seu gourmet: batatas, queijos, picles, cebolinha e outros acompanhamentos. Temos vários tipos de pratos da raclette: de filé mignon, camarão, carne de fumeiro, carne do sol, cogumelos. Cada uma dessas opções serve duas pessoas. Então você pode pedir uma raclette bem completa e montar o seu próprio sabor”, detalha Vilsana.

Toda essa delícia narrada é respaldada por inúmeras críticas favoráveis ao restaurante. O Racletto acaba de levar o prêmio de Melhor Restaurante Internacional, indicado pelo Prêmio Onde Comer em Salvador, edição 2024. A seleção dos vencedores é baseada em avaliações reais de clientes, captadas por meio de QR codes disponibilizados nos estabelecimentos participantes. Foram 158 participantes e 7.800 avaliações.

Para Gabriela Martínez, fundadora do Onde Comer em Salvador, a premiação reforça o compromisso de valorizar tanto a opinião do público quanto o desenvolvimento dos negócios locais.

“É uma alegria poder premiar estabelecimentos novos ou que estão fora da lista tradicional já conhecida e reconhecida pelos soteropolitanos. Esse é o nosso maior objetivo: descobrir lugares de qualidade, aprovados não só por nós, mas pelo público.”

Com pratos que transitam entre o clássico e o contemporâneo, o restaurante Racletto tem como base o queijo, promovendo uma experiência sensorial única, combinando sabores autênticos e apresentações impecáveis e sedutoras. O local também oferece adaptações, como a iguaria na versão vegana, sempre com o intuito de satisfazer todos os clientes. E se tem uma coisa que o Racletto sabe fazer é alegrar os corações com a comida suíça.

“A comida suíça é muito aconchegante, romântica, e promove união. É uma comida para ser degustada em família, que une as pessoas em torno de uma mesa, onde você passa horas apreciando uma raclette maravilhoso, com queijos incríveis, tudo quentinho e feito na hora, na própria mesa”, enfatiza Vilsana.

Raclette

Receita para 2 pessoas

300 g de filé mignon cortados em 16 cubos, formando 4 espetos com 4 cubos cada.

Tempero: sal e alho.

Queijos variados, 50 g de cada, cortados em fatias (Gouda, Estepe, Gruyère, Raclette, Gorgonzola, a escolher).

4 a 6 unidades de batatas bolinha cozidas com casca e sal, grelhadas na manteiga com ervas finas.

Acompanhamentos:

2 unidades de pepino em conserva, cortados em rodelas.

6 unidades de cebolinhas cristal em conserva.

Salame fatiado (6 fatias finas).

4 colheres de sopa de farofa de manteiga.

4 colheres de sopa de vinagrete (tomate, cebola, pimentão amarelo, vinagre, sal, azeite extravirgem a gosto).

Molho barbecue e pães da preferência.

Modo de preparo e organização dos ingredientes

Coloque os ingredientes em potes compatíveis com as quantidades indicadas.

Separe cada ingrediente em um pote específico, incluindo a farofa, o vinagrete, as cebolinhas, o pepino, as batatas bolinha e o molho barbecue.

Em uma tábua de tamanho médio, arrume os queijos fatiados, pães e salame.

Coloque os espetos de filé mignon em um bowl ou travessa retangular.

Harmonize na tábua os potes com os acompanhamentos da raclette, conforme os tamanhos.

Utilize um aparelho que pode ser elétrico ou aquecido com velas, com uma chapa de teflon e “pazinhas”, chamado racletteira.

Sua raclette suíça será saboreada sem pressa, pois a comida estará sempre aquecida na chapa.

As pazinhas serão usadas para criar seu próprio gourmet, fazendo combinações com os ingredientes que acompanham a proteína.

Exemplo: uma batata bolinha junto com algumas cebolinhas cristal, vinagrete e queijo Gruyère. Coloque na racletteira para derreter e aquecer.

Observações

As batatas devem ser previamente cozidas.

A proteína deve ser selada na hora de servir.

