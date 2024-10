Quem é você? Baianos respondem à crítica controversa ao abará e caruru

- Foto: Rita Souto | Divulgação

A repercussão foi enorme nesta semana, com os baianos no maior ‘tititi’ em quase todas as esquinas da Bahia, comentando sobre a heresia do TasteAtlas, que levou o abará e o caruru a ficarem em 22º e 28º lugares, respectivamente, no ranking das piores comidas do Brasil. A cuma? A plataforma estrangeira colaborativa de gastronomia toma por base a média do que dizem os usuários, críticos e especialistas, que dão ‘pitaco’ nas receitas, pratos e ingredientes de todo o mundo reunidos pela plataforma.

Dos críticos gastronômicos aos amantes da culinária, sem contar o povo, pilar fundamental de uma cultura, todos incendiaram as redes com críticas à crítica gastronômica.

O professor de gastronomia e chef Isac Rabelo questiona vários aspectos da avaliação do TasteAtlas, uma delas sendo a falta de consideração aos elementos socioculturais.

“Fica claramente um outro questionamento que é, e esse talvez seja um dos mais importantes, quem avalia os avaliadores? E, na hora que se faz essa avaliação, o que levamos em consideração? A comida, o gosto, é uma construção social. Ela depende de elementos socioculturais, culturais, religiosos e do terroir onde foi produzida. E sem levar em consideração esses elementos, nenhuma avaliação seria válida”, comenta.

Ele reitera citando o renomado historiador italiano, especializado em história da alimentação, Massimo Montanari: “’Só aquele que participa daquela construção de sabor, daquela construção social que gera a preparação daquele alimento, é capaz de avaliar o próprio alimento’”, afirma.

Pratos consagrados na cultura baiana e em todo o Brasil – o caruru recentemente se tornou patrimônio imaterial da Bahia – estão cravados na memória afetiva dos baianos, que se sentiram ofendidos com tamanha petulância e falta de ‘sensibilidade’ dos que ajudaram a colocar os acepipes em um patamar que certamente não lhes pertence.

Baiana tradicional de tabuleiro há 38 anos, Rita Souto também se indignou e destacou a preciosidade da comida baiana, ressaltando a rica história por trás dos produtos típicos da Bahia.



“Se a gente bem souber, o produto de culinária que vem da matriz africana na diáspora brasileira é muito rico. É rico em sabor e em nutrientes. O abará, por exemplo, o que o abará leva? O abará leva feijão fradinho, cebola, camarão, gengibre, azeite de dendê, camarão seco, né? Ele é cozido no vapor, em uma folha nutritiva de bananeira, e tem um paladar indiscutivelmente perfeito. O caruru não é diferente. São elementos dentro de um tabuleiro tradicional de um matriarcado de mulheres do passado que, através da sua culinária, se tornam as primeiras empreendedoras do Brasil”, comenta.

Enquanto o povo cuspia fogo pelas ventas, como se diz no interior, quem já viu o Instagram do americano @spencersabe, famoso por exaltar o Brasil e sua maravilhosa comida, talvez tenha ficado satisfeito. Em uma das muitas postagens, Spencer aparece falando da cultura baiana enquanto degusta um delicioso acarajé, despertando aquele famoso orgulho de ser baiano. Nossa vingancinha!

Independente dos ‘bofes’ inflamados, é importante levar a história com equilíbrio e sensatez. Afinal, os valores culturais estão em jogo, pois a gastronomia regional, em qualquer parte do mundo, pode parecer estranha a gente estrangeira, até que o sabor se amalgame em suas entranhas e, finalmente, reconheçam o maravilhoso gosto e perfume do acepipe que até então relutavam em aceitar. Esse povo não sabe o que está perdendo!

Com leveza, Rabelo lembra da beleza da música Reconvexo de Caetano Veloso, que “questiona um movimento cultural que produzia críticas à musicalidade baiana. E ele pergunta na letra da música: quem é você? Quando ele faz esse questionamento, quem é você, ele começa a indicar os aspectos culturais que geram a famosa baianidade. Começa a perguntar quem é você que não consegue me entender, que não passou pelo que eu passei, que não tem a cultura que eu tenho, que não teve a cultura genial da Bahia, [...] que não absorveu todos esses aspectos culturais que fazem parte do nosso povo."

“...Que não seguiu o Olodum balançando o Pelô,

Quem não rezou a novena de Dona Canô...”

E se é para pirraçar, vamos lá! Aqui vai a deliciosa receita do abará, compartilhada pela querida Rita Souto, baiana de acarajé, de linhagem afro-brasileira e verdadeira mestre nas tradições da Bahia.

Abará

(rende 8 porções)

Ingredientes

500 g de feijão-fradinho quebrado

2 cebolas grandes cortadas em pedaços

250 g de camarão seco defumado, sem casca, moído

1 colher de chá de gengibre ralado

1/4 de xícara de azeite de dendê

Pitada de sal

6 folhas médias de bananeira cortadas em pedaços de 10 x 20 cm

Preparo:

Prepare a massa do feijão-fradinho similar à massa para acarajé, porém um pouco mais fina! Depois, acrescente todos os outros ingredientes citados acima, bata bastante e coloque 1 colher de sopa da massa já preparada em cada folha de bananeira, fechando em formato de embrulhos. Coloque em uma panela a vapor e cozinhe por 25 minutos.

Pode ser servido como petisco acompanhado de molho de pimenta ou no padrão tradicional com recheio opcional de vatapá, camarão e caruru.

Almacen Pepe celebra Dia do Pão com campanha beneficente

No Dia do Pão, celebrado em 16 de outubro, o Almacen Pepe promoverá uma campanha especial. Toda a arrecadação das vendas de pão francês nesta data será destinada à manutenção e ampliação dos serviços do Instituto de Cegos da Bahia. A campanha será válida nas três unidades do Almacen Pepe: Horto Florestal, Alphaville e Pituba.

Quem quiser apoiar o ICB pode fazer doações através do site www.institutodecegosdabahia.org.br/doeagora, utilizando a chave PIX (71) 98817-3193, ou por e-mail: [email protected]. Também é possível ajudar pela página do Instituto no Instagram: @institutodecegosdabahia.

Sodiê Doces anuncia collab com Warner nos 85 anos do Batman

A Sodiê Doces, maior rede de bolos artesanais do país - eleita como a Franquia do Ano/2024, se junta à gigante Warner, multinacional de mídia de massa americana e entretenimento, para celebrar os 85 anos do Batman neste mês. O herói da DC é um dos mais famosos do mundo, seja nos quadrinhos ou nos cinemas.Pelo período de três meses, as mais de 375 lojas da Sodiê no país vão comercializar os bolos do Batman (Brigadeiro) e da Mulher-Maravilha (Frutas Vermelhas), ambos personalizados. A ação será Compre e Ganhe e uma excelente notícia para os fãs do mundo geek: a cada um quilo de cada bolo, o cliente ganha um copo colecionável exclusivo da Liga da Justiça.

Os pedidos podem ser feitos diretamente nas unidades e retirados ou entregues via delivery ou pelo app IFood. Os contatos de cada loja podem ser obtidos no site oficial (www.sodiedoces.com.br/lojas).Instagram: @sodiedoces

Pecorino do Salvador Shopping celebra Dia das Crianças com promoção especial para os pequenos

O Pecorino Trattoria, maior rede de restaurante italiano do Brasil, com unidade no 3º piso do Salvador Shopping, celebrará o Dia das Crianças com uma deliciosa promoção para os clientes mirins. No dia 12, ao pedir um prato principal do menu à la carte, o cliente ganhará um prato kids. Serão opções o spaghetti e gnocchi ao molho sugo ou bolonhesa, e spaghetti com polpetinha ao molho sugo. A campanha vale para mesas com crianças de até 12 anos, com consumo no local, no almoço e no jantar.

Melhores da Gastronomia: lançamento do prêmio marca início das inscrições e celebra excelência da culinária

A premiação “Melhores da Gastronomia: Edição Salvador”, criada para evidenciar as melhores experiências gastronômicas da cidade, foi lançada em um evento na CASACOR Bahia que reuniu grandes nomes da gastronomia baiana, chefs, jornalistas e formadores de opinião. As inscrições para os restaurantes concorrerem ao prêmio foram abertas durante o evento e permanecerão disponíveis até o dia 14 de novembro através do site oficial do Prêmio Melhores da Gastronomia https://melhoresdagastronomia.com.br. O prêmio é idealizado pela promoter Licia Fabio, pelo CEO do HubNexxo Paulo Neto e pelo jornalista e crítico gastronômico Ronaldo Jacobina.

Biscoito de licuri é novo produto lançado pelo Cesol em Bacia de Jacuípe, de pintadas

Um coquinho pequeno, típico da caatinga, garante sabor ao mais novo biscoito lançado pelo Centro Público de Economia Solidária (Cesol) Bacia do Jacuípe, localizado em Pintadas. O mais novo item do catálogo de delícias da Casa do Biscoito, que já produz sequilhos no sabor de laranja, coco, maracujina, casadinho e carequinha, agrada o paladar de pessoas restrição alimentar.As atividades voltadas para cooperação, articulação e ação coletiva contemplam grupos de economia solidária dos 14 municípios do território da Bacia do Jacuípe.

Dia das Crianças: 5 dicas para montar uma lancheira escolar nutritiva

A nutricionista funcional Carolina Dias, fundadora da CD Clinique, em parceria com a Palato Especiarias, marca referência em produtos naturais e essências na Bahia, dá dicas práticas para montar uma lancheira nutritiva, garantindo uma alimentação saudável e variada para os pequenos, sem abrir mão da praticidade no dia a dia. A Palato Especiarias é referência em produtos naturais e essências na Bahia. Localizada no bairro de Itapuã (Av. Dorival Caymmi, 786), na Ferreira Costa (Av. Paralela) e em Simões Filho, Mais informações: @palatoespeciarias (https://www.instagram.com/palatoespeciarias?igsh=aWdhMGNnb3JvZTBt).

Healthy by Victoria Cintra sugere Menu Kids para o Dia das Crianças

Conhecido por suas receitas autorais focadas em gastronomia saudável, o restaurante Healthy by Victoria Cintra, localizado no Salvador Shopping, oferece o Menu Kids, um cardápio especial para celebrar o Dia das Crianças de forma deliciosa e equilibrada. Para comemorar a data, o espaço gastronômico sugere três opções de pratos. Além do menu infantil, o Healthy conta com uma ampla variedade de opções para toda a família. O cardápio inclui pratos principais como pokes asiáticos saudáveis, saladas e entradas, peixes, frutos do mar, carnes, pizzas, entre outros pratos que aliam saúde e sabor.

Onde: piso L2 do Salvador Shopping

Funcionamento: de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h.Mais informações: @healthyporvc | www.healthyporvc.com.br

Setur anuncia a segunda edição do Concurso da Moqueca na Bahia

Povo da moqueca, prepare-se! A Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA) e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes na Bahia (Abrasel-BA) realizam coletiva de imprensa, na terça-feira (15), às 11h, no Mercado do Rio Vermelho (Ceasinha), para o lançamento da segunda edição do Concurso da Moqueca, com a participação de empreendimentos gastronômicos das 13 zonas turísticas do estado.



