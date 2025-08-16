Sabor e memória temperam o restaurante Santiago Culinária Ibérica

- Foto: Divulgação

Neto e filho de espanhóis, Rafael Casqueiro cresceu profundamente ligado à cultura de seus antepassados. A comida, as músicas que seus avós adoravam tocar e cantar, o sotaque espanhol, o apreço pelo pão e uma infinidade de características que marcam a cultura da Espanha fizeram parte de toda a vida do jovem Casqueiro, que também tinha tino para negócios envolvendo a alimentação, tal qual los queridos abuelos.

“Meus avós chegaram à Bahia em 1948. Meu avô veio sozinho primeiro, a convite de um tio que já estava aqui e era um comerciante estabelecido. Tinha uma pastelaria ali no Rio Vermelho e uma confeitaria também no bairro. Nove anos depois, minha avó veio para cá, e foi aí que começou realmente a história, né? Quando estava na Espanha, ela tinha uma vendinha de itens básicos: vendia farinha, pão, azeite e era o ponto de parada do peixeiro para abastecer a vizinhança.”

Ele conta que a avó, Carmem, trouxe com ela suas receitas e, talvez, não seja por acaso que o empresário tenha aberto o restaurante Santiago Culinária Ibérica( @santiago.culinaria) muito por conta da memória afetiva impregnada pelo colorido e pelo cheiro das receitas saborosas que fizeram parte de sua vida e foram naturalmente incorporadas ao restaurante.

“Como mulher de sua época, ela era também dona de casa, muito empreendedora, e tinha as receitas que aprendeu com a mãe e a avó. Foi assim que começou a história da nossa família no Brasil. Com ela vieram receitas que sempre preparava em reuniões familiares e datas especiais”, conta Rafael.

Encravado em uma das faixas litorâneas mais atrativas de Salvador, o primeiro restaurante Santiago Culinária Ibérica, fundado por Casqueiro, funciona no Clube Espanhol, em Ondina, com suas inesquecíveis receitas da clássica culinária ibérica, como paella, bolinho de bacalhau, tapa de jamón, bacalhau à Gomes de Sá e outros pratos autênticos e saborosos. Um segundo restaurante foi inaugurado recentemente, com o mesmo menu, no Shopping Barra.

“Cresci em um ambiente onde a comida era muito valorizada e as refeições eram momentos de união e celebração. Desde jovem, sempre tive interesse em descobrir novos sabores e técnicas na cozinha — uma vontade que foi se aprofundando e me levou a explorar diferentes aspectos da gastronomia”, afirma.

Dos adoráveis petiscos, para Rafael, a paella é, sem dúvida, a marca registrada da Espanha — um pedacinho cultural que caiu no gosto do baiano e hoje faz parte da receptiva Bahia.

“Com certeza, a paella hoje, eu diria, é o maior símbolo da gastronomia espanhola. É um prato que, justamente por ser tão democrático, agrada a todos os gostos. Ele se adapta muito bem aos ingredientes locais. Então, você pode encontrar paellas ao redor do mundo, com os mais diversos sabores e ingredientes, adaptadas às culturas e ao que há em cada lugar”, conta.

Rafael aproveita para dar uma pequena aula de história gastronômica sobre a democrática paella, como ele a considera.

“A paella surge como um prato de camponeses. Paella era o nome dado à panela rasa e larga que os camponeses levavam para o campo, por ser de fácil transporte. A paella nada mais é do que um arroz com ‘algo’ e, em cada região da Espanha, o prato era preparado com o que se tinha à disposição: coelho, javali, frutos do mar — ali mais na Galícia — carne de porco, frango... É um arroz com alguma proteína característica e vegetais. A paella não tem uma receita rígida, é muito democrática no sentido de que aceita a criatividade do cozinheiro”, esclarece.

O empresário comenta também as várias possibilidades da iguaria em terras baianas. “Já fiz paellas com carne-seca, banana-da-terra e queijo coalho. A paella valenciana, aqui, fazemos com frutos do mar e também carne de porco e frango, mas as receitas são infinitas. Tudo depende da criatividade e do bom gosto do cozinheiro em harmonizar os sabores dos ingredientes. A única exigência, realmente, é que haja arroz e açafrão, que dão a cor e o gostinho característico à paella. O resto é livre.”

A região ibérica — que engloba Espanha e Portugal — possui uma gastronomia considerada saudável e uma das melhores do mundo, e certamente fez grande diferença na vida da família Casqueiro. Com brilho no olhar e um quentinho no coração, Rafael ressalta que a gastronomia espanhola, mais especificamente a paella, vai muito além do simples ato de comer.

"A cultura espanhola está refletida ali na paella, na presença dos ingredientes. É um prato que representa muito bem a cultura mediterrânea que existe na Espanha: o sol, a alegria, de um povo alegre e festeiro. Os frutos do mar da Galícia estão ali na paella, assim como os embutidos, como o chorizo e o botillo."

Com muita gratidão, o empresário não deixa de lembrar das memórias marcantes dos seus avós, entre elas, uma cena pitoresca provocada por um deles.

“Eles trouxeram essa presença muito marcante da música. Meu avô, Penedo, teve um grupo de folclore espanhol aqui, o grupo de gaitas. Por muito tempo, foi um baluarte em todas as festas da colônia. Eles estavam lá animando, levando a música tradicional e fazendo com que o pessoal lembrasse um pouquinho do tempo em que ainda estavam na Espanha. E, na bagagem, também vinha a cultura culinária. Quando eu era pequeno, meus amigos que iam almoçar lá em casa sempre notavam as diferenças”, conta.

E então surge uma das histórias mais marcantes da memória gastronômica do empresário.

“Minha família sempre come com pão na mesa. Indispensável. Isso é muito espanhol. Meu avô ficava chateado quando trazia o prato principal e não havia pão. Dizia: ‘Comida sin pan, ni en el infierno la dan’. Ou seja: Comida sem pão nem no inferno a dão. É tão ruim comer sem pão que equivale a estar no inferno”, explica rindo.

Depois dessa curiosidade sobre o pão, vamos à receita de paella, uma das principais iguarias dos queridos espanhóis que habitam Salvador, trazendo um dos pratos mais saborosos da sua cultura.

Paella Valenciana

(serve 6 pessoas)

Carnes e embutidos

• 400g de frango (coxa ou sobrecoxa, cortada em pedaços médios, com osso e pele)

• 250g de carne de fumeiro (cortada em cubos médios)

• 200g de chouriço espanhol artesanal (em rodelas grossas)

Frutos do mar

• 400g de camarões grandes (com casca)

• 400g de camarões médios (sem casca)

• 400g de mexilhões limpos

• 400g de mexilhões com casca

• 250g de lula em anéis

• 200g de polvo cozido e cortado

Legumes e temperos

• 150g de ervilhas frescas ou congeladas

• 4 pimientos de piquillo (em tiras)

• 1 cebola média bem picada

• 2 tomates maduros grandes (ralados ou bem picados)

• 1 pimentão vermelho em tiras (opcional, além dos piquillos)

• 1 dente de alho picado

• Azeite de oliva extra virgem (80ml aprox.)

Arroz e caldo

• 500g de arroz bomba (ou outro de grão curto)

• 1,5L de caldo quente (pode ser metade de frango e metade de peixe/frutos do mar)

• 1 colher de chá de páprica doce (pimentón de la Vera)

• Açafrão em pistilo

• Sal e pimenta-do-reino a gosto

• Gomos de limão (para servir)

⸻

Modo de preparo passo a passo

1. Prepare o caldo

• Mantenha o caldo (mistura de frango e frutos do mar) quente durante todo o preparo.

2. Sele as carnes

• Na paellera, aqueça o azeite e doure o frango até ficar bem dourado.

• Acrescente o fumeiro e o chouriço, dourando levemente. Retire e reserve.

3. Doure os frutos do mar mais delicados

• Doure rapidamente os camarões (1 minuto de cada lado). Retire e reserve.

4.Refogue a base

• Na mesma paellera, adicione a cebola, refogue até ficar translúcida.

• Acrescente o alho, o tomate e, se quiser, o pimentão vermelho fresco. Cozinhe até formar um molho encorpado.

5. Tempere

• Adicione a páprica doce e o açafrão, mexendo rapidamente para não queimar.

6.Incorpore o arroz

• Junte o arroz e refogue por 1-2 minutos para absorver os sabores da base.

7.Adicione o caldo

8.Despeje o caldo quente (3 partes de líquido para 1 de arroz).

• Distribua uniformemente as carnes já douradas na paellera.

• Não mexa mais a partir daqui.

9.Cozimento inicial

• Cozinhe em fogo alto por 8 minutos, depois reduza para médio e cozinhe por mais 8-10 minutos.

10. Adicione os frutos do mar e legumes

• Nos últimos 5 minutos, distribua mexilhões, lulas, polvo e ervilhas.

• Nos últimos 3 minutos, volte com os camarões e mexilhões com casca.

• Decore com tiras de pimientos de piquillo.

11. Descanso

• Desligue o fogo, cubra com um pano limpo e deixe descansar por 5 minutos.

12.Finalize e sirva

• Decore com gomos de limão e sirva diretamente na paellera.

NOTA COM HISTÓRIAS & SABORES

Mais sabor no Shopping Paralela

Nova unidade da Pizza Hut, uma das maiores redes de pizzarias do mundo, é inaugurada no Shopping Paralela, na Praça de Alimentação. Presente em mais de 100 países, a Pizza Hut é reconhecida mundialmente por sua famosa massa pan. O público poderá aproveitar um cardápio completo que vai muito além da pizza: entradas, acompanhamentos, sobremesas e combos especiais para compartilhar com a família ou amigos. A unidade segue o modelo express da rede, com foco em agilidade e conveniência, mantendo o padrão de qualidade e frescor dos produtos. Os pedidos podem ser feitos diretamente no balcão, pelo app da Pizza Hut ou pelas principais plataformas de delivery, como o iFood.

Fera Palace Hotel e Grupo Soho firmam parceria estratégica

Salvador ganhará um novo capítulo em sua cena de luxo e gastronomia. Duas referências em seus segmentos, o Fera Palace Hotel e o Grupo Soho, acabam de firmar uma parceria estratégica que promete elevar a experiência gastronômica da capital baiana a um novo patamar. A partir de setembro, o Grupo Soho assumirá a curadoria da área de Alimentos & Bebidas do Fera Palace Hotel, incluindo a criação de cardápios exclusivos, supervisão de pratos e serviço, bem como treinamento da equipe. O primeiro passo dessa parceria será o início da operação do restaurante localizado no térreo do hotel, em formato soft opening, em setembro. Combinando a sofisticação da hotelaria de luxo com a excelência da culinária reconhecida do Soho, a iniciativa promete surpreender hóspedes e o público local.Um luxo! Mais detalhes da operação serão revelados em breve.

Mariposa do Salvador Shopping apresenta novos pokes e bowls com sabores leves e frescos

Combinando frescor e sabor, o novo cardápio do Mariposa do Salvador Shopping aposta em pokes e bowls preparados com ingredientes leves e combinações inspiradas no estilo de vida saudável e descomplicado. Entre os pokes, o menu apresenta quatro opções personalizáveis, com base, molho e adicionais à escolha do cliente, respeitando diferentes estilos de alimentação. O Poente traz camarão com cream cheese, tomate cereja, guacamole, sunomono, cebola roxa e farofa de sementes. Já o Onda Leve aposta no frescor do salmão marinado, com tomate cereja, cebola roxa, manga e cebolinha. O Mariposa está localizado no Salvador Shopping e funciona das 11h às 22h – todos os dias. O contato do telefone é (71) 3016-1801

Brigaderia Belga chega a Salvador e participa da Casacor Bahia com seu cardápio artesanal

Doçura refinada e técnica artesanal. É assim que a Brigaderia Belga chega à capital baiana, pela primeira vez, com um cardápio que celebra a confeitaria. A marca, que há 12 anos encanta o público de Feira de Santana, estreia em Salvador na Casacor Bahia 2025, com destaque para tortas delicadas, quiches finos, doces clássicos e cafés especiais, todos preparados de forma artesanal e identidade própria. Sob nova gestão do Grupo Encanto Regional, que tem à frente a empresária Myrthes Lavigne, a confeitaria vive um momento de expansão com previsão de inauguração de sua primeira loja física em Salvador até dezembro deste ano. Entre os destaques da Brigaderia na Casacor, que ficará disponível até 7 de setembro, estão os tradicionais brigadeiros da marca, que inova e traz sabores como capim santo, melão, figo, ninho com Nutella, camafeu, pistache e muitas outras delícias.

Wine Brasil Music une vinho, literatura e gastronomia em três encontros imperdíveis

Entre os dias 20 e 24 de agosto, o Palacete TiraChapéu, no Centro Histórico de Salvador, será o cenário do Wine Brasil Music, evento que celebra a cultura do vinho. Dentro da programação, três encontros na Biblioteca do Palacete vão conectar literatura, gastronomia e história. O primeiro, no dia 21 de agosto, às 19h30, marca o relançamento do livro O Vinho por Elas. Já no dia 22 de agosto, às 18h, a tradição gastronômica ganha destaque com a palestra de João Campos, advogado, antropólogo e 6ª geração de pecuaristas no sertão de Santanópolis (BA).Fechando o ciclo. No dia 23 de agosto, às 18h, o sommelier e vitivinicultor Jos Figueiredo lança o livro Velho Chico – Vinhos Regados de História (Oxente Editora, 2024). Ingressos e informações detalhadas em www.winebrasilmusic.com.br

