Saborosa, a paçoca é uma das iguarias marcantes do sertão baiano | A TARDE

A frase é famosa e se transformou em um grande clássico que revela uma das características marcantes do povo nordestino. Ela é resultado das observações de Euclides da Cunha, o então correspondente do jornal O Estado de São Paulo, enquanto cobria, como jornalista, a guerra de Canudos (1896-1897), que culminou no livro "Os Sertões": "O nordestino é, antes de tudo, um forte".

A frase é sempre lembrada quando se trata de celebrar o Dia do Nordestino, que ocorre neste domingo, 8. No entanto, a região também é conhecida pela sua musicalidade, danças, artesanatos, belíssimas paisagens naturais e pela deliciosa gastronomia. São incontáveis iguarias típicas nordestina e inesquecíveis.

Quem sabe o que é ser forte é Dona Joana Loiola, cujas características nordestinas correm nas veias. De Uauá, ainda muito jovem, Dona Joana foi parar em Salvador com a boa intenção de lutar por um lugar ao sol. Depois de casar, ter 9 filhos e viver como costureira praticamente 24 horas por dia, ela quis se mudar da residência dos sogros para uma casa alugada, onde viveria com o marido e os filhos. Foi quando avistou uma casa no bairro de Itapuã.

"Aí minha mãe disse que, quando chegou naquele espaço, um vão imenso que tomava toda a área da casa construída, ela sentiu assim... como um impacto. 'Meu Deus do céu... mas é isso... isso aqui é o lugar ideal para um restaurante!’”, conta Maria Loiola, filha de Dona Joana.

Foi a partir daí, em 1979, no bairro de Itapuã, que começou mais uma etapa da história de Dona Joana e o início da história de um dos mais genuínos restaurantes nordestinos da Bahia, o Uauá, que tem o DNA, a identidade cultural e tradicional do povo nordestino.

"Ela teve a ideia de trazer a culinária do sertão, de mostrar a cultura do semiárido, com forró e toda aquela gastronomia típica da região. Com paçoca, guisado, carne de bode, buchada. Enfim, fez realmente a diferença e trouxe muito valor para esse setor de restaurantes em Salvador," afirma Maria.

No restaurante, momentos marcantes fazem parte das melhores lembranças afetivas da família Loiola e de sua matriarca. Figuras ilustres como Jorge Amado e Zélia Gattai frequentavam o restaurante, onde almoçavam ou jantavam com frequência.

Calazans Neto foi outro assíduo frequentador do espaço e teve um prato que ele adorava batizado com seu nome, a Carne de Sol à Moda. O renomado artista plástico baiano também foi responsável por desenhar a capa do primeiro cardápio do restaurante, uma peça que está devidamente emoldurada e em destaque na parede do Uauá.

A carne de sol é, sem dúvida, uma das maiores pedidas do restaurante, mas a paçoca é a iguaria mais desejada, que inclui entre os ingredientes a carne de sol. Originalmente, ela é feita com carne de bode, mas Dona Joana acabou fazendo uma adaptação com os próprios ingredientes do sertão. A nova versão acabou sendo um grande sucesso.

“É muito comum ser servida com a carne de bode assada na brasa, depois ela é pilada no pilão com a farinha. Ela fica como se fosse uma farofa. Por isso, esse prato é chamado de paçoca. A minha mãe teve a ideia de tornar a paçoca um prato mais aceitável e mais fácil de ser comercializado. Ela montou essa receita usando a carne de sol assada na brasa", conta Maria.



A filha de Dona Joana explica que a receita passou por algumas alterações devido à exigência da Vigilância Sanitária, que proibiu o uso de utensílios de madeira, como é o caso do pilão.

"Com as normas da Vigilância Sanitária, que seguimos rigorosamente, não é mais permitido ou aceitável o uso do pilão de madeira. A carne, que é assada na brasa, é processada em uma máquina de moer. Ela é triturada, e a base é usada para fazer a paçoca", explica.

Ela também conta que não utilizam mais farinha na receita. "Não adicionamos mais farinha porque não agrada ao paladar. Preparamos esta receita com manteiga de garrafa. A paçoca hoje não é mais a tradicional, já passou por algumas alterações para tornar o prato mais saboroso e comercializável", explica.

Considerado o carro chefe do restaurante, entre tantas delícias, o restaurante Uauá serve a paçoca "acompanhada de uma deliciosa farofa de banana e um arroz muito bem temperado, que nos remete às lembranças das emoções do passado", finaliza Maria.

O Restaurante Uauá está hoje sediado no Centro Histórico, onde funciona desde 1993, a convite do então governo do estado, durante a grande reforma do Pelourinho. Este fim de semana o restaurante celebra o Dia do Nordestino, embalados por grandes lembranças e muita gratidão pela responsável de tudo isso: Dona Joana!

E como não poderia deixar de ser, vamos de paçoca de Uauá celebrando o dia deste forte, alegre, musical , artista e maravilhoso ser nordestino!

Paçoca de carne do sol

Ingredientes para preparo da paçoca (Porção individual)

200g de Carne do sol dessalgada

25g de cebola roxa em cubos pequenos;

5g de salsa picadinha;

30g de manteiga de garrafa

Preparo:



Lavar a carne do sol e colocar de molho na água dentro de uma vasilha plástica com tampa e levar para a geladeira por uns 30 minutos;

Após esse período, escorrer a água até ficar bem sequinha;

Assar na brasa e depois processar no moedor (antigamente essa carne depois de assada era pilada no pilão)

Em seguida, aquecer a manteiga em uma frigideira, acrescentar a cebola roxa bem picadinha deixando dourar e por fim acrescentar a porção de paçoca já triturada;

Adicionar a salsa picadinha e finalizar o preparo;



Servir com a farofa de banana e arroz branco.

