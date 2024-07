São João já chegou com suas deliciosas comidas típicas

- Foto: Divulgação

Quando a chuvarada do meio do ano começa a surgir, acompanhado de um friozinho gostoso do “interior”, somos invadidos por uma melodia tradicional e inesquecível que nos atravessa todos os sentidos. Nosso pézinho, que já não nos obedece mais, começa a pisotear o chão em um voluntarioso arrasta- pé. É o São João começando em todo o Nordeste.

Além da fogueira, dos vestidos coloridos, da decoração brejeira, das músicas típicas e da sanfona tocando solta, um cheiro de delícias se espalha pelo ar, nos arrebatando por completo. As comidas típicas deste período são um capítulo à parte neste gostoso cenário nordestino.

| Foto: : Olga Leiria / Ag. A Tarde

Daniela Lisboa, 35 anos, e sua irmã e sócia Cláudia, que administram a Barraquinha Junina localizada na Ceasinha do Rio Vermelho, sabem bem disso. Este período é de muita festa, mas também de muito trabalho para garantir que nada falte aos seus clientes durante as festividades juninas.E ai delas se faltar a canjica, a pamonha, o bolo, e outras delícias típicas muito disputadas na barraquinha famosa.

| Foto: (Divulgação)

| Foto: (Divulgação)

[...] tranformou-se em uma tradição porque as pessoas já chegavam na Ceasinha procurando. - Onde é aquele restaurante que tem uma barraquinha, que tem uns produtos juninos? E isso foi se firmando. Hoje, quando a gente não coloca logo a barraquinha as pessoas já ligam perguntando.-Que dia vão colocar ?”. Chegam até a ligar para a administração quando não encontram”, relata Daniela.

| Foto: Divulgação

Daniela e suas irmãs aprenderam o ofício com sua tia, Ana Lúcia Lisboa, com quem foram criadas. A Barraquinha Junina é parte do restaurante Filhas d'Ana, localizado na Ceasinha há 35 anos, um negócio herdado pelas sobrinhas e de onde elas retiram seu sustento.

A tia foi quem ensinou todos os segredos da culinária ao longo dos anos, e hoje são elas que gerenciam. A barraquinha, montada especialmente para o São João, começou bem pequena na frente do restaurante, mas hoje se tornou um modelo de negócio.

| Foto: Divulgação

“A gente trabalha com milho natural, leite de coco natural, a gente não usa conservantes, é tudo como ela [a tia] fazia antigamente mesmo”

| Foto: (Divulgação)

A canjica é o carro-chefe da famosa barraquinha, e a forma especial como foi ensinada às meninas da tia Ana revela o imenso carinho que ela tem por suas sobrinhas. No entanto, para quem não conhece a forma unusitada como foi ensinada, causa risos.

| Foto: Divulgação

As meninas de tia Ana ainda eram jovenzinhas, mas já estavam atentas ao movimento do restaurante. Aos poucos elas foram aprendendo como faziam aquelas delícias. Foi a canjica quem mais chamou atenção de Daniela, que lembra bem como a tia ensinou.

“Quando a gente estava preparando a canjica, ela dizia que a canjica ficava pronta quando fazia ‘uma cara de velho’. Isso porque a canjica fica meio ‘engiadinha’, [ enrugado, no Nordeste]. Ela vai se juntando no meio da panela, sobe uma bolha, que parece uma boca, e fica parecendo o formato do rosto de um velho”, revela Daniela.

| Foto: Divulgação

E ela relembra como sua tia ensinava: "Então, ela dizia assim: 'Olha, a canjica só está pronta, só está boa para tirar do fogo quando ela faz a cara de velho!' A gente esperava com expectativa o momento em que a canjica fazia 'a cara de véio' para desligar o fogo e colocá-la nos potinhos", conta rindo.

Dizem que a festa junina é um evento familiar que inclui toda gente agregada à familia. É uma oportunidade para se reunirem, acenderem a fogueira, comerem petiscos e preservarem uma antiga tradição e cultura nordestina, festa eternizada em inúmeras músicas espalhadas pelo Nordeste, como as do inesquecível Luiz Gonzaga. Não há quem não sacuda o corpo em um passinho que começa tímido para logo depois sair saracoteando ao som do eterno rei do baião.

“A fogueira tá queimando

Em homenagem a São João

O forró já começou

Vamos gente, rapapé neste salão......”

Vamos de canjica com "cara de véio" de Daniela e sua família!

Canjica caseira

Ingredientes:

4 espigas de milho maduras

1 coco seco ralado

2 xícaras de açúcar

1 pitada de sal

Modo de fazer:

Retire o milho das espigas, lave e bata no liquidificador. Em seguida, passe o milho batido por uma peneira.

Coloque o milho batido em uma panela e leve ao fogo, adicionando o açúcar e o sal. Mexa sem parar.

Bata o coco para retirar o leite utilizando água morna.

Quando a canjica estiver ficando dura , adicione o leite de coco e continue mexendo.

Deixe cozinhar até ficar no ponto desejado.

Observação: Presta atenção na “cara do véio”!

NOTA COM HISTÓRIAS & SABORES

Licores da agricultura familiar ampliam vendas durante o São João da Bahia

| Foto: (Divulgação)

Além das tradicionais comidas típicas e danças folclóricas, uma tradição que ganha destaque no São João é a produção artesanal de licores pela agricultura familiar da capital e do interior da Bahia. Diretamente de Juazeiro, os licores Aromas da Caatinga, da Cooperativa Agropecuária Familiar de Massaroca e Região (Coofama), produzidos por mulheres da comunidade Curral Novo e Jacaré, têm como diferencial o umbu e tamarindo. Já no Sul do estado, o destaque é a produção do licor de mel de cacau da Cooperativa da Agricultura Familiar e Economia Solidaria da Bacia do Rio Salgado e Adjacências (COOPFESBA), da marca Bahia Cacau. Em Bom Jesus da Lapa, a Casa do Licor Formoso – Sítio Santa Rita já é reconhecido como tradicional na região. Para quem quiser adquirir basta ligar ou passar e-mail. Licores Aromas da Caatinga: (74) 99931-5894 (Juazeiro); Licores Monte Sabores: @grupojuventudeacaminho (Instagram) e (75) 998251481 (Monte Santo); Licores Bahia Cacau: @bahiacacau (Instagram)

Feriadão é oportunidade para conhecer o famoso ‘Epic Trio’ do Outback

| Foto: (Divulgação)

Para quem vai curtir o São João em Salvador e região, as unidades do Outback funcionam neste feriado. É uma oportunidade para os consumidores conhecerem o novo ‘Epic Trio’. Formado pela Bloomin’ Onion, que virou uma torre ousada, com uma cobertura de fritas e camarões; pela icônica costela ao barbecue, que ganhou cobertura de Catupiry® Original; e pela sobremesa Thunder, que vem arrebatada com KitKat e marshmallow; o trio tem sido um sucesso nas unidades da rede. As quatro unidades do Outback na Bahia, localizadas em Salvador (Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Shopping Barra) e Lauro de Freitas (Parque Shopping Bahia), funcionam normalmente no sábado (22). No domingo (23), as lojas do Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Parque Shopping Bahia abrem das 12h às 18h e, na segunda (24), das 12h às 21h. A unidade do shopping Barra funciona das 12h às 20h no domingo (23) e na segunda (24).



Cuco Bistrô coloca na Rotaseu Baião de Três à Moda do Chef

| Foto: (Divulgação)

O Cuco Bistrô continua a surpreender e encantar os paladares mais exigentes com sua mais recente criação, desta vez para a Rota Gastronômica Sabores do Interior, do São João do Centro Histórico. É o Baião de Três à Moda do Chef, uma interpretação única de um clássico nordestino feita pelo chef João Silva e que promete levar os clientes a uma jornada de sabores. Localizado no histórico Largo do Cruzeiro de São Francisco, o Cuco Bistrô é conhecido por sua dedicação em proporcionar experiências gastronômicas excepcionais que combinam tradição e inovação de maneira harmoniosa. O Baião de Três à Moda do Chef custa R$ 89,90.



O Cuco Bistrô está aberto de segunda a sábado, das 12h às 22h, e domingo, das 12h às 18h, no Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 6, no Pelourinho. (71) 3321-8722.

@isabel _qoliveira

b [email protected]

Isabel Oliveira ( facebook)