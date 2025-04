Tamo Junto: futebol, debates e o incrível pastel Tome na Costela!

- Foto: Divulgação

Boteco, futebol, petisco, uma cervejinha e está pronto um dos cenários mais deliciosos e apaixonantes da nossa cultura: a cultura do boteco. Historicamente, os botecos acabam sendo espaços de discussão sobre diversos temas.

De fato, culturalmente, os botecos são, muitas vezes, locais para debates acalorados, reforçando o papel social que exercem. Seja para falar sobre política, seja para falar sobre o amor e, especialmente, discussões em torno de uma paixão nacional: o futebol. Enquanto a bola rola no gramado, as altas emoções rolam coração adentro. Os sustos, os gritos, acompanhados de deliciosos e divinos petiscos.

Assim acontece no boteco Tamo Junto (@tamojuntobotequimofc), localizado no Largo da Saúde, aos pés da Igreja da Saúde, dos sócios Doriedson Guimarães e Richard Wagner Cerqueira, que confirmam a deliciosa tradição cultural tão brasileira.

“Eu acho que os botecos da cidade são espaços de grande visibilidade para se discutir diversos temas. O Tamo Junto já foi palco de diversos debates, como a política. Já fizemos acompanhamento de eleições, mas, principalmente, o futebol. O ambiente é totalmente descontraído, as transmissões dos jogos criam um clima de emoção, expectativa e interação intensa para todos que estão ali”, relata Doriedson.

Doriedson ressalta que o bar viveu e ainda vive grandes momentos de debates e torcidas — seja na política, no futebol ou em outras discussões memoráveis. Um desses momentos foi a participação de Davi no Big Brother, que reuniu no espaço uma torcida apaixonada pelo campeão baiano.

“O bar já foi palco de diversos momentos históricos, né? Além do futebol, a política, finais de novela e entretenimento, como o Big Brother Brasil. No ano passado, quando o baiano Davi começou a ganhar destaque, eles [os clientes] adoraram e vieram assistir. Aqui ficou uma loucura. A gente também já teve momentos desses de eliminatória [no futebol] e na política também", conta.

O sócio-proprietário ressalta a importância de captar a necessidade desse público, oferecendo condições para que os clientes se sintam à vontade e no clima do clássico boteco.

“A gente tem aqui nossas televisões bem instaladas, posicionadas para que o público possa se sentir privilegiado em poder acompanhar seus jogos, cerveja gelada e muita conversa. O local acaba se tornando uma verdadeira arena de debate. Cada lance, cada marcação que a arbitragem faz, duvidosa ou certa, o desempenho do time acaba gerando análise fervorosa entre os torcedores, né?”, conta.

Não foi à toa que, para estes momentos, Doriedson e Richard Wagner prepararam uma surpresinha para acompanhar esses grandes eventos: o pastel Tome na Costela. Aos adversários e aos amigos, Tome na Costela! Eles que se preparem para aguentar tanta gostosura, pois a iguaria vai fazer uma festa deliciosa em meio aos grandes debates neste simpático ambiente de grandes memórias.

E não há petisco tão característico em um bar como o pastel, uma iguaria com alta aceitação. Com sabores que vão das receitas mais simples às mais sofisticadas, ele é praticamente uma unanimidade.

“O pastel tem uma relação forte com o futebol e o boteco, porque é um dos petiscos mais populares nesse ambiente, sendo uma combinação perfeita com a experiência de assistir a uma partida de futebol, por exemplo. Nos botecos, na verdade, ele é uma escolha prática e saborosa, fácil de fazer e de comer enquanto se toma uma bebida gelada e acompanha a transmissão de um jogo favorito”, reforça Doriedson.

À base de carne de costela, toda desfiadinha, a receita é, de fato, de dar água na boca. É um pastel de costela de boi defumada que fica por seis horas em defumação no equipamento conhecido como Pitsmoker. A finalização fica por conta da chef Jô Santana, que lida com os ingredientes de forma magistral!

E aqui vale um parêntese para contar uma historinha interessante sobre essa técnica de assar e defumar carne por horas, uma técnica que evoluiu ao longo dos tempos. A história é citada por Michael Pollan, jornalista e escritor, autor do livro Cooked. Ele descreve como a técnica do sul dos EUA levou a carne — naquele caso, o churrasco — à fama, transformando a técnica em uma cultura que conquistou o coração de meio mundo. Os cozinheiros, negros escravizados do sul dos EUA, cozinhavam a carne em grandes fossos abertos por horas, conferindo maciez e outros benefícios à iguaria. Michael conta o feito de uma forma sedutora, misturando técnica a uma cultura gastronômica irresistível.

Guardadas às devidas proporções, a ideia do Pitsmoker tem essa mesma pegada que lembra a técnica secular no sul dos EUA, embora o método de espera seja bem menor e apenas lembre o processo. Porém, o fato de ficar seis horas assando e defumando confere à carne maciez e sabor desejado ao recheio saboroso do Tome na Costela. Imperdível!

A iguaria é feita com “a cebola roxa refogada e o creme de gorgonzola. Acompanha o prato, molho pesto de manjericão e o famoso molho lambão para os adeptos da pimenta”, finaliza Doriedson.

O Tome na Costela é uma mistura do nome do boteco com o principal ingrediente do pastel, que nasceu como símbolo dos que amam uma conversa no boteco. Por sinal, o Tamo Junto celebra, nesta segunda-feira, 6, uma data muito significativa para quem é apaixonado pelo esporte: o Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e a Paz.

Uma ótima oportunidade para celebrar a paz com ótimo debate e um pastel de dar água na boca! Tome na Costela!

Vamos conferir a receita desta iguaria deliciosa abaixo!

Tome na Costela

Ingredientes

Recheio de Costela:

350g de costela bovina defumada, assada e desfiada

100g de cebola roxa picada em cubos

50g de margarina

100ml de molho de tomate

150ml de vinho tinto seco

Creme de Gorgonzola:

200g de queijo gorgonzola

50g de margarina

50g de farinha de trigo

100ml de leite

Para empanar e fritar:

900ml de óleo

Modo de Preparo

A costela: em uma panela, colocar a margarina e deixar derreter. Colocar a cebola roxa e deixar refogar por 3 minutos. Colocar o molho de tomate junto com o vinho tinto seco e deixar cozinhar por 5 minutos. Adicionar a costela já assada e defumada e envolver no molho.

O molho: refogar a cebola na margarina até dourar. Adicionar a farinha de trigo, misturar bem e ir adicionando o leite aos poucos. Depois de cozido, colocar no liquidificador o molho, o queijo gorgonzola e bater.

Montagem:

Abra a massa de pastel e coloque uma porção do recheio de costela e, por cima, uma colher do creme de gorgonzola.

Feche bem a massa, pressionando as bordas com um garfo.

Aqueça o óleo em temperatura média e frite os pastéis até dourarem.

Retire e escorra em papel toalha.

Serve 6 unidades de pastéis.

Sugestão: servir com molho pesto e molho lambão.

