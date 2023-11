Tradicional , o picolé Capelinha faz parte do imaginário baiano | A TARDE

Olha o Picolé Capelinha aê! Tem de ‘amendoins’, coco, chocolate, goiaba, tem de cajá.... o ‘rosário’ de sabores é infinito! Quem, em idas eras na cidade de Salvador, em pleno sol de verão, não se deparou com os picoleteiros do famoso Capelinha? Atire a primeira pedra quem nunca.

Considerado como patrimônio da cidade, o picolé foi fazendo a fama nos anos 1970, quando o primeiro dono, Sr. Antônio, que tinha uma mercearia, viu um monte de frutas no local e inventou de transformar tudo aquilo em picolé. A antiga mercearia ficava no Alto do Peru, mas logo depois o proprietário da marca, então desconhecida, se mudaria para o bairro de Capelinha de São Caetano.

“O picolé capelinha é um picolé com 50 anos de história de sabor e tradição, que surgiu de uma forma muito espontânea. Ele não era intitulado como picolé Capelinha. Quando ‘seo’ Antônio, em 1972, criou a marca ele [o picolé] havia sido feito para ser vendido na mercearia e tinha outro nome. Então, quando Seo Antônio se muda para Capelinha de São Caetano começa a produzir. As pessoas perguntavam aos picoleteiros de onde vinha aqueles picolés. Eles diziam: - Vem lá, da Capelinha! Então, passaram a chamar o picolé, carinhosamente, de picolé

Capelinha”, explica Natália Freire, diretora de Marketing e Comunicação do Picolé Capelinha.

Enquanto o Capelinha fazia a fama, um certo garoto, então desconhecido, vendia na cidade de Salvador o gostoso Capelinha. À época, sequer sonhava que seria tão famoso quanto a marca da saborosa iguaria soteropolitana.

Para quem não sabe, Xanddy do Harmonia já emprestou seu vozeirão ao tradicional picolé baiano fzendo ecoar o famoso bordão pelas praias e ruas da capital baiana. “- Olha o Capelinha, aê!”. Com muita simpatia, durante entrevista ao programa de Pedro Bial, exibido na Globo, ele contou sua história de vida e até descreveu a infinidade de frutas que anunciava e o ajudava a vender o Capelinha pela cidade.

https://globoplay.globo.com/v/7014781/

NO LINK ACIMA, É POSSÍVEL VER A ENTREVISTA EM QUE XANDDY E VAMPETA COMENTAM SOBRE AS VENDAS DO PICOLÉ CAPELINHA PELAS PRAIAS DE SALVADOR

Durante a pandemia, o Picolé Capelinha provocou um certo alvoroço soteropolitano e virou notícia, que se transformou num fuzuê. Ninguém queria acreditar que depois de anos o Capelinha deixaria de existir. Tempos depois do anúncio, acabou o mistério. A empresa foi comprada pelo empresário Fábio Costa, que modernizou a marca. Hoje, o Capelinha comercializa 17 sabores, mantendo aqueles mais tradicionais, como o amendoim, campeão de vendas; o coco, em 2º lugar no ranking; e o morango, disputando o 3º lugar com outros sabores, de acordo com as informações de Natália.



As frutas são a base e alma da produção do delicioso gelado e as safras das frutas interferem no modo de produção da indústria, parte artesanal, do picolé. Além disso, alguns novos sabores entraram no mercado e isso têm muito a ver com a tecnologia moderna e seu mundo globalizado. Hoje em dia, temos acesso às frutas que sequer sonhávamos que poderia existir em forma de picolé, como cupuaçu e a jaca. Mas o picolé já teve sabores que hoje são considerados ‘vintage’. Alguém aí já experimentou um Capelinha sabor tamarindo ou de abacate? Pois é, um dia eles existiram. São lembranças afetivas para muita gente. E afetividade é que não falta na marca.

“Todas as vezes que a gente vende um picolé, toda vez que a gente está na loja, está pelas ruas, a gente está mantendo viva a tradição de um momento de afeto e de lembranças positivas que sabemos que todo mundo tem quando se encontra com a nossa marca. Pra a gente é maravilhoso! A gente brinca que carrega as lembranças das pessoas dentro do nosso isopor”, conta Natália.

Preservando o conceito da marca, mas acompanhando a evolução, o tradicional Capelinha também oferece drinks. A ideia é fruto de uma parceria com a influencer digital Beta Figueiredo, criadora de conteúdos no Instagram, que a pedido da empresa produziu bebidas com a cara do verão.

“O Capelinha me encontrou no Instagram e veio com o desafio de criar um drink com o picolé que não é muito comum da gente ver, mas a coquetelaria é gigantesca e dá muitas possibilidades de criar drinques com o picolé e eu abracei o desafio”, contou.

A criadora de conteúdo não deixa de reforçar que adora a marca e tem a honra de ser parceira.

“Eu que sou baiana soteropolitana, nascida e criada na praia, vejo Capelinha desde criança e o cara gritando ‘olha o picolé Capelinha’ “, ri, gostosamente, enquanto relembra. “Sabe como é, caiu no meu colo, eu abracei com muito carinho”, enfatiza.

Vamos então, nesta época de calorão, à espera de uma das estações mais desejadas, apresentar, para quem não conhece, o delicioso drink com o picolé Capelinha, aê! Veja o vídeo da simpática Beta Figueiredo que vai nos ensinar como desfrutar desta delicia baiana.

Beta Figueiredo/Divulgação

Wisk com picolé de coco Capelinha

- 50ml de wisk

- 3 bandinhas de limão

- Picolé Cepelinha de Coco

- Gelo



Modo de fazer

Na coqueteleira, coloca o wisk. Em seguida, dê uma boa mexida no wisk com o picolé de coco para ele dar uma derretida. Adiciona as rodelas de limão. e gelo!

E agora é só celebrar!

* Coluna publicada em 2022

NOTA COM HISTÓRIAS & SABORES

