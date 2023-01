Tradicional, o picolé Capelinha faz parte do imaginário baiano

Olha o Picolé Capelinha aê! Tem de ‘amendoins’, coco, chocolate, goiaba, tem de cajá.... o ‘rosário’ de sabores é infinito! Quem, em priscas eras na cidade de Salvador, em pleno sol de verão, não se deparou com os picoleteiros do famoso Capelinha? Atire a primeira pedra quem nunca.

Considerado patrimônio da cidade, o picolé foi fazendo fama nos anos 1970, quando o primeiro dono, Sr. Antônio, que tinha uma mercearia, viu um monte de frutas no local e inventou de transformar tudo aquilo em picolé. A antiga mercearia ficava no Alto do Peru, mas logo depois o proprietário da marca, então desconhecida, se mudaria para o bairro de Capelinha de São Caetano.

“O picolé Capelinha tem 50 anos de história de sabor e tradição, que surgiu de uma forma muito espontânea. Ele não era intitulado picolé Capelinha. Quando ‘seo’ Antônio, em 1972, criou a marca ele [o picolé] havia sido feito para ser vendido na mercearia e tinha outro nome. Então, quando Seo Antônio se muda para Capelinha de São Caetano e começa a produzir, as pessoas perguntavam aos picoleteiros de onde vinham aqueles picolés. Eles diziam: - Vem lá da Capelinha! Então, passaram a chamar o picolé, carinhosamente, de picolé Capelinha”, explica Natália Freire, diretora de marketing e comunicação do Picolé Capelinha.



Enquanto o Capelinha fazia fama, um certo garoto, então desconhecido, vendia na cidade de Salvador o gostoso Capelinha. À época, sequer sonhava que seria tão famoso quanto a marca da saborosa iguaria soteropolitana.

Para quem não sabe, Xanddy Harmonia já emprestou seu vozeirão ao tradicional picolé baiano, fazendo ecoar o famoso bordão pelas praias e ruas da capital baiana: “Olha o Capelinha, aê!” Com muita simpatia, durante entrevista ao programa de Pedro Bial, exibido na Globo, ele contou sua história de vida e até descreveu a infinidade de frutas que anunciava e o ajudava a vender o Capelinha pela cidade.

Durante a pandemia, o Picolé Capelinha provocou um certo alvoroço soteropolitano e virou notícia, que se transformou num fuzuê. Ninguém queria acreditar que depois de anos o Capelinha deixaria de existir. Tempos depois do anúncio, acabou o mistério. A empresa foi comprada pelo empresário Fábio Costa, que modernizou a marca. Hoje, o Capelinha comercializa 17 sabores, mantendo aqueles mais tradicionais, como o amendoim, campeão de vendas; o coco, em 2º lugar no ranking; e o morango, disputando o 3º lugar com outros sabores, de acordo com as informações de Natália.

As frutas são a base ;e alma da produção do delicioso gelado e as safras das frutas interferem no modo de produção da indústria, parte artesanal, do picolé. Além disso, alguns novos sabores entraram no mercado e isso tem muito a ver com a tecnologia moderna e o mundo globalizado. Hoje em dia, temos acesso a frutas que sequer sonhávamos que poderia existir em forma de picolé, como cupuaçu e jaca. Mas o picolé já teve sabores que hoje são considerados ‘vintage’. Alguém aí já experimentou um Capelinha sabor tamarindo ou de abacate? . Eles ainda existem, mas são lembranças afetivas para muita gente. E afetividade é que não falta na marca.

“Todas as vezes que a gente vende um picolé, que a gente está na loja, está pelas ruas, a gente está mantendo viva a tradição de um momento de afeto e de lembranças positivas que sabemos que todo o mundo tem quando se encontra com a nossa marca. Para a gente é maravilhoso! A gente brinca que carrega as lembranças das pessoas dentro do nosso isopor”, conta Natália.

Preservando o conceito da marca, mas acompanhando a evolução, o tradicional Capelinha também oferece drinques. A ideia é fruto de uma parceria com a influencer digital Beta Figueiredo, criadora de conteúdos no Instagram, que a pedido da empresa produziu bebidas com a cara do verão.



“O Capelinha me encontrou no Instagram e veio com o desafio de criar um drinque com o picolé, que não é muito comum a gente ver, mas a coquetelaria é gigantesca e dá muitas possibilidades de criar drinques com o picolé e eu abracei o desafio”, contou.

A criadora de conteúdo não deixa de reforçar que adora a marca e tem a honra de ser parceira. “A parceria com o Capelinha é uma honra. Eu que sou baiana, soteropolitana, nascida e criada na praia, vejo Capelinha desde criança e o cara gritando ‘olha o picolé Capelinha", ri, gostosamente, enquanto relembra. “Sabe como é, caiu no meu colo, eu abracei com muito carinho”, enfatiza.

Vamos então homenagear o verão baiano, apresentando, para quem não conhece, o delicioso drinque com o picolé Capelinha, aê! Veja o vídeo da simpática Beta Figueiredo que vai nos ensinar como desfrutar desta delícia baiana no vídeo abaixo!

null Beta Figueiredo/Divulgação

Caipiroska de água de coco e picolé Capelinha



Ingredientes:

- 50ml de vodka

- 150ml de água de coco

- 1 limão inteiro cortado em pedaços

- 20ml de xarope de açúcar (ou 2 colheres de chá de açúcar cristal)

- 1 icolé Capelinha de coco

Modo de fazer:

Na coqueteleira, com a ajuda de um macerador, macere o limão com o xarope (ou o açúcar). Adicione a vodka, a água de coco, bastante gelo e bata bem na coqueteleira.

Passe essa batida para um copo e finalize com o picolé Capelinha de coco

E agora é só celebrar o verão!

