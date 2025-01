Baixio atrai cada vez mais visitantes em busca de tranquilidade

- Foto: Arquivo Pessoal

O Litoral da Bahia é um dos lugares mais bonitos do país. Do Sul ao Norte o que não faltam são opções para baianos e turistas curtirem nossas belas praias. Essa semana, em nossa série especial sobre a chegada do Verão, a estação mais quente do ano, vamos fazer uma viagem até Baixio, destino que tem conquistado cada vez mais visitantes que buscam paz, tranquilidade e contato com a natureza.

A distância de Salvador até essa praia que pertence ao município de Esplanada é de 131 KM. Para quem vai de carro, a viagem dura em média 2h. Um esforço compensado pelas belezas do lugar. Se você já foi a Baixio, sabe do que estamos falando. Caso ainda não conheça, recomendamos que se programe urgente para desfrutar as belas praias, rios e o seu povo sempre disposto a ajudar.

Após ter ficado famosa por suas lagoas, Baixio teve um boom de visitantes. Embora a rede hoteleira tenha se expandido bastante nos últimos anos, inclusive com a chegada de grandes empreendimentos que devem atrair ainda mais turistas para a região, Baixio ainda guarda um ar bucólico e mais intimista. É um lugar para todas as idades, incluindo passeios com a família ou a dois.

| Foto: Arquivo Pessoal

Como chegar a Baixio?

Isso é muito fácil. Localizada estrategicamente entre Salvador e Aracaju, Baixio é um destino imperdível para os amantes da natureza. Partindo do Aeroporto da capital baiana, siga pela BA-099 até a entrada de Baixio e, em seguida, pegue a BA-400, uma rodovia em excelentes condições, que vai te levar até o paraíso.

Se preferir transporte público, há a opção de ir de ônibus. Partindo da Rodoviária de Salvador, basta pegar um ônibus da empresa Atlântico com destino a Sítio do Conde. Esse trajeto inclui paradas em diversas praias da região, entre as quais Baixio. É possível consultar horários e itinerários diretamente no site da empresa.

| Foto: Arquivo Pessoal

Quando ir?

Baixio é um destino perfeito para visitar em qualquer época do ano. Embora os meses de abril a julho tenham maior chance de chuva, a Bahia é conhecida pelo clima ensolarado na maior parte do ano. Planeje sua viagem e aproveite Baixio ao máximo! Mesmo em dias com chuvas passageiras, é comum o céu abrir em alguns momentos. Nos demais meses, especialmente durante a alta temporada, o clima tende a ser firme e ensolarado, garantindo dias perfeitos para relaxar à beira-mar e explorar as belezas naturais da região.

Onde se hospedar?

Como dissemos anteriormente, Baixio é um vilarejo tranquilo e em expansão. Se antes as opções de hospedagens eram poucas, agora o número de hotéis e pousadas cresceu. Sempre recomendamos que faça uma busca cuidadosa antes de escolher onde se hospedar. Basta pesquisar em sites como Booking e Hoteis.com e ler as avaliações e opções de cada lugar para escolher qual se encaixa melhor no seu perfil de viajante.

Quando estive em Baixio, me hospedei na Pousada Recanto Lagoa Azul. Bem localizada, a poucos metros da praia, a pousada oferece piscina para adultos e crianças, restaurante, estacionamento privativo e quartos adequados para viajantes individuais, casais e famílias.

Aqui estão outras opções de hospedagens: Pousada Aldeola by Slaviero Hoteis; Pousada Solar da Lagoa; Hotel Boutique & Spa Ponta de Inhambupe. Lembrando que nos sites que mencionamos acima também é possível encontrar apartamentos alugados diretamente com seus proprietários, na modalidade popularizada pelo AirBNB.

Onde comer?

| Foto: Arquivo Pessoal

É sempre bom lembrar que Baixio está em plena expansão, por isso, se comparada a praias concorridas do nosso litoral, como Praia do Forte, por exemplo, a lista de opções tanto de hospedagens quanto de lugares para comer é menor. Para fazer uma boa refeição, você pode buscar os restaurantes das próprias pousadas e até mesmo as barracas de praia.

Durante o dia, as barracas e quiosques no caminho para a praia, assim como as barracas localizadas na Ponta do Inhambupe, que servem petiscos e pratos simples, são excelentes opções.

Com a expansão hoteleira, os hotéis da rede Slaviero também oferecem restaurantes como opções para variados paladares. O Cambuí Gastronomia no Hotel Boutique & Spa é um deles. Há também o Restaurante Beija-Flor da Pousada Aldeola e o próprio Restaurante da Pousada Lagoa Azul. Outro lugar que almoçamos foi o Restaurante Tempero da Grazy, localizado próximo à Pousada Recanto Lagoa Azul, com boa comida e preços acessíveis. Por fim, recebemos boas recomendações do Restaurante Bia.

O que fazer?

| Foto: Arquivo Pessoal

Ao planejar uma viagem para Baixio, a maioria dos visitantes já pensa em conhecer as famosas lagoas da região. No entanto, o destino oferece muito mais do que isso! Com uma localização estratégica no Litoral Norte da Bahia, Baixio também permite explorar atrações próximas e viver experiências únicas.

As Lagoas Azul, Verde e da Panela são as atrações que deram fama ao local. Para além desses passeios tradicionais, recomendamos que curtam os generosos 14KM de praias pertencentes a Baixio.

Outra maravilha natural de Baixio são os dois encontros de rios com o mar. O primeiro é o Rio do Boi, com águas de tom avermelhado, cercado por dunas que criam um cenário único e tranquilo. No lado oposto, a cerca de 900 metros pela praia, está o imponente Rio Inhambupe, na famosa Ponta do Inhambupe. Este local é perfeito para banho de rio e mar, tirar fotos incríveis e apreciar um pôr do sol inesquecível, emoldurado por coqueiros.

Se você estiver de carro, aproveite para explorar atrações próximas. As cachoeiras dos Índios e Oitis, localizadas entre os municípios de Entre Rios e Esplanada, são ideais para quem gosta de banho de água fresca em meio à natureza.

Outro passeio imperdível é a Barra do Itariri, considerada uma das paisagens mais bonitas do Litoral Norte.