Cumuruxatiba: Refúgio Natural no Litoral Sul da Bahia

- Foto: Divulgação

Localizada no município de Prado, no extremo sul da Bahia, Cumuruxatiba é um dos tesouros mais bem guardados do litoral brasileiro. Com um charme rústico e acolhedor, o vilarejo encanta os visitantes com suas praias praticamente desertas, águas mornas e paisagens intocadas, perfeitas para quem busca tranquilidade, contato com a natureza e experiências autênticas longe do turismo de massa.

O acesso até Cumuruxatiba é uma pequena aventura que já antecipa o que o destino oferece: sossego e simplicidade. A estrada de terra que leva ao vilarejo atravessa trechos de mata atlântica, áreas de mangue e campos abertos. Ao chegar, o visitante é recebido por um cenário paradisíaco: praias de areia fina e clara, falésias coloridas, coqueirais e recifes que formam piscinas naturais durante a maré baixa.

| Foto: Divulgação

Entre as praias mais conhecidas estão a Praia do Rio do Peixe, a Praia do Pier, a Praia do Moreira e a isolada Praia Japara Grande, cada uma com sua beleza particular. Os passeios de barco até o Recife de Corumbau ou as visitas às comunidades indígenas Pataxó da região também são experiências imperdíveis.

Cumuruxatiba preserva um clima de vila, com pousadas charmosas, restaurantes de culinária regional – com destaque para os frutos do mar – e uma atmosfera acolhedora que faz com que os visitantes se sintam em casa. O pôr do sol visto do antigo píer de madeira é um dos espetáculos naturais mais apreciados e fotografados do local.

| Foto: Divulgação

Ideal para casais, famílias e viajantes que buscam fugir da correria dos grandes centros, Cumuruxatiba é um convite ao descanso e à contemplação. Um lugar onde o tempo parece passar mais devagar e onde a natureza segue sendo a protagonista.

Onde ficar e onde comer - Na vila de Cumuruxatiba não faltam opções de hospedagem e restaurantes para curtir momentos com a família ou de aconchego com o par perfeito. Confira algumas sugestões:

• Casa Tuco (@casatuco) - Uma combinação de serviços de hotel com um clima caseiro, com cinco suítes exclusivas. Um dos diferenciais é o café da manhã com horário estendido, que convida a desacelerar e aproveitar o prazer do ócio.

• Nossa Casa (@nossacasa_cumuru) - Valoriza a privacidade em oito bangalôs que com ducha ao ar livre integrada à suíte. O estilo ao mesmo tempo rústico e acolhedor se revela também no bar e restaurante, que são abertos ao público.

• Villa Cumuru (@villacumurupousada) - Com 11 suítes equipadas com camas super king e decoração minimalista, arrebata os corações também pelo paisagismo da área externa, ideal para ensaios fotográficos e celebrações.

• Pousada É (@pousadae.cumuru) - Os apartamentos com vista para o mar são os primeiros a serem ocupados e os preferidos de quem está em clima de romance. O clima aconchegante também é marca do restaurante, que é aberto ao público.

• Pousada Sol de Verão (@pousadasoldeveraoba) - Localizada perto da praia, é ideal para quem procura aconchego com simplicidade e quer estar perto de todas as atrações da vila.

• Urucum (@urucum.xatiba) - Além dos drinques inventivos do bar de coquetelaria, o restaurante é ideal para quem quer procura um cardápio de alta gastronomia contemporânea.

• Hermes (@restaurantedohermes) - Um dos mais antigos restaurantes de Cumuruxatiba é conhecido pelo cardápio variado. A localização à beira-mar é um atrativo à parte, além da lojinha de pimentas artesanais.

• Sr. Fumaça (@sr.fumacacumuru) - A casa é especializada em hambúrgueres defumados, massas, pratos executivos e gelatos. Uma roda de choro anima as noites de segunda-feira.

• Raízes Empório Café (@raizesemporiocafe) - A comida artesanal com inspiração italiana é a marca registrada do lugar, que acolhe o público em um ambiente aconchegante.